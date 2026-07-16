ब्रह्मपुत्र पर किस देश ने बनाए सबसे ज्यादा बांध? जानें कितनी Countries से होकर बहती है एशिया की ताकतवर नदी

2 . ब्रह्मपुत्र नदी कहां से कहां तक बहती है और इसके कितने नाम हैं?

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करीब 2,900 किलोमीटर लंबी ब्रह्मपुत्र नदी चीन(तिब्बत), भारत और बांग्लादेश में बहती है. इसके अलावा भूटान में भले ही यह नदी न बहती हो लेकिन यह इस देश की इकोलॉजी और ड्रेनेज बेसिन का अहम हिस्सा है. भूटान के दक्षिणी पहाड़ों से निकलने वाली मानस, संकोश और रायडक जैसी कई नदियां असम में एंट्री करती हैं और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती हैं. असम से निकलने के बाद यह नदी बांग्लादेश पहुंचती है, जहां इसे जमुना के नाम से जाना जाता है. बांग्लादेश में लगभग 337 किलोमीटर बहने के बाद यह पद्मा और मेघना रिवर सिस्टम से मिलते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है.