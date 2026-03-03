दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं? जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया के किस देश में बोली जाती हैं सबसे ज्यादा भाषाएं?

क्या आप जानते हैं कि भाषाओं का निर्माण कैसे हुआ. पहली भाषा का गठन कैसे हुआ. वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव भाषा का विकास हजारों वर्षों में धीरे-धीरे हुआ. कुछ सिद्धांत कहते हैं कि भाषा की शुरुआत इशारों और ध्वनियों से हुई, जो समय के साथ शब्दों और व्याकरण में बदल गई. आज दुनिया में लगभग 7000 से अधिक जीवित भाषाएं बोली जाती हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं. कई लोग भारत या चीन का नाम लेते हैं, लेकिन सही जवाब ओशिनिया क्षेत्र में स्थित है.

