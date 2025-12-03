दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

1 . किस देश को कहते हैं वनों की भूमि?

1

दुनिया भर के देशों की अपनी अनोखी पहचान होती है. कुछ देशों को उनकी खूबसूरती जबकि कुछ को उनके विकास की वजह से पहचान मिलती है. वहीं कुछ देश अपने विशाल हरित क्षेत्र, समृद्ध वन्य जीवन और अछूते प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश को वनों की भूमि कहा जाता है.