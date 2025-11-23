FacebookTwitterYoutubeInstagram
दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने हिडमा अमर रहे के नारे लगाए

'SIR कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है...', राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर बोला हमला

दिल्ली के नक्शे में होगा बड़ा बदलाव, देश की राजधानी में अब 11 नहीं,13 जिले होंगे; जानें क्या है नया नाम

स्मृति-पलाश के संगीत में पलक मुच्छल ने किया दिल छू लेने वाला डांस, वीडियो हुआ वायरल

जन्मदिन, एनिवर्सरी या प्री-वेडिंग फोटोशूट... अब चलती नमो भारत ट्रेन में होगी पार्टी, यहां जानिए सभी डिटेल्स

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

Happy Life Mantra: गांठ बांध लें प्रेमानंद महाराज की ये 5 बातें, मन की बेचैनी पर पा लेंगे काबू

दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

दुनिया में मात्र 29% हिस्से पर मनुष्य रहते हैं, जबकि पृथ्वी का लगभग एक तिहाई यानी 33% हिस्सा रेगिस्तान है. जो कि लगभग 48 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला है. लेकिन आज हम आपको उन देशों के बारे में बताएंगे, जहां सबसे ज्यादा रेगिस्तान हैं.

रईश खान | Nov 23, 2025, 09:18 PM IST

1.अल्जीरिया

अल्जीरिया
1

अल्जीरिया का लगभग 80% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. अल्जीरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,381,741 वर्ग किलोमीटर है, जो उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करता है. यहां की कुल जनसंख्या 3.7 करोड़ के करीब है. आबादी के मामले में यह दुनिया का 34वां देश है.

2.सऊदी अरब

सऊदी अरब
2

इस मुस्लिम देश में लगभग 95% हिस्सा रेगिस्तान है. जिसमें रुब अल-खाली (एम्प्टी क्वार्टर) दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान माना जाता है. सऊदी अरब की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.6 करोड़ है, जिसमें एक तिहाई प्रवासी हैं.

3.लीबिया

लीबिया
3

लीबिया लगभग 1,759,541 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसा है, जिसमें से 90% में सहारा रेगिस्तान है. लीबिया में लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर रेत ही रेत है. इसकी जनसंख्या की बात करें तो मात्र 73.61 लाख है.

4.ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया
4

ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन रेगिस्तान जैसे बड़े रेगिस्तान हैं, जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं. इस देश की जनसंख्या लगभग 2.67 करोड़ है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 0.33% है.

5.भारत

भारत
5

भारत में लगभग 2.4% हिस्सा रेगिस्तान है, जो लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है. भारत के 3.287 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम है.

