दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा पहाड़? जानें लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा पहाड़?

1

पेड़-पौधे, पहाड़, नदियां, जंगल किसी भी देश की सुंदरता को बढ़ा देते हैं. कई देशों की पहचान ही उनकी नदियों, पहाड़ों की वजह से होती है. आज हम आपको दुनिया के उन 5 देशों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा पहाड़ हैं. ये पहाड़ इन देशों को शानदार नजारे देने के साथ अलग-अलग तरह के इकोसिस्टम भी देते हैं.