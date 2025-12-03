दुनिया के किस देश को कहते हैं लैंड ऑफ फॉरेस्ट? यहां पेड़ हैं पहरेदार और हवा है बेहद साफ

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 03, 2025, 10:48 AM IST
1.किस देश को कहते हैं वनों की भूमि?
दुनिया भर के देशों की अपनी अनोखी पहचान होती है. कुछ देशों को उनकी खूबसूरती जबकि कुछ को उनके विकास की वजह से पहचान मिलती है. वहीं कुछ देश अपने विशाल हरित क्षेत्र, समृद्ध वन्य जीवन और अछूते प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए जाने जाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश को वनों की भूमि कहा जाता है.
2.इस देश का 93% भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है
सूरीनाम को वनों की भूमि के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसका लगभग 93% भूभाग घने उष्णकटिबंधीय वनों से ढका हुआ है जो इसे दुनिया के सबसे घने वनाच्छादित देशों में से एक बनाता है. इस विशाल हरित आवरण में वर्षावन, समृद्ध जैव विविधता और स्वच्छ प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र शामिल हैं.
3.वनों की भूमि कहां स्थित है?
सूरीनाम के वन अमेज़न बायोम का भी एक बड़ा हिस्सा हैं जो इसे वैश्विक पारिस्थितिक महत्व प्रदान करते हैं. सूरीनाम दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित है जिसकी सीमा गुयाना, ब्राजील और फ्रेंच गुयाना से लगती है. अमेजन के निकट इसकी रणनीतिक स्थिति इस देश को हरियाली, वर्षा, नदियों और वन्य जीवन से प्राकृतिक रूप से समृद्ध बनाती है.
4.सूरीनाम को वनों की भूमि क्यों कहा जाता है?
सूरीनाम को अपने विशाल वर्षावन क्षेत्र, अत्यंत कम वनों की कटाई और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के कारण वनों की भूमि कहा जाता है. ये जंगल दुर्लभ जानवरों, औषधीय पौधों और प्राकृतिक संतुलन की रक्षा और उसे बनाए रखने वाले मूल निवासी समुदायों का घर हैं.
5.सूरीनाम में क्या है खास
सूरीनाम दुनिया भर में सबसे ज्यादा वन क्षेत्रों वाले देशों में से एक है जहां 90% से ज्यादा भूभाग अभी भी घने वर्षावनों से आच्छादित है. इस हरित क्षेत्र में मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पर्वतीय वन और नदी किनारे के पारिस्थितिक तंत्र शामिल हैं.
6.यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है सूरीनाम
यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल लगभग 1.6 मिलियन हेक्टेयर प्राचीन वर्षावन को कवर करता है और जगुआर, विशाल नदी ऊदबिलाव और दुर्लभ पौधों को संरक्षित करता है. सख्त संरक्षण नीतियों और कम जनसंख्या के कारण सूरीनाम में वनों की कटाई की दर दुनिया में सबसे कम है जिससे भावी पीढ़ियों के लिए इसके वनों को संरक्षित रखने में मदद मिलती है.