किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है

जया पाण्डेय | Oct 15, 2025, 10:05 AM IST
1.किन देशों में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा दुर्लभ खनिज संसाधन?
दुर्लभ मृदा खनिज चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और ब्राज़ील सहित कई देशों में पाए जाते हैं. चीन दुर्लभ मृदा खनिजों के सबसे बड़े भंडार वाला देश है. चीन में दुर्लभ मृदा खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है. आज हम जानेंगे कि किन देशों में दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं और वे कितना उत्पादन करते हैं.
2.चीन
चीन के पास दुनिया भर में दुर्लभ मृदा खनिजों का सबसे बड़ा भंडार है. 2025 तक इसके कुल भंडार 44 मिलियन मीट्रिक टन होने का अनुमान है. यह विशाल भंडार चीन को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अग्रणी स्थान प्रदान करता है. यह चीन को दुर्लभ मृदा खनन और प्रसंस्करण में विश्व में अग्रणी बनाता है. चीन के दुर्लभ मृदा खनिज दुनिया भर के उच्च तकनीक और रक्षा उद्योगों के लिए आवश्यक हैं.
3.ब्राजील
ब्राजील दुनिया में दुर्लभ मृदाओं का दूसरा सबसे बड़ा भंडार रखता है. इसका अनुमानित भंडार 21 मिलियन मीट्रिक टन है. इन विशाल भंडारों के बावजूद ब्राज़ील का उत्पादन कम है. ब्राज़ील वर्तमान में इनके निष्कर्षण और उपयोग के लिए नई परियोजनाएं ला रहा है.
4.भारत
हमारे भारत में भी कई प्रकार के दुर्लभ मृदा भंडार हैं. इस सूची में यह तीसरा सबसे बड़ा भंडार वाला देश है. 2025 में इसका कुल भंडार लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है. भारत के भंडार मुख्य रूप से तटीय मोनाज़ाइट रेत में पाए जाते हैं. हालांकि भारत में उत्पादन वैश्विक आपूर्ति के 1% से भी कम है. सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू किया है. इसका उद्देश्य घरेलू खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है.
5.ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ मृदा खनिजों का चौथा सबसे बड़ा भंडार है, जिसका अनुमानित भंडार 5.7 मिलियन मीट्रिक टन है. यह चीन के बाद दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है. ऑस्ट्रेलिया अपने खनन कार्यों का सक्रिय रूप से विस्तार कर रहा है. माउंट वेल्ड खदान विश्व स्तर पर दुर्लभ मृदा खनिजों का प्रमुख स्रोत है.
6.रूस
रूस 3.8 मिलियन मीट्रिक टन के अनुमानित भंडार के साथ टॉप पांच देशों में शामिल है. रूस में दुर्लभ मृदा खदानों का संचालन सरकारी नियंत्रण वाली कंपनियां करती हैं. इसका कम उत्पादन मुख्यतः घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है.
