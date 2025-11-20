FacebookTwitterYoutubeInstagram
हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी, तबलीगी जमात पर बैन की मांग

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा पहाड़? जानें लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा पहाड़ हैं. जानें इस लिस्ट में भारत किस पायदान पर आता है...

जया पाण्डेय | Nov 20, 2025, 02:56 PM IST

1

पेड़-पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल किसी भी देश की सुंदरता को बढ़ा देते हैं. कई देशों की पहचान ही उनकी नदियों, पहाड़ों की वजह से होती है. आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा पहाड़ हैं. ये पहाड़ इन देशों को शानदार नजारे देने के साथ अलग-अलग तरह के इकोसिस्टम भी देते हैं.

2

हिमालय की ऊंची चोटियों वाले देश नेपाल में दुनिया की कुछ सबसे ऊंची चोटियां हैं. इनमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है. इस छोटे से देश में 7,000 मीटर से ऊंचे 100 से ज्यादा पहाड़ हैं.

3

पहाड़ों के मामले में भारत भी बाकी देशों से पीछे नहीं है. यहां कई तरह की पहाड़ियां हैं जिनमें काराकोरम और पश्चिमी घाट शामिल हैं. यहां बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर हरे-भरे हिल स्टेशन तक अलग-अलग तरह की जगहें हैं, जहां लाखों पर्यटक आते हैं. यहां उत्तरी सीमा तक फैला हुआ हिमालय भी है.

4

चीन में तिब्बती पठार और तिएन शान जैसी बड़ी पहाड़ियां हैं. देश में कई ऊंची चोटियां हैं जिसमें से एक माउंट एवरेस्ट नेपाल-चीन की सीमा पर स्थित है.

5

पाकिस्तान के उत्तरी इलाकों खासकर गिलगित-बाल्टिस्तान में दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे पहाड़ हैं जिनमें K2 भी शामिल है. काराकोरम रेंज ट्रेकिंग और माउंटेनियरिंग के शौकीनों के लिए एक खास जगह है.

6

यूरोप की छत के नाम से मशहूर स्विट्ज़रलैंड अपने शानदार आल्प्स के लिए मशहूर है. देश में ऊंचे पहाड़ों का एक बड़ा नेटवर्क है जो स्कीइंग, हाइकिंग और माउंटेनियरिंग के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं हैं.

