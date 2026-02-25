किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

एजुकेशन
Jaya Pandey | Feb 25, 2026, 01:11 PM IST
1.कौन हैं एडविन लुटयंस?
राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटयंस की प्रतिमा हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद लुटियंस फिर चर्चा में हैं और लोग उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर आर्किटेक्चर में योगदान तक के बारे में जानना चाहते हैं.
(Image: Social Media X)
2.नई दिल्ली के शिल्पकार थे लुटयंस
एडविन लुटियंस विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्हें नई दिल्ली के मुख्य योजनाकारों में गिना जाता है. उन्होंने भारत की नई शाही राजधानी की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया. उनकी शैली की खासियत यह थी कि उन्होंने शास्त्रीय यूरोपीय वास्तुकला को भारतीय स्थापत्य तत्वों जैसे छतरियों, जालियों और गुंबदों के साथ मिलाकर एक विशिष्ट औपनिवेशिक-भारतीय शैली विकसित की.
3.भारत में एडविन लुटयंस की अहम कृतियां
उनकी सबसे प्रमुख कृतियों में आज का राष्ट्रपति भवन (तत्कालीन वायसराय हाउस) और इंडिया गेट शामिल हैं, जबकि हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर उन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सचिवालय भवनों के डिजाइन में भी भूमिका निभाई. नई दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र बाद में उनके योगदान के कारण लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा और उनकी वास्तु दृष्टि ने राजधानी की पहचान को स्थायी रूप से आकार दिया.
(Image: Wikimedia Commons)
4.बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाए एडविन लुटयंस
एडविन लुटियंस का जन्म 29 मार्च 1869 को लंदन के केंसिंग्टन में हुआ था. उनके पिता कैप्टन चार्ल्स ऑगस्टस हेनरी लुटियंस सैनिक होने के साथ चित्रकार भी थे और उनकी मां मैरी थेरेसा गैलवे आयरलैंड के किलार्नी से थीं. बचपन में रूमेटिक बुखार से पीड़ित रहने के कारण उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाई लेकिन उनकी ड्रॉइंग और गणित में गहरी रुचि थी, जिसने आगे चलकर उन्हें आर्किटेक्चर की ओर प्रेरित किया.
(Image: Wikimedia Commons)
5.एडविन लुटयंस ने कहां से की आर्किटेक्चर की पढ़ाई?
उन्होंने 1885 से 1887 के बीच साउथ केंसिंग्टन स्कूल ऑफ आर्ट में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की जिसे आज रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अर्नेस्ट जॉर्ज और हेरोल्ड पेटो की फर्म में ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला और इसी दौर में उनकी मुलाकात हर्बर्ट बेकर से हुई जो बाद में नई दिल्ली परियोजना में उनके सहयोगी बने.
(Image: Wikimedia Commons)
6.एडविन लुटयंस ने यूं बनाई अपनी अलग पहचान
कुछ समय बाद लुटियंस ने अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू कर दी और 1890 के दशक में इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों खासकर सरे में कई कंट्री हाउस डिजाइन किए, जिनमें स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला का प्रभाव साफ दिखाई देता है. धीरे-धीरे उनकी पहचान एक इनोवेटिव और प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट के रूप में बनने लगी और 20वीं सदी की शुरुआत तक वे ब्रिटेन के अग्रणी आर्किटेक्ट्स में गिने जाने लगे.
(Image: Social Media X)
7.आज भी दिल्ली की पहचान का हिस्सा हैं उनकी बनाई इमारतें
बाद में नई दिल्ली की योजना और प्रमुख सरकारी इमारतों के डिजाइन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई. उनकी बनाई इमारतें आज भी भारत की राजधानी की प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं और वास्तुकला के इतिहास में उनका नाम प्रमुख रूप से दर्ज है.
(Image: Social Media X)
