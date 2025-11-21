दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

1 . किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स?

मेक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है. भारत की मनिका विश्वकर्मा इस प्रतियोगिता में टॉप 10 में तो जगह नहीं बना पाईं लेकिन वह काफी चर्चा में रहीं. आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनी हैं और भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है.