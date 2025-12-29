कौन सा देश सबसे पहले और कौन सा सबसे आखिर में मनाता है New Year? जानें भारत का कहां आता है नंबर

6 . अनूठी परंपराओं के साथ नया साल मनाते हैं दुनिया के देश

नव वर्ष का स्वागत हर देश में अलग-अलग परंपराओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के साथ किया जाता है. स्पेन में लोग सौभाग्य के प्रतीक के रूप में आधी रात को 12 अंगूर खाते हैं. जापान में बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं, जो इंसानी कमजोरियों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती हैं. ब्राजील में लोग सफेद कपड़े पहनकर समुद्र में फूल अर्पित करते हैं. वहीं स्कॉटलैंड में हॉगमने उत्सव के दौरान अग्नि जुलूस, स्ट्रीट पार्टी और पारंपरिक संगीत के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है.

