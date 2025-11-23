दुनिया के किन देशों में हैं सबसे ज्यादा रेगिस्तान? जानें लिस्ट में कौन से नंबर पर आता है भारत

1 . अल्जीरिया

अल्जीरिया का लगभग 80% हिस्सा सहारा रेगिस्तान से ढका हुआ है, जो लगभग 15 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला है. अल्जीरिया का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,381,741 वर्ग किलोमीटर है, जो उसे क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल करता है. यहां की कुल जनसंख्या 3.7 करोड़ के करीब है. आबादी के मामले में यह दुनिया का 34वां देश है.