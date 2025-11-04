दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया के कौन से देश खाते हैं सबसे ज्यादा जंक फूड

1

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जंक फूड के बिजनेस में तेजी देखी गई है. इसका श्रेय उन नए ब्रांड्स को जाता है जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर विस्तार किया है और बदलते उपभोक्ता स्वाद के अनुरूप ढल रहे हैं. विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जंक फूड खाने वाले देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं.