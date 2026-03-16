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LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

एलपीजी कई देशों के दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गई है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एलपीजी का उत्पादन कैसे होता है और कौन से देश इसका सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं...

Jaya Pandey | Mar 16, 2026, 04:39 PM IST

1.वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा इजरायल-ईरान वॉर का असर

वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दिखाई दे रहा इजरायल-ईरान वॉर का असर
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भारत की जनता इन दिनों एलपीजी की किल्लत से परेशान है. एलपीजी आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में खाना पकाने और घरेलू उपयोग के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ईंधनों में से एक बन चुकी है. पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजरायल के बीच बढ़ते तनाव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है. 
(Image Credit: Canva)

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2.होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व

होर्मुज जलडमरूमध्य का महत्व
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इन तनावों के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर गुजरने वाले समुद्री व्यापार मार्गों पर दबाव बढ़ गया है. यह रास्ता दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा परिवहन मार्गों में से एक है और इसी से होकर बड़ी मात्रा में तेल और गैस की आपूर्ति होती है. ऐसे में किसी भी तरह की बाधा का असर सीधे एलपीजी की कीमतों और सप्लाई पर पड़ता है.
(Image Credit: Canva)

3.कैसे होता है एलपीजी का उत्पादन?

कैसे होता है एलपीजी का उत्पादन?
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अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती मांग के कारण एलपीजी कई देशों के दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है. इसका उपयोग घरों में खाना पकाने, उद्योगों और परिवहन क्षेत्र तक में किया जाता है. एलपीजी मुख्य रूप से प्राकृतिक गैस की प्रोसेसिंग और कच्चे तेल की रिफाइनिंग के दौरान हासिल होती है. इसमें प्रमुख रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन गैसें होती हैं जिन्हें दबाव में तरल रूप में स्टोर और परिवहन किया जाता है.
(Image Credit: Canva)

4.दुनिया में एलपीजी का किंग कौन?

दुनिया में एलपीजी का किंग कौन?
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एलपीजी उत्पादन की बात करें तो अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है. अमेरिका हर साल लगभग 84 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन करता है, जो वैश्विक उत्पादन का करीब 26 प्रतिशत है. इस बड़ी हिस्सेदारी के पीछे शेल गैस क्रांति, आधुनिक रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत निर्यात क्षमता जैसे कारण हैं. इसके बाद चीन दूसरे स्थान पर है, जहां हर साल करीब 32 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन होता है. तीसरे स्थान पर सऊदी अरब है, जो लगभग 26 मिलियन टन एलपीजी का उत्पादन करता है.
(Image Credit: Canva)

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5.LPG उत्पादन के मामले में ये देश भी नहीं हैं पीछे

LPG उत्पादन के मामले में ये देश भी नहीं हैं पीछे
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इसके अलावा रूस भी अपने विशाल प्राकृतिक गैस उद्योग की वजह से एलपीजी उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. रूस के बाद कनाडा, ईरान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी दुनिया के प्रमुख एलपीजी उत्पादकों में शामिल हैं. इन देशों के पास बड़े गैस भंडार और उन्नत ऊर्जा उद्योग होने के कारण वैश्विक एलपीजी सप्लाई में इनकी अहम हिस्सेदारी रहती है.
(Image Credit: Canva)

6.एलपीजी के मामले में भारत की क्या है स्थिति?

एलपीजी के मामले में भारत की क्या है स्थिति?
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भारत की स्थिति थोड़ी अलग है. भारत दुनिया में एलपीजी का बड़ा उपभोक्ता है लेकिन अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है. देश में रिफाइनरी और गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स के जरिए एलपीजी का उत्पादन जरूर होता है, लेकिन बढ़ती आबादी और घरेलू उपयोग की वजह से यह पर्याप्त नहीं है.
(Image Credit: Canva) 

7.कहां से आता है भारत में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी?

कहां से आता है भारत में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी?
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आंकड़ों के मुताबिक भारत में खपत होने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है और इसका अधिकांश आयात पश्चिम एशिया के देशों से होता है. ऐसे में अगर उस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो भारत में एलपीजी की कीमतों और सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है. हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है.
(Image Credit: Canva)

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