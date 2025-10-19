दुनिया के किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय? जानें किस पायदान पर आता है भारत

IND vs AUS 1st ODI: विराट जीरो, तो रोहित 8 रन पर लौटे पवेलियन, टीम इंडिया का टॉप ऑर्डर तहस-नहस
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 19, 2025, 11:37 AM IST
1.किन देशों में सबसे ज्यादा पी जाती है चाय?
चाय को सबसे पसंदीदा पेय पदार्थों में से एक माना जाता है. यह न केवल स्वाद और संस्कृति से जुड़ी है बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद का एक मंच भी है. भारत में घरों से लेकर रेस्टोरेंट तक और यहां तक की गली-मोहल्लों तक चाय परोसी जाती है, लेकिन दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां चाय की खपत भारत से ज़्यादा है.
2.तुर्की
प्रति व्यक्ति चाय की खपत के मामले में दुनिया में सबसे टॉप पर तुर्की आता है. तुर्की चाय का आनंद वहां के लोग पूरे दिन छोटे ट्यूलिप आकार के गिलासों में लिया जाता है.
3.आयरलैंड
आयरलैंड अपनी कड़क चाय के लिए जाना जाता है जो आमतौर पर थोड़े से दूध के साथ परोसा जाता है. आयरिश लोगों में चाय की खपत सबसे ज्यादा है और यह हर घर की एक जरूरी चीज है.
4.ब्रिटेन
ब्रिटेन अपनी चाय की संस्कृति के लिए मशहूर है और खासकर दोपहर की चाय और पारंपरिक कप्पा के लिए जाना जाता है. टी टाइम दिन का एक अहम हिस्सा है, जहां एक स्वादिष्ट कप की चाय के साथ इंग्लिश टी सैंडविच और स्कोन परोसना आम बात है.
5.पाकिस्तान
पाकिस्तानी संस्कृति में भी चाय गहराई से समाई हुई है. पाकिस्तान में अक्सर इलायची जैसे मसालों और दूध-चीनी के साथ परोसी जाने वाली चाय का मिश्रण बहुत लोकप्रिय है.
6.रूस
रूस में चाय सामाजिक समारोहों का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे आमतौर पर नींबू और मीठे व्यंजनों के साथ परोसा जाता है. रूस में समोवर या पारंपरिक रूसी चाय की केतली भी मशहूर है.
7.भारत
भारत की विविधता चाय के सेवन के तरीके में भी देखी जा सकती है. दार्जिलिंग और पूर्वोत्तर की हरी और लाल चाय से लेकर कश्मीरी कहवा और मैदानी इलाकों की मसाला चाय तक चाय की क्षेत्रीय विविधताएं जानने लायक हैं.
