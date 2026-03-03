FacebookTwitterYoutubeInstagram
एजुकेशन

दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं. कई लोग भारत या चीन का नाम लेते हैं, लेकिन सही जवाब ओशिनिया क्षेत्र में स्थित है...

Jaya Pandey | Mar 03, 2026, 11:55 AM IST

दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं?

दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं?
1

क्या आप जानते हैं कि भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ. पहली भाषा का गठन कैसे हुआ. वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव भाषा का विकास हजारों वर्षों में धीरे-धीरे हुआ. कुछ सिद्धांत कहते हैं कि भाषा की शुरुआत इशारों और ध्वनियों से हुई, जो समय के साथ शब्दों और व्याकरण में बदल गई. आज दुनिया में लगभग 7000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं. कई लोग भारत या चीन का नाम लेते हैं, लेकिन सही जवाब ओशिनिया क्षेत्र में स्थित है.
(Image: AI Generated)

1. पापुआ न्यू गिनी

1. पापुआ न्यू गिनी
2

पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे भाषाई रूप से विविध देश माना जाता है. यहां लगभग 10 से 11 मिलियन की आबादी के बीच 800 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं. देश का ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी भूभाग, गहरी घाटियां और सैकड़ों दूर-दराज बसे द्वीप समुदायों को लंबे समय तक एक-दूसरे से अलग रखते रहे. इसी भौगोलिक अलगाव के कारण अलग-अलग समूहों ने अपनी स्वतंत्र भाषाएं विकसित कीं. यही वजह है कि इतनी कम आबादी वाला देश भाषाओं की संख्या में दुनिया में पहले स्थान पर है.
(Image: AI Generated)

2. इंडोनेशिया

2. इंडोनेशिया
3

दूसरे स्थान पर आता है इंडोनेशिया. यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपसमूह देश है, जिसमें 17,000 से अधिक द्वीप हैं. यहां 700 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. इंडोनेशिया की आबादी 280 मिलियन से अधिक है और इसकी भौगोलिक विविधता ने यहां भाषाई विविधता को जन्म दिया. हालांकि बहासा इंडोनेशिया राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन सैकड़ों स्थानीय भाषाएं और बोलियां आज भी जीवित हैं.
(Image: AI Generated)

3. नाइजीरिया

3. नाइजीरिया
4

तीसरे स्थान पर अफ्रीका का देश नाइजीरिया आता है. यहां 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. नाइजीरिया में 250 से ज्यादा जातीय समूह हैं और हर समूह की अपनी भाषा या बोली है. अंग्रेजी यहां आधिकारिक भाषा है, लेकिन हौसा, योरूबा और इग्बो जैसी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाएं व्यापक रूप से बोली जाती हैं. देश की सांस्कृतिक और जातीय विविधता ही इसकी भाषाई समृद्धि का मुख्य कारण है.
(Image: AI Generated)
 

4. भारत

4. भारत
5

भारत दुनिया के सबसे भाषाई रूप से समृद्ध देशों में से एक है और आमतौर पर चौथे स्थान पर गिना जाता है. यहां 400 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं. भारत का विशाल भूगोल, प्राचीन सभ्यता और विविध समुदाय इसकी भाषाई विविधता का आधार हैं. संविधान की आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, लेकिन इनके अलावा सैकड़ों क्षेत्रीय भाषाएं और हजारों बोलियां भी प्रचलित हैं. भारत की खासियत यह है कि यहां कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर भाषा और लहजा बदल जाता है.
(Image: AI Generated)

5. अमेरिका

5. अमेरिका
6

इस लिस्ट में अमेरिका भी शामिल है. यहां 300 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं. अंग्रेजी प्रमुख भाषा है लेकिन प्रवासियों के कारण स्पेनिश, चीनी, टैगालॉग, वियतनामी और अरबी जैसी भाषाएं भी व्यापक रूप से उपयोग में हैं. इसके अलावा कई मूल अमेरिकी भाषाएं भी संरक्षित हैं, हालांकि उनमें से कई विलुप्त होने के खतरे में हैं.
(Image: AI Generated)

