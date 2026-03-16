LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

7 . कहां से आता है भारत में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी?

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आंकड़ों के मुताबिक भारत में खपत होने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा विदेशों से आता है और इसका अधिकांश आयात पश्चिम एशिया के देशों से होता है. ऐसे में अगर उस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है या समुद्री मार्ग प्रभावित होते हैं तो भारत में एलपीजी की कीमतों और सप्लाई पर सीधा असर पड़ सकता है. हाल के हफ्तों में पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण भारत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की किल्लत देखने को मिल रही है.

(Image Credit: Canva)

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