दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर

भारत ग्लोबल लेवल पर बैंगन उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. यह सब्जी लगभग हर भारतीय राज्य में उगाई जाती है. खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. किसान दर्जनों स्थानीय किस्में उगाते हैं, जिनमें छोटे गोल बैंगन, लंबे पतले बैंगन और बैंगनी-सफेद हाइब्रिड बैंगन शामिल हैं. भारत में बैंगन को पौष्टिक, किफायती और रोजमर्रा के भोजन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है.