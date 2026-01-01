भारत किन देशों को देता है सबसे ज्यादा कर्ज? हमारी दरियादिली से चलती है इन देशों की इकोनॉमी

7 . 65 से ज्यादा देशों की मदद कर रहा है भारत

वर्तमान समय में भारत 65 से अधिक देशों को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद दे रहा है. इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, तकनीकी और मानवीय सहायता शामिल है. अपनी विदेश नीति से भारत न सिर्फ अपने रणनीतिक हितों को मजबूत कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद, जिम्मेदार और प्रभावशाली देश के रूप में अपनी स्थिति भी लगातार मजबूत कर रहा है.

