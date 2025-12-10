FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं मोस्ट वॉटेंड आतंकी, लश्कर के दो आतंकी एक साथ दिखे, सैफुल्लाह कसूरी के साथ दिखा हाफिज सईद का बेटा तल्हा सईद | संजीव बालियान डीपी यादव और चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पश्चिम प्रदेश निर्माण मोर्चे का गठन किया, अलग पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने को लेकर फिर शुरू होगा आंदोलन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

'सूर्या की कप्तानी में खिलाड़ी कम्फर्टेबल...' साउथ अफ्रीका के पूर्व दिग्गज ने Suryakumar Yadav की कप्तानी को लेकर दिया बड़ा बयान

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

IND vs SA 2nd t20 Pitch Report: गेंदबाज या बल्लेबाज किसका होगा दबदबा? जानें कैसा है न्यू चंडीगढ़ की पिच का हाल

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

क्या होता है जब आप रोज पीते हैं भीगे हुए मेथी दानों का पानी, जानिए कैसे 6 बीमारियां खुद-ब-खुद होने लगती हैं ठीक

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रह है राजयोग?

Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रह है राजयोग?

IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव

IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज? जानें लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

क्या आप जानते हैं कि दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और भारत का नंबर इस लिस्ट में कहां आता है...

जया पाण्डेय | Dec 10, 2025, 11:28 AM IST

1.इन देशों में हैं सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स

इन देशों में हैं सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
1

ग्लोबल एजुकेशन डेटा की एक नई समीक्षा से पता चलता है कि भारत, अमेरिका और चीन अब भी सबसे ज्यादा स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों वाले देश हैं. उनकी शिक्षा की व्यवस्थाओं का पैमाना जनसंख्या के आकार, दीर्घकालिक सार्वजनिक निवेश और शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती मांग को दर्शाता है.

Advertisement

2.भारत

भारत
2

भारत में स्कूलों और कॉलेजों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है. इंटरनेशनल एजुकेशन रिकॉर्ड और सरकारी डेटासेट बताते हैं कि भारत में 12,700 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थान हैं. इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान शामिल हैं.

3.गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है भारत का नाम

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है भारत का नाम
3

गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत को सर्वाधिक माध्यमिक विद्यालयों वाला देश बताया गया है जहां कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 139,539 संस्थान हैं. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कई टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईआईएम और दूसरे अनेक केंद्रीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल हैं.

4.अमेरिका

अमेरिका
4

अमेरिका में 4,000 से अधिक विश्वविद्यालय और डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं. हालांकि अमेरिका स्कूलों की संख्या के मामले में भारत की बराबरी नहीं कर सकता, फिर भी वह उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़े वैश्विक केन्द्रों में से एक है. 

TRENDING NOW

5.अमेरिका में हैं कई ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट्स

अमेरिका में हैं कई ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट्स
5

अमेरिका में दुनिया के कई टॉप विश्वविद्यालय जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी और कई आइवी लीग कॉलेज मौजूद हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति है.

6.चीन की क्या है स्थिति?

चीन की क्या है स्थिति?
6

चीन का स्थान इसके ठीक पीछे है, जहां 3,100 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं. पिछले दो दशकों में चीन ने रिसर्च को मजबूत करने और कुशल कार्यबल बनाने की राष्ट्रीय योजना के हिस्से के रूप में अपने विश्वविद्यालय नेटवर्क का विस्तार किया है. चीन में स्कूलों की संख्या भारत की तुलना में कम है लेकिन फिर भी वे विभिन्न प्रांतों में अपनी आबादी की सेवा के लिए बड़े पैमाने पर काम करते हैं.
 

7.एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं हो सकती देशों की तुलना?

एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं हो सकती देशों की तुलना?
7

शिक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि देशों के बीच प्रत्यक्ष तुलना करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक देशों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परिभाषा अलग-अलग है. इनमें कुछ व्यावसायिक केन्द्र और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं जबकि कई में केवल मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने वाले निकाय ही शामिल हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
क्या शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल का जुड़वां Black Taj? जानें प्रेम, सत्ता और अधूरे सपनों का मुगल किस्सा
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रह है राजयोग?
Money line in Palm: अमीर लोगों की हाथ में होती हैं ये खास रेखाएं, अपनी हथेली में देखें क्या बना रह है राजयोग?
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
IPL 2026 Auction Live Streaming: कितने बजे शुरू होगा आईपीएल ऑक्शन? जानें कब, कहां और कैसे देख सकते हैं लाइव
भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम
भारत के इस इकलौते शहर को google पर खूब किया गया सर्च, 2025 के ट्रेंड में रहा नाम
दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज? जानें लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज? जानें लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 09 December 2025: आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Magh Mela 2026: कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
कब तक चलेगा माघ मेला, जानें शाही स्नान की तारीखों से लेकर इसकी शुरुआत और आखिरी दिन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Mysterious Temple: इस मंदिर में छिपा है पृथ्वी के ‘आरंभ और अंत’ का रहस्य! चारों युगों से है अद्भुत कनेक्शन
Astro Remedies: घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
घर में कलेश और पैसों की तंगी से हैं परेशान तो कर लें नमक के ये 3 उपाय, जमकर बरसेगा धन
Numerology: ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
ननद-भाभी की बेस्ट जोड़ी होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, ससुराल में मायके जैसा मिलता है माहौल
MORE
Advertisement