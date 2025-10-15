दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

Bihar Election 2025: कितनी संपत्ति के मालिक हैं बाहुबली अनंत सिंह? हलफनामे में हुए बड़े खुलासे
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 03:38 PM IST
1.हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं त्योहार
त्योहार हर संस्कृति का एक अभिन्न अंग हैं क्योंकि ये समुदाय को बढ़ावा देते हैं, रीति-रिवाजों का जश्न मनाते हैं और खुशियां फैलाते है. किसी भी देश के मूल्य और जीवन शैली उसके त्योहारों में झलकती है जिनमें धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रम तक शामिल होते हैं.
2.दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा मनाया जाता है त्योहार?
यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा त्योहार मनाने वाला एक देश है. यह अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और कई समुदायों, धर्मों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों का घर है जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. इसी विविधता ने रंग-बिरंगे त्यौहारों से भरे कैलेंडर को जन्म दिया है जिससे यह देश अनंत त्योहारों का देश बन गया है.
3.भारत है त्योहारों का देश
यह कोई और नहीं बल्कि हमारा देश भारत है जो एकता और विविधता का देश है. भारत हर साल सैकड़ों त्योहार मनाता है, जिससे यह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा त्योहारों वाला देश बन जाता है. 28 से ज़्यादा राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से प्रत्येक की अपनी अलग रीति-रिवाज़ और परंपराएं हैं इसलिए इन त्योहारों में न केवल राष्ट्रीय त्योहार बल्कि स्थानीय मेले, फसल उत्सव और धार्मिक समारोह भी शामिल हैं.
4.इन देशों में भी मनाए जाते हैं वर्ल्ड फेमस त्योहार
हालांकि सबसे ज्यादा त्योहारों वाले देशों में भारत सबसे टॉप पर है लेकिन कई त्योहार दूसरे देशों में भी धूमधाम से मनाए जाते हैं. उदाहरण के लिए जापान अपने मात्सुरी या पारंपरिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है. ब्राज़ील का कार्निवल अपनी जीवंतता के लिए प्रसिद्ध है. ला टोमाटीना स्पेन के खास त्योहारों में से एक है.
5.हर त्योहार में झलकती हैं मूल्य और जीवंत भावनाएं
भारत में संख्या और विविधता दोनों ही दृष्टि से किसी भी दूसरे देश की तुलना में अधिक त्योहार मनाए जाते हैं. भारत के रीति-रिवाज, मूल्य और जीवंत भावनाएं हर त्योहार में झलकते हैं.
