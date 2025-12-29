कौन सा देश सबसे पहले और कौन सा सबसे आखिर में मनाता है New Year? जानें भारत का कहां आता है नंबर

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 29, 2025, 09:59 AM IST
1.कब कौन सा देश मनाता है हैप्पी न्यू ईयर?
31 दिसंबर की आधी रात को जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, दुनियाभर के देश नए साल के जश्न में डूब जाते हैं. लेकिन यह जश्न पूरी दुनिया में एक साथ नहीं शुरू होता. पृथ्वी के घूर्णन और अलग-अलग टाइम ज़ोन की वजह से नए साल का स्वागत दुनिया में लगभग 26 घंटे तक चलता है. प्रशांत महासागर के द्वीपीय क्षेत्रों में सबसे पहले नया साल आता है, जबकि प्रशांत के ही कुछ दूरस्थ इलाकों में सबसे आखिर में इसका जश्न मनाया जाता है.
2.सबसे पहले कहां मनाया जाता है नया साल?
आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में नया साल सबसे पहले कहां मनाया जाता है और किस देश में सबसे आखिर में नए साल की शुरुआत होती है. साथ ही यह भी जानेंगे कि इस ग्लोबल टाइमलाइन में भारत की स्थिति कहां आती है.
3.कौन सा देश नए साल का उत्सव सबसे आखिर में मनाता है?
दुनिया में नया साल सबसे आखिर में अमेरिकी समोआ और प्रशांत महासागर में स्थित हाउलैंड और बेकर द्वीप समूह में मनाया जाता है. ये क्षेत्र UTC−12:00 टाइम ज़ोन में आते हैं. खास बात यह है कि हाउलैंड और बेकर द्वीप अमेरिका के निर्जन क्षेत्र हैं, जहां स्थायी आबादी नहीं रहती लेकिन आधिकारिक रूप से यही स्थान दुनिया में सबसे बाद में नए साल का स्वागत करते हैं.
4.कौन सा देश नए साल का उत्सव सबसे पहले मनाता है?
नया साल सबसे पहले मध्य प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश किरिबाती में मनाया जाता है. किरिबाती का किरीतिमाती द्वीप जिसे क्रिसमस आइलैंड भी कहा जाता है, UTC+14:00 टाइम जोन में आता है. यह दुनिया का सबसे आगे वाला आधिकारिक टाइम जोन है. इसी वजह से किरीतिमाती को पृथ्वी का पहला बसा हुआ स्थान माना जाता है जहां नया साल दस्तक देता है.
5.भारत में कब मनाया जाता है नया साल?
भारत UTC+5:30 टाइम ज़ोन में स्थित है. इसका मतलब है कि भारत में नया साल कई एशियाई और प्रशांत देशों के बाद आता है. किरिबाती, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश भारत से पहले नए साल का स्वागत कर चुके होते हैं. वहीं भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पश्चिमी देशों में नया साल मनाया जाता है. अनुमान के मुताबिक भारत लगभग 40 से अधिक देशों के बाद नए साल का जश्न मनाता है.
6.अनूठी परंपराओं के साथ नया साल मनाते हैं दुनिया के देश
नव वर्ष का स्वागत हर देश में अलग-अलग परंपराओं और सांस्कृतिक रीति-रिवाजों के साथ किया जाता है. स्पेन में लोग सौभाग्य के प्रतीक के रूप में आधी रात को 12 अंगूर खाते हैं. जापान में बौद्ध मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाई जाती हैं, जो इंसानी कमजोरियों को दूर करने का प्रतीक मानी जाती हैं. ब्राजील में लोग सफेद कपड़े पहनकर समुद्र में फूल अर्पित करते हैं. वहीं स्कॉटलैंड में हॉगमने उत्सव के दौरान अग्नि जुलूस, स्ट्रीट पार्टी और पारंपरिक संगीत के साथ नए साल का स्वागत किया जाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.