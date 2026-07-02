दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

5 . दुनिया में कैसे तय किए जाते हैं टाइम जोन?

5

टाइम जोन पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के आधार पर तय किए जाते हैं. पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है इसलिए इसे लगभग 24 मुख्य टाइम जोन्स में बांटा गया है. प्रत्येक टाइम जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करता है. दुनिया के अधिकतर देश अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक या एक से अधिक टाइम जोन अपनाते हैं, जबकि कुछ देश अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश में एक ही समय का इस्तेमाल करते हैं. फ्रांस के मामले में उसके विदेशी क्षेत्रों का समय मुख्य भूमि फ्रांस से नहीं, बल्कि उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है.