FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

Bihar Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जन सुराज पार्टी को लेकर दिया बयान; जानें क्या कहा

Bihar Election 2025: कौन हैं डॉ. संतोष सिंह जिन्हें PK ने डिप्टी CM सम्राट चौधरी के खिलाफ उतारा?

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा

Team India Schedule: अब अगली टेस्ट सीरीज कब, कहां और किसके खिलफा खेलेगी टीम इंडिया? देखें भारत का WTC शेड्यूल

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

IND vs AUS ODI सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने उड़ाया मजाक, IND-PAK मैच में 'नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर की शर्मनाक हरकत

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

Bihar: बिहार चुनाव के लिए BJP की दूसरी लिस्ट जारी, मैथिली ठाकुर को इस सीट से मिला टिकट

Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

Bihar: JD(U) ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, जानें कितने बाहुबलियों कितनी महिलाओं और मुस्लिमों को दिया टिकट

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

त्योहार खुशी, उत्साह और उत्सव के अवसर होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का कौन सा देश साल में सबसे ज़्यादा त्योहार मनाता है?

जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 03:38 PM IST

1.हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं त्योहार

हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं त्योहार
1

त्योहार हर संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि ये समुदाय को बढ़ावा देते हैं, रीति-रिवाजों का जश्न मनाते हैं और खुशियां फैलाते है. किसी भी देश के मूल्य और जीवन शैली उसके त्योहारों में झलकती है जिनमें धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक शामिल होते हैं. 

Advertisement

2.दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा मनाया जाता है त्योहार?

दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा मनाया जाता है त्योहार?
2

यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा त्योहार मनाने वाला एक देश है. यह अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और कई समुदायों, धर्मों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों का घर है जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. इसी विविधता ने रंग-बिरंगे त्यौहारों से भरे कैलेंडर को जन्म दिया है जिससे यह देश अनंत त्योहारों का देश बन गया है.

3.भारत है त्योहारों का देश

भारत है त्योहारों का देश
3

यह कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है जो एकता और विविधता का देश है. भारत हर साल सैकड़ों त्योहार मनाता है, जिससे यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा त्योहारों वाला देश बन जाता है. 28 से ज़्यादा राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक की अपनी अलग रीति-रिवाज़ और परंपराएं हैं इसलिए इन त्योहारों में न केवल राष्ट्रीय त्योहार बल्कि स्थानीय मेले, फसल उत्सव और धार्मिक समारोह भी शामिल हैं.

4.इन देशों में भी मनाए जाते हैं वर्ल्ड फेमस त्योहार

इन देशों में भी मनाए जाते हैं वर्ल्ड फेमस त्योहार
4

हालांकि सबसे ज्यादा त्योहारों वाले देशों में भारत सबसे टॉप पर है लेकिन कई त्योहार दूसरे देशों में भी धूमधाम से मनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए जापान अपने मात्सुरी या पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है. ब्राज़ील का कार्निवल अपनी जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है. ला टोमाटीना स्पेन के खास त्योहारों में से एक है.

TRENDING NOW

5.हर त्योहार में झलकती हैं मूल्य और जीवंत भावनाएं

हर त्योहार में झलकती हैं मूल्य और जीवंत भावनाएं
5

भारत में संख्या और विविधता दोनों ही दृष्टि से किसी भी दूसरे देश की तुलना में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं. भारत के रीति-रिवाज, मूल्य और जीवंत भावनाएं हर त्योहार में झलकते हैं. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
Test में फॉलो-ऑन खेलने के बाद भी जीत दर्ज करने वाली टीमें, इतिहास में सिर्फ 4 बार हुआ ऐसा
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत
Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Pankaj Dheer ही नहीं, कैंसर से ये एक्टर्स भी दुनिया को कह चुके हैं अलविदा
Actor Pankaj Dheer:देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा
देश के इन शहरों में बने हैं महाभारत के कर्ण के मंदिर, एक में लगी है पंकज धीर की 8 फीट ऊंची प्रतिमा
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE