दिवाली पर अंतरिक्ष से कैसा दिखता है भारत? ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने दिखाया खूबसूरत नजारा
दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा होता है बैंगन का उत्पादन? जानें भारत का नंबर
Mantra For Children: बच्चों की बुद्धि को तिव्र ओर एकाग्रता बढ़ाने के लिए जरूर कराएं इन मंत्रों का जाप, बच्चा करेगा टॉप
Delhi NCR Weather Today: दिवाली के बाद दिल्ली की हवा में सांस लेना हुआ मुश्किल, एनसीआर में 600 के पार पहुंचा AQI
Blood Sugar : हाई ब्लड शुगर में दवा जैसे हैं ये फूड्स, डायबिटीज कंट्रोल करने का ये है नेचुरल तरीका
Brain Foods: सुस्त पड़े दिमाग का पावरहाउस हैं ये 5 सुपरफूड्स, तुरंत एक्टिवेट होगा ब्रेन
'मी नो पॉज मी प्ले' के जरिये भारत में पहली बार बड़े पर्दे पर आएगा मेनोपॉज जैसा विषय
दिवाली के बाद बचे हुए दीयों का क्या करें? जान लें इन्हें निस्तारित करने का ये धार्मिक नियम
दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग से छाई गहरी धुंध, हवा हुई और जहरीली, आईएमडी की और गिरावट की चेतावनी
दिवाली पर भारतीय सेना को बड़ी कामयाबी, कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 21, 2025, 08:57 AM IST
1.किन देशों में सबसे ज्यादा उगाया जाता है बैंगन?
बैंगन जिसे एगप्लांट भी कहा जाता है, दुनिया भर में भारी संख्या में उगाया जाता है. इस कुल वैश्विक उत्पादन लगभग 61 मिलियन टन है. यह सब्जी अधिकतर चीन और भारत जैसे एशियाई देशों से आती है. अपने स्वाद के लिए लोकप्रिय बैंगन का इस्तेमाल दुनियाभर के कई पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है.
2.भारत
भारत ग्लोबल लेवल पर बैंगन उत्पादन के मामले में सबसे आगे है. यह सब्जी लगभग हर भारतीय राज्य में उगाई जाती है. खासकर पूर्वी और दक्षिणी भारत में इसका उत्पादन सबसे ज्यादा होता है. किसान दर्जनों स्थानीय किस्में उगाते हैं, जिनमें छोटे गोल बैंगन, लंबे पतले बैंगन और बैंगनी-सफेद हाइब्रिड बैंगन शामिल हैं. भारत में बैंगन को पौष्टिक, किफायती और रोजमर्रा के भोजन का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है.
3.चीन
चीन 11.5 मिलियन टन वार्षिक बैंगन उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर है. चीनी व्यंजनों में बैंगन को आमतौर पर लहसुन और सोया व काली फलियों जैसी चटनी के साथ तला जाता है. यह देश ज्यादा उपज वाली हाइब्रिड किस्मों का भी इस्तेमाल करता है और बैंगन सहित एशियाई सब्जियों के लिए एक मजबूत निर्यात बाजार है.
4.मिस्र
मिस्र में हर साल लगभग 13 लाख टन बैंगन का उत्पादन होता है. इस सब्ज़ी का इस्तेमाल मध्य पूर्वी व्यंजनों जैसे बाबा गनौश और तले हुए बैंगन के सलाद में व्यापक रूप से किया जाता है. बैंगन मिस्र की गर्म जलवायु में पनपता है और मुख्य रूप से नील डेल्टा क्षेत्र में उगाया जाता है.
5.तुर्की
तुर्की में सालाना लगभग 0.8 मिलियन टन बैंगन की पैदावार होती है. तुर्की के व्यंजनों में बैंगन का इस्तेमाल इमाम बयल्डी (भरवां बैंगन) और ग्रिल्ड पटलिकन जैसे पारंपरिक व्यंजनों में किया जाता है. देश का उत्पादन घरेलू उपयोग और क्षेत्रीय निर्यात दोनों के लिए उपयोगी है.
6.इंडोनेशिया
इंडोनेशिया हर साल लगभग 5 लाख टन बैंगन का उत्पादन करता है. इस सब्ज़ी का इस्तेमाल इंडोनेशियाई करी, सांबल और स्टर-फ्राई में किया जाता है. ज़्यादातर खेती छोटे किसानों के खेतों में होती है, और बैंगनी, हरे और यहां तक कि सफ़ेद रंग के भी कई प्रकार के बैंगन उगाए जाते हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.