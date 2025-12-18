FacebookTwitterYoutubeInstagram
'जी राम जी' बिल लोकसभा से पास हुआ, भारी हंगामे के बीच मनरेगा का नाम बदलने वाला बिल पास, लोकसभा की कार्यवाही कल तक स्थगित

एजुकेशन

एजुकेशन

दुनिया के किस देश को कहते हैं Golden Land? जानें इसे क्यों मिला ये खास नाम

हम सभी जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है लेकिन एक और देश है जिसे स्वर्णभूमि कहा जाता है. क्या आप उसका नाम जानते हैं? यह एशिया के खूबसूरत देशों में से एक है...

जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 10:47 AM IST

1.Golden Land की पहचान

Golden Land की पहचान
1

दुनिया के गोल्डन लैंड का नाम म्यांमार है. कभी इसे बर्मा या गोल्डन लैंड के नाम से जाना जाता था. म्यांमार के ऊपर से उड़ान भरते समय या पहाड़ों की चोटियों से कोई भी देश भर में फैले अनगिनत स्वर्णिम स्तूपों को देख सकता है जिससे इस देश की भूमि स्वर्णिम प्रतीत होती है. 

2.म्यांमार को Golden Land क्यों कहते हैं

म्यांमार को Golden Land क्यों कहते हैं
2

कल्पना कीजिए कि आप यांगोन में श्वेदागोन पैगोडा के चरणों में खड़े हैं. यह विशाल स्तूप 4,500 टन सोने की परत से ढका है और भोर की पहली किरणें उस पर ऐसे पड़ती हैं मानो यह देवताओं का प्रकाश हो. यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है बल्कि आस्था से जुड़ा एक पूरा देश है, जहां हर पहाड़ी पर एक मंदिर है. 

3.सोने की खान नहीं संस्कृति है वजह

सोने की खान नहीं संस्कृति है वजह
3

म्यांमार को यह नाम सोने की खानों से नहीं बल्कि इसकी आत्मा से मिला है. बर्मी लोग जिनके चेहरे सूर्य से निखरी त्वचा की तरह चमकते हैं, एक शांत गरिमा के साथ जीवन जीते हैं जो जादुई प्रतीत होती है. म्यांमार को संस्कृत में सुवर्णभूमि कहा जाता था क्योंकि यह हजारों चमचमाते, सोने से ढके पैगोडा और स्तूपों से भरा है जो बौद्ध पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक हैं.

4.बौद्ध धर्म में सोने का महत्व

बौद्ध धर्म में सोने का महत्व
4

म्यांमार को स्वर्णभूमि कहने का एक और कारण इसके समृद्ध प्राकृतिक संसाधन जैसे जेड और धन और आध्यात्मिक गहराई के साथ इसका ऐतिहासिक संबंध है. यह उपनाम देश की शानदार स्वर्णिम बौद्ध वास्तुकला और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है जिसमें श्वे का अर्थ बर्मी भाषा में सोना होता है.

5.म्यांमार के प्रमुख पर्यटन स्थल

म्यांमार के प्रमुख पर्यटन स्थल
5

बौद्ध धर्म में सोना आध्यात्मिक ज्ञान और शांति का प्रतीक है, जो म्यांमार की संस्कृति का आधार है इसलिए इसे स्वर्णिम ज्ञान की भूमि भी माना जाता है. इस देश में घुमने के लिए श्वेदागोन पैगोडा, बगान मंदिर, इनले झील, मंडले हिल, गोल्डन रॉक, नगापाली बीच बेहद फेमस हैं.

