भारत को किन देशों से मिलता है सबसे ज्यादा कर्ज? जानें लोन में कितना डूबा है अपना देश

7 . क्या विदेशी कर्ज भारत के लिए खतरा है?

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि विदेशी कर्ज अपने आप में खतरनाक नहीं होता, बशर्ते उसका उपयोग उत्पादक कार्यों में किया जाए और देश की चुकाने की क्षमता मजबूत हो. भारत का ऋण-से-जीडीपी अनुपात तुलनात्मक रूप से नियंत्रण में रहा है. मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, विविध आर्थिक आधार और स्थिर विकास दर भारत को अपने बाहरी दायित्वों को पूरा करने की क्षमता प्रदान करते हैं. इसी कारण अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियां भारत को मध्यम जोखिम वाली लेकिन स्थिर अर्थव्यवस्था मानती हैं.



