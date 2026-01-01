FacebookTwitterYoutubeInstagram
नये साल पर पाकिस्तान ने फिर की नापाक हरकत, पुंछ में भेजा ड्रोन, सेना ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

Haryana Police Notification 2026: हरियाणा में पुलिस कांस्टेबल की बंपर वैकेंसी, यहां जानें सारी डिटेल्स

2026 में इन पांच राज्यों में होगा चुनाव, पश्चिम बंगाल समेत यहां होगी NDA की अग्निपरीक्षा

भारत किन देशों को देता है सबसे ज्यादा कर्ज? हमारी दरियादिली से चलती है इन देशों की इकोनॉमी

Happy New Year 2026 Wishes: इन स्पेशल मैसेज के साथ अपने मित्र,रिश्तेदार और प्रियजनों को दें नये साल की शुभकामनाएं

नये साल पर उठते ही करें ये शुभ काम, पूरे साल रहेगी सूर्यदेव की कृपा, दूर हो जाएगी गरीबी और समस्या

एजुकेशन

भारत किन देशों को देता है सबसे ज्यादा कर्ज? हमारी दरियादिली से चलती है इन देशों की इकोनॉमी

आज हम आपको उन देशों की लिस्ट बताएंगे जो भारत से आर्थिक मदद लेने के मामले में सबसे आगे हैं और साथ ही बताएंगे कि पिछले कुछ साल में भारत ने इन देशों को कर्ज देने में कितने रुपये खर्च किए हैं...

जया पाण्डेय | Jan 01, 2026, 11:51 AM IST

1.भारत की ग्लोबल भूमिका

भारत की ग्लोबल भूमिका
1

भारत लंबे समय तक एक ऐसा विकासशील देश माना जाता रहा है जो विदेशी सहायता पर निर्भर था. लेकिन बीते कुछ साल में भारत की आर्थिक स्थिति और वैश्विक भूमिका में बड़ा बदलाव आया है. आज भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि कई देशों को कर्ज और आर्थिक मदद देकर उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने में भी अहम भूमिका निभा रहा है.

2.किन देशों को आर्थिक मदद देता है भारत?

किन देशों को आर्थिक मदद देता है भारत?
2

भारत एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों को लोन, ग्रांट, टेक्निकल और मानवीय सहयोग देता है. यह आर्थिक मदद अब भारत की विदेश नीति का एक अहम औजार बन चुका है जिससे वह एक जिम्मेदार क्षेत्रीय और वैश्विक भागीदार के रूप में उभर रहा है.
 

3.दुनिया को कर्ज देने में कितना कर्ज करता है भारत?

दुनिया को कर्ज देने में कितना कर्ज करता है भारत?
3

केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार विदेश मंत्रालय को लगभग 22,155 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह राशि 2023-24 के बजट अनुमान 18,050 करोड़ रुपये से अधिक है, हालांकि 2023-24 के संशोधित अनुमान 29,121 करोड़ रुपये से कम रही. वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशी सहायता के लिए लगभग 5,667.56 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

4.भारत से कर्ज लेने में कौन सा देश है आगे?

भारत से कर्ज लेने में कौन सा देश है आगे?
4

सरकारी बजट के आंकड़ों के अनुसार भारत की वित्तीय सहायता पाने वाले देशों में भूटान सबसे आगे है. साल 2024-25 में भूटान को भारत से लगभग 2,068.56 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता मिलने का अनुमान है. यह राशि 2023-24 के संशोधित आंकड़े 2,398.97 करोड़ रुपये से थोड़ी कम है लेकिन अब भी सबसे अधिक है.

5.भूटान के अलावा किन देशों को कर्ज देता है भारत?

भूटान के अलावा किन देशों को कर्ज देता है भारत?
5

भूटान के अलावा भारत जिन देशों को कर्ज और सहायता देता है उनमें  नेपाल को लगभग 700 करोड़ रुपये, मालदीव को लगभग 400 करोड़ रुपये, मॉरीशस को लगभग 370 करोड़ रुपये म्यांमार को लगभग 250 करोड़ रुपये, श्रीलंका को लगभग 245 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में की थी.

6.इन देशों को भी भारत ने दिया कर्ज

इन देशों को भी भारत ने दिया कर्ज
6

इसके अलावा अफगानिस्तान को लगभग 200 करोड़ रुपये, अफ्रीकी देशों को सामूहिक रूप से को लगभग 200 करोड़ रुपये, बांग्लादेश को लगभग 120 करोड़ रुपये, सेशेल्स को लगभग 40 करोड़ रुपये और लैटिन अमेरिकी देशों को सामूहिक रूप से को लगभग 30 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भारत 2024-25 में कर चुका है. 

7.65 से ज्यादा देशों की मदद कर रहा है भारत

65 से ज्यादा देशों की मदद कर रहा है भारत
7

वर्तमान समय में भारत 65 से अधिक देशों को किसी न किसी रूप में आर्थिक मदद दे रहा है. इसमें लाइन ऑफ क्रेडिट, ग्रांट, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं, क्षमता निर्माण, तकनीकी और मानवीय सहायता शामिल है. अपनी विदेश नीति से भारत न सिर्फ अपने रणनीतिक हितों को मजबूत कर रहा है बल्कि वैश्विक मंच पर एक भरोसेमंद, जिम्मेदार और प्रभावशाली देश के रूप में अपनी स्थिति भी लगातार मजबूत कर रहा है.

