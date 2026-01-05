दुनिया के किस देश को कहते हैं Land of Black Gold? जानें क्यों मिला यह अनोखा नाम

3 . किस देश को कहा जाता है काले सोने की भूमि?

कुवैत को दुनिया में काले सोने की भूमि कहा जाता है. यहां काले सोने से मतलब पेट्रोलियम से है, जो भूमिगत चट्टानों में दबे प्राचीन जैविक पदार्थों से बनता है. यह एक गैर-नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन है और मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से बना होता है. पेट्रोलियम को परिष्कृत करके गैसोलीन, डीजल, जेट फ्यूल, प्लास्टिक और कई दूसरे जरूरी उत्पाद बनाए जाते हैं. ये सभी वैश्विक अर्थव्यवस्था और आधुनिक जीवन का अहम हिस्सा हैं. हालांकि इसके इस्तेमाल से पर्यावरण से जुड़ी चिंताएं भी पैदा होती हैं.