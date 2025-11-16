दुनिया के वो टॉप 5 अनोखे देश, जिनके पास सुरक्षा के लिए नहीं है कोई खास फौज.. फिर भी कहलाते हैं 'सुपर सेफ' जगह

एजुकेशन
Pragya Bharti | Nov 16, 2025, 09:02 AM IST
1.World Safest Country
आज के दौर में दुनिया के अधिकांश देश अपनी सुरक्षा पर भारी-भरकम बजट खर्च कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो रक्षा खर्च को कम रखते हुए भी सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण माने जाते हैं. ये देश साबित करते हैं कि सुरक्षा सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि मजबूत सामाजिक ढांचे, शांतिपूर्ण कूटनीति और आपसी विश्वास से भी सुनिश्चित की जा सकती है. तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 5 अनोखे देशों के बारे में, जिनके पास नाम मात्र की सेना है या वे रक्षा पर कम खर्च करते हैं, फिर भी सबसे सुरक्षित हैं..
2.Singapore
सिंगापुर अपनी सुरक्षा पर सालाना करीब 11.5 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो उसके GDP का सिर्फ 2.8% है. यह बड़े देशों के मुकाबले कम है, फिर भी सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. इसकी सुरक्षा की वजह वहां की कम्युनिटी पुलिसिंग, अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति और सख्त निगरानी व्यवस्था है. यहां अपराध दर लगभग खत्म है, जिससे यह नागरिकों और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है.
3.New Zealand
प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड का डिफेंस बजट लगभग 3.9 बिलियन डॉलर है, जो इसके GDP का 1% से भी कम है. किसी भी ओर से सीमा न मिलने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति इसे स्वाभाविक सुरक्षा देती है. लेकिन इसकी असली ताकत सरकार की पारदर्शिता, न्याय व्यवस्था की मजबूती और समाज का समावेशी स्वभाव है. लोगों का सरकार पर भरोसा बहुत ऊंचा है, जो इसके रक्षा खर्च को कम रखता है.
4.Austria
ऑस्ट्रिया को दुनिया का चौथा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जबकि इसका सालाना डिफेंस बजट महज 3.4 बिलियन डॉलर है, जो इसकी GDP का एक छोटा सा हिस्सा है. ऑस्ट्रिया की तटस्थता की नीति, कड़ा बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम और समाज में सभी को बराबरी का दर्जा इसकी सुरक्षा का राज है. इन आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण इसे अपनी रक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.
5.Iceland
आइसलैंड को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में पहले नंबर पर रखा जाता है. यह एक ऐसा अनोखा देश है, जहां सेना न के बराबर है. इसका कुल सालाना रक्षा बजट भी महज 40 मिलियन डॉलर है. अपनी बर्फीली पहाड़ियों और दूरदराज की भौगोलिक स्थिति के कारण यह संघर्षों से दूर रहा है. आइसलैंड की सुरक्षा का मूल मंत्र इसकी बेहद कम अपराध दर है, जहां लोग अक्सर अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं करते हैं.
6.Ireland
यूरोपीय देश आयरलैंड अपने मामूली रक्षा खर्च के लिए जाना जाता है. यहां का सालाना रक्षा बजट करीब 1.3 बिलियन डॉलर है, जो इसके GDP का सिर्फ 0.3% है. आयरलैंड दशकों से तटस्थता की नीति पर चलता आया है, जिसका मतलब है कि यह किसी भी सैन्य गठजोड़ से दूर रहता है. इसकी सुरक्षा का आधार शांतिपूर्ण कूटनीति और एक मजबूत पुलिस व्यवस्था है, जिससे यहां हिंसा और सामाजिक अशांति न के बराबर है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.