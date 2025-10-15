दुनिया के किस देश में मनाए जाते हैं सबसे ज्यादा त्योहार? जानें किस पायदान पर आता है भारत

2 . दुनिया के किस देश में सबसे ज्यादा मनाया जाता है त्योहार?

यह जानना दिलचस्प है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा त्योहार मनाने वाला एक देश है. यह अपनी अनेकता में एकता के लिए प्रसिद्ध है और कई समुदायों, धर्मों और भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों का घर है जिनमें से प्रत्येक की अपनी परंपराएं और रीति-रिवाज हैं. इसी विविधता ने रंग-बिरंगे त्यौहारों से भरे कैलेंडर को जन्म दिया है जिससे यह देश अनंत त्योहारों का देश बन गया है.