दुनिया में किस देश के लोग हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान? जानें Global IQ Ranking में किस पायदान पर आता है भारत

1 . दुनिया के 5 सबसे बुद्धिमान देश

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दुनिया के हर देश की अपनी-अपनी खूबी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल आईक्यू रैंकिंग 2026 के मुताबिक टॉप 5 पर कौन से देश हैं और इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी रैंकिंग में डेटा और सैंपल साइज काफी मायने रखता है और एक्सपर्ट्स की ऐसी लिस्ट पर अलग-अलग राय होती है.

(Image AI Generated)