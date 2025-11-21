दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 02:12 PM IST
1.किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स?
मेक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है. भारत की मनिका विश्वकर्मा इस प्रतियोगिता में टॉप 10 में तो जगह नहीं बना पाईं लेकिन वह काफी चर्चा में रहीं. आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनी हैं और भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है.
2.मिस यूनिवर्स 2025 बनीं मेक्सिको की फातिमा बॉश
इस साल की 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड के नॉन्थाबुरी के पाक क्रेट स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित हुई जिसमें साल 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2025 की विनर फातिमा को ताज पहनाया.
3.मिस यूनिवर्स सुंदरियों के मामले में टॉप पर है अमेरिका
सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है. यहां की सुंदरियां साल 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012, 2022 में 9 बार मिस यूनिवर्स बनी हैं. अमेरिका के बाद वेनेजुएला, प्यूर्टो रिको, फिलिपींस और भारत का नंबर आता है.
4.लिस्ट में पांचवें नंबर पर है भारत
अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सुंदरियां 3 बार 1994, 2000 और 2021 में मिस यूनिवर्स बनी है. भारत से मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर सिंधू जीत चुकी है.
5.साल 1952 में हुई थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत
साल 1952 में अपनी शुरुआत के बाद से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कई बदलाव आए हैं. एक पारंपरिक सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक वैश्विक मंच बन गया है जो सक्रियता और विविधता को महत्व देता है.
6.क्यों खास है मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता?
सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत सशक्तिकरण को उजागर करने के अलावा यह प्रतियोगिता अब विविध पहचान, पृष्ठभूमि और शारीरिक बनावट वाली प्रतियोगियों को स्वीकार करके विविधता को अपनाती है. यह बदलाव मिस यूनिवर्स को सिर्फ सुंदरता के प्रदर्शन से कहीं बढ़कर बनाता है और व्यापक सांस्कृतिक बदलावों को दर्शाता है.
