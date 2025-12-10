दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा स्कूल-कॉलेज? जानें लिस्ट में किस पायदान पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 10, 2025, 11:28 AM IST
1.इन देशों में हैं सबसे ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स
ग्लोबल एजुकेशन डेटा की एक नई समीक्षा से पता चलता है कि भारत, अमेरिका और चीन अब भी सबसे ज्यादा स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों वाले देश हैं. उनकी शिक्षा की व्यवस्थाओं का पैमाना जनसंख्या के आकार, दीर्घकालिक सार्वजनिक निवेश और शिक्षा तक पहुंच की बढ़ती मांग को दर्शाता है.
2.भारत
भारत में स्कूलों और कॉलेजों का विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क मौजूद है. इंटरनेशनल एजुकेशन रिकॉर्ड और सरकारी डेटासेट बताते हैं कि भारत में 12,700 से ज्यादा उच्च शिक्षा संस्थान हैं. इनमें विश्वविद्यालय, कॉलेज, तकनीकी संस्थान शामिल हैं.
3.गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है भारत का नाम
गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भारत को सर्वाधिक माध्यमिक विद्यालयों वाला देश बताया गया है जहां कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 139,539 संस्थान हैं. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत में कई टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईआईएम और दूसरे अनेक केंद्रीय और प्राइवेट विश्वविद्यालय शामिल हैं.
4.अमेरिका
अमेरिका में 4,000 से अधिक विश्वविद्यालय और डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान हैं. हालांकि अमेरिका स्कूलों की संख्या के मामले में भारत की बराबरी नहीं कर सकता, फिर भी वह उच्च शिक्षा के लिए सबसे बड़े वैश्विक केन्द्रों में से एक है.
5.अमेरिका में हैं कई ग्लोबल लेवल के इंस्टीट्यूट्स
अमेरिका में दुनिया के कई टॉप विश्वविद्यालय जैसे स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी और कई आइवी लीग कॉलेज मौजूद हैं जिनकी वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति है.
6.चीन की क्या है स्थिति?
चीन का स्थान इसके ठीक पीछे है, जहां 3,100 से अधिक उच्च शिक्षा संस्थान हैं. पिछले दो दशकों में चीन ने रिसर्च को मजबूत करने और कुशल कार्यबल बनाने की राष्ट्रीय योजना के हिस्से के रूप में अपने विश्वविद्यालय नेटवर्क का विस्तार किया है. चीन में स्कूलों की संख्या भारत की तुलना में कम है लेकिन फिर भी वे विभिन्न प्रांतों में अपनी आबादी की सेवा के लिए बड़े पैमाने पर काम करते हैं.
7.एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से क्यों नहीं हो सकती देशों की तुलना?
शिक्षा विशेषज्ञ बताते हैं कि देशों के बीच प्रत्यक्ष तुलना करना चुनौतीपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक देशों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों की परिभाषा अलग-अलग है. इनमें कुछ व्यावसायिक केन्द्र और प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं जबकि कई में केवल मान्यता प्राप्त डिग्री प्रदान करने वाले निकाय ही शामिल हैं.
