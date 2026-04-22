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दुनिया में किस देश के लोग हैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान? जानें Global IQ Ranking में किस पायदान पर आता है भारत

आज हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल आईक्यू रैंकिंग 2026 के मुताबिक टॉप 5 पर कौन से देश हैं और इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है?

Jaya Pandey | Apr 22, 2026, 02:36 PM IST

1.दुनिया के 5 सबसे बुद्धिमान देश

दुनिया के 5 सबसे बुद्धिमान देश
1

दुनिया के हर देश की अपनी-अपनी खूबी है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा बुद्धिमान हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ग्लोबल आईक्यू रैंकिंग 2026 के मुताबिक टॉप 5 पर कौन से देश हैं और इस लिस्ट में भारत और पाकिस्तान की स्थिति क्या है? हालांकि, यह ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी रैंकिंग में डेटा और सैंपल साइज काफी मायने रखता है और एक्सपर्ट्स की ऐसी लिस्ट पर अलग-अलग राय होती है. 
(Image AI Generated)

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2.साउथ कोरिया

साउथ कोरिया
2

106.97 के औसत आईक्यू के साथ साउथ कोरिया इस लिस्ट में टॉप पर है. साउथ कोरिया में एजुकेशन सिस्टम को बेहद सख्त और प्रतिस्पर्धी माना जाता है. इस सर्वे में 26,999 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया, जिसकी वजह से इस देश का पार्टिसिपेशन रेट काफी बढ़िया है. पिछले साल के मुकाबले इस देश के औसत आईक्यू में मामूली सुधार आया है. 
(Image Credit: Canva)

3.चीन

चीन
3

चीन 106.48 के आईक्यू स्कोर के साथ दूसरे नंबर पर है. स्कोर में पिछले साल के 107.19 के मुकाबले मामूली गिरावट आई है, हालांकि चीन फिर भी ग्लोबल लेवल पर टॉप देशों में बना हुआ है. इस स्टडी में 229,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो इसके नमूने काफी बड़ा बनाता है.
(Image Credit: Canva)

4.जापान

जापान
4

जापान की आईक्यू रेटिंग 106.30 है. यह ग्लोबल रैंकिंग में तीसरे नंबर पर है. पिछले साल की तुलना में अंतर केवल -0.10 है. इस सर्वे में जापान से 56,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया है.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.ईरान

ईरान
5

ईरान 104.80 के आईक्यू स्कोर के साथ चौथे नंबर पर है. पिछले साल की तुलना में इसमें -1.50 की गिरावट आई है. इस सर्वे में प्रतिभागियों की संख्या 10,000 से अधिक है. स्कोर में गिरावट के बावजूद, ईरान ग्लोबल लेवल पर टॉप 5 में शामिल है.
(Image Credit: Canva)

6.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
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ऑस्ट्रेलिया का आईक्यू 104.45 है और यह लिस्ट में पांचवें नंबर पर है. हालांकि, इस देश से 4,000 से भी कम सदस्यों ने सर्वे में हिस्सा लिया है, जो काफी छोटा आकार है. 
(Image Credit: Canva)

7.भारत और पाकिस्तान की स्थिति

भारत और पाकिस्तान की स्थिति
7

वहीं, अगर इस लिस्ट में भारत की बात करें तो हमारा देश 50वें नंबर पर है. भारत के लोगों का औसत आईक्यू लेवल 98.44 है. पाकिस्तान, भारत के सामने दूर-दूर तक नहीं टिकता और 96.93 के औसत आईक्यू के साथ 70वें नंबर पर है. 
(Image Credit: Canva)

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