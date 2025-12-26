FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

बांग्लादेश में दीपू दास की लिंचिंग मामले में 6 और गिरफ्तार, 4 आरोपियों ने कबूला जुर्म | बांग्लादेश की हालत पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान- अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा गलत, अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए

एजुकेशन

दुनिया में किस देश के बच्चे हैं मैथ्स में सबसे ज्यादा शार्प? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया में बच्चों के मैथ्स की समझ को परखने के लिए एक खास टेस्ट का आयोजन किया जाता है जिसपर दुनियाभर के एक्सपर्ट्स की नजर होती है. जानें इस टेस्ट के मुताबिक किस देश के बच्चे सबसे ज्यादा मैथ्स में शार्प हैं और भारत की स्थिति कैसी है...

जया पाण्डेय | Dec 26, 2025, 03:34 PM IST

1.इस खास टेस्ट से परखी जाती है दुनियाभर के स्टूडेंट्स की मैथ्स

इस खास टेस्ट से परखी जाती है दुनियाभर के स्टूडेंट्स की मैथ्स
1

दुनियाभर के बच्चों की गणितीय कौशल की क्षमता को परखने के लिए प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल असेसमेंट आयोजित किया जाता है. एजुकेशन एक्सपर्ट इसके नतीजों पर बारीकी से नजर रखते हैं. इस टेस्ट में यह चेक किया जाता है कि 15 साल के स्टूडेंट्स  दुनिया की समस्याओं में अपने गणितीय कौशल को कितनी अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं. इसका इस्तेमाल अक्सर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणालियों की तुलना करने के लिए एक मानदंड के रूप में किया जाता है.

2.सिंगापुर के स्टूडेेंट्स हैं मैथ्स में सबसे शार्प

सिंगापुर के स्टूडेेंट्स हैं मैथ्स में सबसे शार्प
2

इस टेस्ट के नए रिजल्ट में सिंगापुर एक बार फिर मैथ्स में सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले देश के रूप में उभरा है. सिंगापुर के स्टूडेंट्स ने इंटरनेशनल एवरेज से काफी ज्यादा स्कोर हासिल किया जिससे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में उनकी स्थिति बरकरार रही.

3.सिंगापुर के बाद इन देशों के बच्चों का मैथ्स है सबसे बढ़िया

सिंगापुर के बाद इन देशों के बच्चों का मैथ्स है सबसे बढ़िया
3

सिंगापुर के बाद बढ़िया प्रदर्शन करने वाले देशों में चीन के मकाऊ और ताइपे जैसे क्षेत्र के साथ ही जापान और दक्षिण कोरिया शामिल हैं. ये देश मैथ्स, साइंस और रीडिंग टेस्ट में लगातार हाई स्कोर लाते हैं. नए आंकड़ों के अनुसार सिंगापुर का मैथ्स का स्कोर 575 अंकों के करीब था जो कि ओईसीडी के औसत 472 अंकों से काफी अधिक है.

4.किस वजह से इन देशों के बच्चे हैं मैथ्स में बढ़िया

किस वजह से इन देशों के बच्चे हैं मैथ्स में बढ़िया
4

मकाऊ और चीनी ताइपे का स्कोर 500 के मध्य में रहा जबकि जापान और कोरिया भी ज्यादा पीछे नहीं थे. एस्टोनिया और स्विट्जरलैंड जैसे यूरोपीय देशों की रैंकिंग भी काफी अच्छी रही हालांकि वे टॉप ईस्ट एशियन देशों से काफी पीछे थे. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन देशों के बढ़िया प्रदर्शन की वजह समस्या समाधान पर प्रारंभिक ध्यान, शिक्षकों का सशक्त प्रशिक्षण, कक्षाओं में छात्रों की कम संख्या और सुसंगत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम है.

5.भारत की क्या है स्थिति?

भारत की क्या है स्थिति?
5

इस परीक्षा में भारत का सफर अनियमित रहा है. देश ने पहली बार 2009 में इस मूल्यांकन में भाग लिया था. उस साल हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के स्टूडेंट्स ने इस टेस्ट में हिस्सा लिया था. उस समय भारत भाग लेने वाले 74 क्षेत्रों में से 73वें स्थान पर था जो लगभग सबसे निचले पायदान पर था और केवल किर्गिस्तान से ऊपर था.

