दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत

1 . इस खास टेस्ट से परखी जाती है दुनियाभर के स्टूडेंट्स की मैथ्स

1

दुनियाभर के बच्चों की गणितीय कौशल की क्षमता को परखने के लिए प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट आयोजित किया जाता है. एजुकेशन एक्सपर्ट इसके नतीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं. इस टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि 15 साल के स्टूडेंट्स दुनिया की समस्याओं में अपने गणितीय कौशल को कितनी अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों की तुलना करने के लिए एक मानदंड के रूप में किया जाता है.