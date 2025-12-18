दुनिया के किस देश को कहते हैं Golden Land? जानें इसे क्यों मिला ये खास नाम

3 . सोने की खान नहीं संस्कृति है वजह

म्यांमार को यह नाम सोने की खानों से नहीं बल्कि इसकी आत्मा से मिला है. बर्मी लोग जिनके चेहरे सूर्य से निखरी त्वचा की तरह चमकते हैं, एक शांत गरिमा के साथ जीवन जीते हैं जो जादुई प्रतीत होती है. म्यांमार को संस्कृत में सुवर्णभूमि कहा जाता था क्योंकि यह हजारों चमचमाते, सोने से ढके पैगोडा और स्तूपों से भरा है जो बौद्ध पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं.