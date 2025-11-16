FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

सर्दियों में रोज एक ये पौष्टिक अलसी-गोंद के लड्डू खाएं, शरीर से लेकर जोड़ों तक को मिलेगी ताकत, ये रही आसान रेसिपी

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Tirupati Laddu Scam: 250 करोड़ का स्कैम! 5 साल तक नकली घी से चढ़ रहा था प्रसाद, जानें कैसे हुआ खुलासा

Winter Herbal Kadha: सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

सर्दियों में चाय की जगह पिएं ये 5 असरदार काढ़े, सर्दी-खांसी-बुखार पास भी नहीं फटकेंगे

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के किस राज्य में डाले जाते हैं सबसे ज्यादा पोस्टल बैलेट

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

भारत के 10 बेस्ट AQI वाले शहर ये हैं, जहां पॉल्यूशन है सबसे कम और लंग्स को मिलती है ताजा हवा

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

Funny jokes: पढ़िए पति-पत्नी के 5 मजेदार चुटकुले, सारी स्ट्रेस और चिंता हो जाएगी दूर

दुनिया के वो टॉप 5 अनोखे देश, जिनके पास सुरक्षा के लिए नहीं है कोई खास फौज.. फिर भी कहलाते हैं 'सुपर सेफ' जगह

Top 5 Safest Country in The World: दुनिया में आइसलैंड और आयरलैंड जैसे और भी 5 देश हैं, जो सैनिक बलों पर कम खर्च करते हैं. फिर भी इन देशों में शांति बनी रहती है. ये शांतिपूर्ण कूटनीति, कम अपराध दर और मजबूत सामाजिक ढांचे के कारण सबसे सुरक्षित मुल्क कहलाते हैं.

Pragya Bharti | Nov 16, 2025, 09:02 AM IST

1.World Safest Country

World Safest Country
1

आज के दौर में दुनिया के अधिकांश देश अपनी सुरक्षा पर भारी-भरकम बजट खर्च कर रहे हैं, लेकिन दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जो रक्षा खर्च को कम रखते हुए भी सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण माने जाते हैं. ये देश साबित करते हैं कि सुरक्षा सिर्फ सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि मजबूत सामाजिक ढांचे, शांतिपूर्ण कूटनीति और आपसी विश्वास से भी सुनिश्चित की जा सकती है. तो आइए जानते हैं दुनिया के ऐसे 5 अनोखे देशों के बारे में, जिनके पास नाम मात्र की सेना है या वे रक्षा पर कम खर्च करते हैं, फिर भी सबसे सुरक्षित हैं..

2.Singapore

Singapore
2

सिंगापुर अपनी सुरक्षा पर सालाना करीब 11.5 बिलियन डॉलर खर्च करता है, जो उसके GDP का सिर्फ 2.8% है. यह बड़े देशों के मुकाबले कम है, फिर भी सिंगापुर दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में से एक है. इसकी सुरक्षा की वजह वहां की कम्युनिटी पुलिसिंग, अपराध पर ज़ीरो टॉलरेंस नीति और सख्त निगरानी व्यवस्था है. यहां अपराध दर लगभग खत्म है, जिससे यह नागरिकों और पर्यटकों दोनों के लिए बेहद सुरक्षित माना जाता है.

3.New Zealand

New Zealand
3

प्रशांत महासागर में स्थित न्यूजीलैंड का डिफेंस बजट लगभग 3.9 बिलियन डॉलर है, जो इसके GDP का 1% से भी कम है. किसी भी ओर से सीमा न मिलने के कारण इसकी भौगोलिक स्थिति इसे स्वाभाविक सुरक्षा देती है. लेकिन इसकी असली ताकत सरकार की पारदर्शिता, न्याय व्यवस्था की मजबूती और समाज का समावेशी स्वभाव है. लोगों का सरकार पर भरोसा बहुत ऊंचा है, जो इसके रक्षा खर्च को कम रखता है.

4.Austria

Austria
4

ऑस्ट्रिया को दुनिया का चौथा सबसे सुरक्षित देश माना जाता है, जबकि इसका सालाना डिफेंस बजट महज 3.4 बिलियन डॉलर है, जो इसकी GDP का एक छोटा सा हिस्सा है. ऑस्ट्रिया की तटस्थता की नीति, कड़ा बॉर्डर कंट्रोल सिस्टम और समाज में सभी को बराबरी का दर्जा इसकी सुरक्षा का राज है. इन आंतरिक व्यवस्थाओं के कारण इसे अपनी रक्षा पर ज़्यादा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.

5.Iceland

Iceland
5

आइसलैंड को दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देशों में पहले नंबर पर रखा जाता है. यह एक ऐसा अनोखा देश है, जहां सेना न के बराबर है. इसका कुल सालाना रक्षा बजट भी महज 40 मिलियन डॉलर है. अपनी बर्फीली पहाड़ियों और दूरदराज की भौगोलिक स्थिति के कारण यह संघर्षों से दूर रहा है. आइसलैंड की सुरक्षा का मूल मंत्र इसकी बेहद कम अपराध दर है, जहां लोग अक्सर अपने घरों के दरवाजे तक बंद नहीं करते हैं.

6.Ireland

Ireland
6

यूरोपीय देश आयरलैंड अपने मामूली रक्षा खर्च के लिए जाना जाता है. यहां का सालाना रक्षा बजट करीब 1.3 बिलियन डॉलर है, जो इसके GDP का सिर्फ 0.3% है. आयरलैंड दशकों से तटस्थता की नीति पर चलता आया है, जिसका मतलब है कि यह किसी भी सैन्य गठजोड़ से दूर रहता है. इसकी सुरक्षा का आधार शांतिपूर्ण कूटनीति और एक मजबूत पुलिस व्यवस्था है, जिससे यहां हिंसा और सामाजिक अशांति न के बराबर है.

