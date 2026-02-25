किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

5 . एडविन लुटयंस ने कहां से की आर्किटेक्चर की पढ़ाई?

5

उन्होंने 1885 से 1887 के बीच साउथ केंसिंग्टन स्कूल ऑफ आर्ट में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की जिसे आज रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अर्नेस्ट जॉर्ज और हेरोल्ड पेटो की फर्म में ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला और इसी दौर में उनकी मुलाकात हर्बर्ट बेकर से हुई जो बाद में नई दिल्ली परियोजना में उनके सहयोगी बने.

(Image: Wikimedia Commons)