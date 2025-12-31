FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म ने हड़ताल के सामने टेके घुटने, बढ़ाये गिग वर्कर्स के इंसेंटिव

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Don 3 New Hero: क्या ऋतिक रोशन होंगे नए 'डॉन'? रणवीर सिंह के फिल्म छोड़ने की चर्चाओं के बीच बड़ा अपडेट

Punjab Board Exam 2026: PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

PSEB ने जारी की 10वीं-12वीं बोर्ड एग्जाम की डेटशीट, जानें किस तारीख से शुरू होगी परीक्षा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल

HomePhotos

एजुकेशन

भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

क्या आप जानते हैं कि भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है और देश की वास्तविक कर्ज स्थिति क्या है...

जया पाण्डेय | Dec 31, 2025, 01:28 PM IST

1.भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?

भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?
1

भारत को आज एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति माना जाता है. तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, मजबूत घरेलू बाजार और वैश्विक निवेश के बावजूद भारत की विकास यात्रा काफी हद तक कर्ज, विदेशी निवेश और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के सहयोग पर भी निर्भर रही है. ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है और देश की वास्तविक कर्ज स्थिति क्या है.

Advertisement

2.भारत का बढ़ता विदेशी ऋण

भारत का बढ़ता विदेशी ऋण
2

घरेलू विकास जरूरतों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के चलते भारत का विदेशी ऋण समय के साथ बढ़ता गया है. वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2020 के अंत तक भारत का कुल बाहरी कर्ज लगभग 558.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था. इसमें एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग, एनआरआई डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट और मल्टीलेटरल संस्थानों से लिया गया कर्ज शामिल है.

3.क्या है भारत की प्रमुख आर्थिक रणनीति?

क्या है भारत की प्रमुख आर्थिक रणनीति?
3

ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से पूंजी जुटाना भारत की एक प्रमुख आर्थिक रणनीति रही है. इस पूंजी का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ऊर्जा परियोजनाओं, डिजिटल कनेक्टिविटी और सामाजिक विकास योजनाओं के लिए किया गया है.

4.भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?

भारत को सबसे ज्यादा कर्ज कौन देता है?
4

भारत का विदेशी कर्ज किसी एक देश पर निर्भर नहीं है. इसका बड़ा हिस्सा अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड मार्केट, विदेशी बैंकों और संस्थागत निवेशकों से आता है. इसके अलावा वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) और अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान भारत के प्रमुख ऋणदाता रहे हैं.

TRENDING NOW

5.किन काम आया भारत को मिला हुआ कर्ज?

किन काम आया भारत को मिला हुआ कर्ज?
5

इन अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से मिलने वाला कर्ज विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, एमएसएमई सेक्टर, ग्रामीण विकास और कोविड-19 के बाद की आर्थिक रिकवरी में उपयोगी साबित हुआ है. यह कर्ज आमतौर पर लंबी अवधि और अपेक्षाकृत कम ब्याज दरों पर मिलता है जिससे वित्तीय दबाव सीमित रहता है.

6.कर्ज लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी है भारत

कर्ज लेने वाला ही नहीं, देने वाला भी है भारत
6

कर्जदार होने के बावजूद भारत वैश्विक विकास में एक सक्रिय भूमिका निभाता है. भारत लगभग 65 से अधिक देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट, अनुदान और तकनीकी सहायता के जरिए आर्थिक सहयोग प्रदान करता है. यह सहायता मुख्य रूप से दक्षिण एशिया, अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका के देशों को दी जाती है. पड़ोसी देशों और विकासशील राष्ट्रों के साथ यह सहयोग भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करता है और उसे एक जिम्मेदार वैश्विक भागीदार के रूप में स्थापित करता है.

7.क्या विदेशी कर्ज भारत के लिए खतरा है?

क्या विदेशी कर्ज भारत के लिए खतरा है?
7

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विदेशी कर्ज अपने आप में खतरनाक नहीं होता, बशर्ते उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए और देश की चुकाने की क्षमता मजबूत हो. भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में रहा है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, विविध आर्थिक आधार और स्थिर विकास दर भारत को अपने बाहरी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करते हैं. इसी कारण अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को मध्यम जोखिम वाली लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था मानती हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
रॉबर्ट से लेकर मिराया तक कितनी पढ़ी-लिखी है वाड्रा फैमिली? जानें किसके पास कितनी डिग्रियां
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
दमदार स्मार्टफोन्स के साथ होगा नए साल का आगाज, 2026 जनवरी में लॉन्च होंगे ये 5 बेस्ट कैमरे वाले मोबाइल
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
Womens T20I क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज, लिस्ट में टॉप पर ये भारतीय खिलाड़ी का नाम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
दुनिया का वो देश जहां एशिया-यूरोप मिलकर बनाते हैं 'धरती का चौराहा', यहां है इतिहास और संस्कृति का अनूठा संगम
MORE
Advertisement
धर्म
Rashifal 30 December 2025: इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
इन लोगों पर होगी बजरंगबली की कृपा, जानें आज मेष से लेकर मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Kalawa Badhne Ke Niyam: कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
कितने दिनों तक बांधना चाहिए कलावा, इसे बांधने के बाद न करें ये गलतियां, जानिए क्या हैं नियम
Numerology: 2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
2026 में इन तारीखों में जन्मे लोगों के सामने खड़ी होगी चेतावनी, इन्हें पार करने के बाद ही मिलेगी सफलता
Paush Putrada Ekadashi Vrat Katha: 30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
30 दिसंबर को है पौष पुत्रदा एकादशी, इस दिन जरूर पढ़ें ये कथा, इसके बिना अधूरा माना जाता है व्रत
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा 
2026 में इन 6 राशियों का शुरू होगा गोल्ड टाइम, जॉब ऑफर-प्रमोशन से लेकर जेब में होगा पैसा ही पैसा
MORE
Advertisement