Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

दुनिया के किन देशों के लोग सबसे ज्यादा खाते हैं Junk Food? जानें किस नंबर पर आता है भारत

विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जंक फूड खाने वाले देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं.

जया पाण्डेय | Nov 04, 2025, 12:55 PM IST

1.दुनिया के कौन से देश खाते हैं सबसे ज्यादा जंक फूड

दुनिया के कौन से देश खाते हैं सबसे ज्यादा जंक फूड
1

पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में जंक फूड के बिजनेस में तेजी देखी गई है. इसका श्रेय उन नए ब्रांड्स को जाता है जिन्होंने ग्लोबल लेवल पर विस्तार किया है और बदलते उपभोक्ता स्वाद के अनुरूप ढल रहे हैं. विश्व जनसंख्या समीक्षा के आंकड़ों के मुताबिक आज हम आपको दुनिया के 5 सबसे ज्यादा जंक फूड खाने वाले देशों की लिस्ट बताने जा रहे हैं.

2.अमेरिका

अमेरिका
2

अमेरिका दुनिया भर में फास्ट फूड का सबसे बड़ा उपभोक्ता है जिसका कुल वार्षिक राजस्व लगभग 7,015.98 करोड़ रुपये है. अमेरिका के विशाल और तेज़ी से बढ़ते फास्ट फूड बाज़ार पर मैकडॉनल्ड्स, केएफसी और स्टारबक्स जैसे दिग्गजों का वैश्विक प्रभुत्व है. अमेरिकियों की व्यस्त जीवनशैली और लगातार फास्ट फूड की खपत को डिजिटल ऑर्डरिंग प्लेटफॉर्म और दुनिया भर में उपलब्धता का भरपूर समर्थन प्राप्त है.

3.यूनाइटेड किंगडम

यूनाइटेड किंगडम
3

यूनाइटेड किंगडम फास्ट फूड की खपत में दूसरे स्थान पर है, जहां सालाना 1,442.57 करोड़ रुपये का राजस्व आता है. ब्रिटिश उपभोक्ता सुविधाजनक खाद्य पदार्थों को ज्यादा पसंद करते हैं. खासकर बर्गर और सैंडविच का बाजार यहां खूब फल-फूल रहा है. ग्रेग्स जैसे ब्रांड और इंटरनेशनल चेन तुरंत ऑर्डर सेवा की बढ़ती मांग वाले बाजार में विविध स्वादों की सेवा प्रदान करती हैं.
 

4.फ्रांस

फ्रांस
4

दुनिया भर में खाद्य पदार्थों की कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच फ्रांस फ़ास्ट फ़ूड से 1,788.88 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करता है और तीसरे स्थान पर है. फ्रांसीसी फ़ास्ट फ़ूड संस्कृति पारंपरिक व्यंजनों पर केंद्रित है जबकि आधुनिक फास्ट फ़ूड चेन उच्च-गुणवत्ता वाले भोजन पर केंद्रित हैं. लोकप्रिय क्षेत्रों में सैंडविच और पिज़्ज़ा शामिल हैं, जो स्थानीय स्वादों और वैश्विक फ़ास्ट फ़ूड के मिश्रण का अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करते हैं.

5.स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नॉर्वे का नंबर

स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नॉर्वे का नंबर
5

स्वीडन, ऑस्ट्रिया, ग्रीस और नॉर्वे भी रैंकिंग में शामिल हैं, लेकिन राजस्व संबंधी आंकड़ों की कमी के कारण फास्ट फूड क्षेत्र अपेक्षाकृत कम दर्ज किए गए हैं. हालांकि इन देशों की आबादी में पारंपरिक और आधुनिक भोजन विकल्पों की विविधता के साथ एक जीवंत खाद्य संस्कृति है.

6.मेक्सिको

मेक्सिको
6

मेक्सिको में फास्ट फूड से सालाना कुल 1,766.47 करोड़ रुपये का राजस्व आता है. देश की समृद्ध पाक विरासत, फास्ट फूड के चलन, खासकर टैको और सैंडविच चेन के साथ पूरी तरह मेल खाती है जिससे यहां फास्ट फूड चेन को तेजी से बढ़ने में मदद मिल रही है.

7.भारत

भारत
7

भारत भी फास्ट फूड से भारी राजस्व अर्जित करता है जो सालाना 7,145.84 रुपये से भी अधिक है. अरबों की आबादी वाला यह देश दुनिया में 13वें स्थान पर है और यहां के प्रचलित खाद्य क्षेत्र से इसकी अर्थव्यवस्था में करोड़ों का निवेश होता है. भारत में प्रति व्यक्ति फास्ट फूड की खपत वैश्विक स्तर पर काफी कम है लेकिन देश भर में बढ़ती आय और शहरीकरण के कारण यह अभी भी तेजी से बढ़ रही है.

