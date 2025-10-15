किन देशों में सबसे ज्यादा मिलते हैं दुर्लभ संसाधनों के भंडार? जानें भारत की स्थिति क्या है

4 . भारत

हमारे भारत में भी कई प्रकार के दुर्लभ मृदा भंडार हैं. इस सूची में यह तीसरा सबसे बड़ा भंडार वाला देश है. 2025 में इसका कुल भंडार लगभग 6.9 मिलियन मीट्रिक टन है. भारत के भंडार मुख्य रूप से तटीय मोनाज़ाइट रेत में पाए जाते हैं. हालांकि भारत में उत्पादन वैश्विक आपूर्ति के 1% से भी कम है. सरकार ने 2025 में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) शुरू किया है. इसका उद्देश्य घरेलू खनन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है.