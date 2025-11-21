FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न

Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो

Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र

HomePhotos

एजुकेशन

दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है

आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनी हैं और भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है...

जया पाण्डेय | Nov 21, 2025, 02:12 PM IST

1.किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स?

किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स?
1

मेक्सिको की फातिमा बॉश ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब अपने नाम किया है. भारत की मनिका विश्वकर्मा इस प्रतियोगिता में टॉप 10 में तो जगह नहीं बना पाईं लेकिन वह काफी चर्चा में रहीं. आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के किस देश से सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स बनी हैं और भारत इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है.

Advertisement

2.मिस यूनिवर्स 2025 बनीं मेक्सिको की फातिमा बॉश

मिस यूनिवर्स 2025 बनीं मेक्सिको की फातिमा बॉश
2

इस साल की 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता थाईलैंड के नॉन्थाबुरी के पाक क्रेट स्थित इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल में आयोजित हुई जिसमें साल 2024 की मिस यूनिवर्स विक्टोरिया केजर थेलविग ने मिस यूनिवर्स 2025 की विनर फातिमा को ताज पहनाया.

3.मिस यूनिवर्स सुंदरियों के मामले में टॉप पर है अमेरिका

मिस यूनिवर्स सुंदरियों के मामले में टॉप पर है अमेरिका
3

सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स वाले देशों की लिस्ट में अमेरिका पहले नंबर पर है. यहां की सुंदरियां साल 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012, 2022 में 9 बार मिस यूनिवर्स बनी हैं. अमेरिका के बाद वेनेजुएला, प्यूर्टो रिको, फिलिपींस और भारत का नंबर आता है.

4.लिस्ट में पांचवें नंबर पर है भारत

लिस्ट में पांचवें नंबर पर है भारत
4

अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सुंदरियां 3 बार 1994, 2000 और 2021 में मिस यूनिवर्स बनी है. भारत से मिस यूनिवर्स का खिताब सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाज कौर सिंधू जीत चुकी है.

TRENDING NOW

5.साल 1952 में हुई थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत

साल 1952 में हुई थी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत
5

साल 1952 में अपनी शुरुआत के बाद से मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में कई बदलाव आए हैं. एक पारंपरिक सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक वैश्विक मंच बन गया है जो सक्रियता और विविधता को महत्व देता है. 

6.क्यों खास है मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता?

क्यों खास है मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता?
6

सामाजिक प्रभाव और व्यक्तिगत सशक्तिकरण को उजागर करने के अलावा यह प्रतियोगिता अब विविध पहचान, पृष्ठभूमि और शारीरिक बनावट वाली प्रतियोगियों को स्वीकार करके विविधता को अपनाती है. यह बदलाव मिस यूनिवर्स को सिर्फ सुंदरता के प्रदर्शन से कहीं बढ़कर बनाता है और व्यापक सांस्कृतिक बदलावों को दर्शाता है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
जोड़ों के दर्द या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस से हैं परेशान तो ठंडे पानी से नहाना चाहिए या नहीं, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
IBPS Clerk Prelims Result 2025: कब होगा आईबीपीएस क्लर्क मेन्स का एग्जाम? चेक करें एग्जाम पैटर्न
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
Bike Handle Lock: चोरों का भी छूट जाए पसीना, बाइक के हैंडल में फिट ऐसा लॉक, जिसे तोड़ पाना मुश्किल! देखें वीडियो
RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट
RRB NTPC Undergraduate Result 2025: 51,979 कैंडिडेट्स हुए CBT 2 के लिए क्वॉलिफाई, यहां चेक करें रिजल्ट
पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत
पाकिस्तान की ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री में बड़ा धमाका, 15 लोगों की मौत, भरभराकर गई पूरी इमारत
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
साइकिल चलाने या फिर दौड़ने, जानें क्या करने से जल्दी होगा वजन कम
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
दुनिया के किस देश से बनी हैं सबसे ज्यादा मिस यूनिवर्स? जानें इस लिस्ट में भारत कहां आता है
Vastu Shastra For Gold: इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
इन घरों में बहुत कोशिश के बाद भी नहीं टिकता पैसा और सोना, जानें इसकी वजह और वास्तु शास्त्र
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
No Sugar Challenge: सिर्फ 30 दिन के लिए चीनी छोड़कर देखें, शरीर में दिखेंगे ये जबरदस्त बदलाव
इन 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
इन 5 खूंखार डाकुओं के आतंक से कांपता था चंबल, एक साथ लाइन में खड़ा कर 100 लोगों पर चला देते थे गोलियां
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
MORE