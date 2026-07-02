दुनिया का वो देश जहां चलता है समय का अनोखा खेल, जब एक हिस्से में ढलती है शाम तो दूसरे में होती है नई सुबह

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jul 02, 2026, 09:09 AM IST
1.दुनिया के किस देश में हैं सबसे ज्यादा टाइम जोन?
धरती पर मौजूद हर देश की अपनी अलग पहचान है, लेकिन अगर टाइम जोन की बात करें तो एक छोटा सा देश ऐसा है जो इस मामले में अमेरिका और रूस जैसे बड़े-बड़े देशों को भी मात देता है. यह देश कोई और नहीं बल्कि फ्रांस है. फ्रांस के पास दुनिया में सबसे अधिक ऑफिशियल टाइम जोन हैं. गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार फ्रांस के कुल 12 ऑफिशियल टाइम जोन हैं.
(All Image: Wikimedia Commons)
2.फ्रांस में क्यों हैं इतने ज्यादा टाइम जोन?
आपको यह बात हैरान कर सकती है कि जब इसकी राजधानी पेरिस में शाम हो रही होती है, तब फ्रांस के किसी दूसरे विदेशी क्षेत्र में सुबह की तेज धूप खिली हो सकती है. फ्रांस में सबसे ज्यादा टाइम जोन होने की वजह फ्रांस की मुख्य भूमि नहीं, बल्कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फैले उसके विदेशी क्षेत्र और द्वीप हैं. फ्रांस की मुख्य भूमि सेंट्रल यूरोपियन टाइम (CET) को फॉलो करती है. यह सर्दियों में UTC+1 और डेलाइट सेविंग टाइम के दौरान UTC+2 हो जाता है.
3.ओवरसीज टेरिटरीज बनाती हैं इसे अनोखा
फ्रांस के सबसे अधिक टाइम जोन होने की सबसे बड़ी वजह उसके ओवरसीज टेरिटरीज हैं. ये क्षेत्र यूरोप के अलावा कैरिबियन सागर, दक्षिण अमेरिका, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और उत्तरी अमेरिका के पास स्थित हैं. चूंकि ये इलाके हजारों किलोमीटर की दूरी पर अलग-अलग देशांतरों में फैले हुए हैं इसलिए हर क्षेत्र अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग स्थानीय समय का पालन करता है. इस वजह से फ्रांस के अलग-अलग हिस्सों में एक ही समय पर दिन और रात का समय अलग-अलग हो सकता है.
4.फ्रांस के प्रमुख विदेशी क्षेत्र
फ्रांस के प्रमुख विदेशी क्षेत्रों में ग्वाडेलूप, मार्टीनिक, फ्रेंच गयाना, सेंट पियरे एंड मिकेलॉन, रीयूनियन, मायोट, न्यू कैलेडोनिया, वालिस एंड फुटुना और फ्रेंच पोलिनेशिया शामिल हैं. अगर इसका एक उदाहरण समझें तो फ्रेंच पोलिनेशिया UTC-10 टाइम जोन में आता है, जबकि रीयूनियन UTC+4, न्यू कैलेडोनिया UTC+11 और वालिस और फुटुना UTC+12 टाइम जोन को फॉलो करते हैं. इन इलाकों के बीच हजारों किलोमीटर की दूरी होने के कारण इनके समय में भी बड़ा अंतर देखने को मिलता है.
5.दुनिया में कैसे तय किए जाते हैं टाइम जोन?
टाइम जोन पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के आधार पर तय किए जाते हैं. पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है इसलिए इसे लगभग 24 मुख्य टाइम जोन्स में बांटा गया है. प्रत्येक टाइम जोन लगभग 15 डिग्री देशांतर का प्रतिनिधित्व करता है. दुनिया के अधिकतर देश अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक या एक से अधिक टाइम जोन अपनाते हैं, जबकि कुछ देश अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए पूरे देश में एक ही समय का इस्तेमाल करते हैं. फ्रांस के मामले में उसके विदेशी क्षेत्रों का समय मुख्य भूमि फ्रांस से नहीं, बल्कि उनकी अपनी भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
6.दुनिया के दूसरे देशों से तुलना
अगर दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो रूस और यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के पास 11-11 आधिकारिक टाइम जोन हैं. रूस का विशाल भूभाग यूरोप से एशिया तक फैला हुआ है, जबकि अमेरिका के मुख्य भूभाग के अलावा अलास्का, हवाई और प्रशांत महासागर के कई द्वीप अलग-अलग टाइम जोन में आते हैं. इसके बावजूद फ्रांस अपने ग्लोबल इलाकों की वजह से इन दोनों देशों से आगे निकल जाता है. वहीं, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के भी विदेशी क्षेत्र हैं, लेकिन उनकी संख्या और भौगोलिक फैलाव फ्रांस जितना बड़ा नहीं है इसलिए उनके टाइम जोन भी कम हैं.