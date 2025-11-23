दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
रईश खान | Nov 23, 2025, 09:18 PM IST
1.अल्जीरिया
अल्जीरिया का लगभग 80% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. अल्जीरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,381,741 वर्ग किलोमीटर है, जो उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करता है. यहां की कुल जनसंख्या 3.7 करोड़ के करीब है. आबादी के मामले में यह दुनिया का 34वां देश है.
2.सऊदी अरब
इस मुस्लिम देश में लगभग 95% हिस्सा रेगिस्तान है. जिसमें रुब अल-खाली (एम्प्टी क्वार्टर) दुनिया का सबसे बड़ा रेत का रेगिस्तान माना जाता है. सऊदी अरब की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 3.6 करोड़ है, जिसमें एक तिहाई प्रवासी हैं.
3.लीबिया
लीबिया लगभग 1,759,541 वर्ग किलोमीटर इलाके में बसा है, जिसमें से 90% में सहारा रेगिस्तान है. लीबिया में लगभग 12 लाख वर्ग किलोमीटर रेत ही रेत है. इसकी जनसंख्या की बात करें तो मात्र 73.61 लाख है.
4.ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और गिब्सन रेगिस्तान जैसे बड़े रेगिस्तान हैं, जो लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं. इस देश की जनसंख्या लगभग 2.67 करोड़ है, जो दुनिया की कुल जनसंख्या का लगभग 0.33% है.
5.भारत
भारत में लगभग 2.4% हिस्सा रेगिस्तान है, जो लगभग 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. इस रेगिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान में है. भारत के 3.287 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से बहुत कम है.