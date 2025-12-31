भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 31, 2025, 01:28 PM IST
1.भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?
भारत को आज एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति माना जाता है. तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत घरेलू बाजार और वैश्विक निवेश के बावजूद भारत की विकास यात्रा काफी हद तक कर्ज, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग पर भी निर्भर रही है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है और देश की वास्तविक कर्ज स्थिति क्या है.
2.भारत का बढ़ता विदेशी ऋण
घरेलू विकास जरूरतों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते भारत का विदेशी ऋण समय के साथ बढ़ता गया है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 के अंत तक भारत का कुल बाहरी कर्ज लगभग 558.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट और मल्टीलेटरल संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल है.
3.क्या है भारत की प्रमुख आर्थिक रणनीति?
ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से पूंजी जुटाना भारत की एक प्रमुख आर्थिक रणनीति रही है. इस पूंजी का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऊर्जा परियोजनाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक विकास योजनाओं के लिए किया गया है.
4.भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?
भारत का विदेशी कर्ज किसी एक देश पर निर्भर नहीं है. इसका बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट, विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों से आता है. इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान भारत के प्रमुख ऋणदाता रहे हैं.
5.किन काम आया भारत को मिला हुआ कर्ज?
इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाला कर्ज विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, एमएसएमई सेक्टर, ग्रामीण विकास और कोविड-19 के बाद की आर्थिक रिकवरी में उपयोगी साबित हुआ है. यह कर्ज आमतौर पर लंबी अवधि और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर मिलता है जिससे वित्तीय दबाव सीमित रहता है.
6.कर्ज लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी है भारत
कर्जदार होने के बावजूद भारत वैश्विक विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाता है. भारत लगभग 65 से अधिक देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट, अनुदान और तकनीकी सहायता के जरिए आर्थिक सहयोग प्रदान करता है. यह सहायता मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को दी जाती है. पड़ोसी देशों और विकासशील राष्ट्रों के साथ यह सहयोग भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है और उसे एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करता है.
7.क्या विदेशी कर्ज भारत के लिए खतरा है?
अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विदेशी कर्ज अपने आप में खतरनाक नहीं होता, बशर्ते उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए और देश की चुकाने की क्षमता मजबूत हो. भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में रहा है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, विविध आर्थिक आधार और स्थिर विकास दर भारत को अपने बाहरी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करते हैं. इसी कारण अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को मध्यम जोखिम वाली लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था मानती हैं.
