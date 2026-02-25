FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

ICSI CS Executive Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस एग्जीक्यूटिव परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे करें चेक

Laxmi Yantra: पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

पर्स में इस छोटे से लक्ष्मी यंत्र को रखते ही खिंचा चला आएगा पैसा, कभी नहीं होगी धन धान्य की कमी

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

ICSI Result Dec 2025: आईसीएसआई ने जारी किया सीएस प्रोफेशनल का रिजल्ट, जानें कब जारी होंगे CS एग्जीक्यूटिव के नतीजे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा

किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज

HomePhotos

एजुकेशन

किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर

राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटयंस की प्रतिमा हटा दी गई है ऐसे में दिल्ली के शिल्पकार फिर से चर्चा में आ गए हैं. लोग उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर आर्किटेक्चर में योगदान तक के बारे में जानना चाहते हैं. जानें उनकी पूरी कहानी...

Jaya Pandey | Feb 25, 2026, 01:11 PM IST

1.कौन हैं एडविन लुटयंस?

कौन हैं एडविन लुटयंस?
1

राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटयंस की प्रतिमा हटाकर स्वतंत्र भारत के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी की प्रतिमा स्थापित किए जाने के बाद लुटियंस फिर चर्चा में हैं और लोग उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से लेकर आर्किटेक्चर में योगदान तक के बारे में जानना चाहते हैं. 

(Image: Social Media X)

Advertisement

2.नई दिल्ली के शिल्पकार थे लुटयंस

नई दिल्ली के शिल्पकार थे लुटयंस
2

एडविन लुटियंस विश्व प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार थे जिन्हें नई दिल्ली के मुख्य योजनाकारों में गिना जाता है. उन्होंने भारत की नई शाही राजधानी की रूपरेखा तैयार करने में अहम भूमिका निभाई और कई प्रतिष्ठित इमारतों को डिजाइन किया. उनकी शैली की खासियत यह थी कि उन्होंने शास्त्रीय यूरोपीय वास्तुकला को भारतीय स्थापत्य तत्वों जैसे छतरियों, जालियों और गुंबदों के साथ मिलाकर एक विशिष्ट औपनिवेशिक-भारतीय शैली विकसित की. 

3.भारत में एडविन लुटयंस की अहम कृतियां

भारत में एडविन लुटयंस की अहम कृतियां
3

उनकी सबसे प्रमुख कृतियों में आज का राष्ट्रपति भवन (तत्कालीन वायसराय हाउस) और इंडिया गेट शामिल हैं, जबकि हर्बर्ट बेकर के साथ मिलकर उन्होंने नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के सचिवालय भवनों के डिजाइन में भी भूमिका निभाई. नई दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र बाद में उनके योगदान के कारण लुटियंस दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा और उनकी वास्तु दृष्टि ने राजधानी की पहचान को स्थायी रूप से आकार दिया.

(Image: Wikimedia Commons)

4.बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाए एडविन लुटयंस

बीमारी की वजह से स्कूल नहीं जा पाए एडविन लुटयंस
4

एडविन लुटियंस का जन्म 29 मार्च 1869 को लंदन के केंसिंग्टन में हुआ था. उनके पिता कैप्टन चार्ल्स ऑगस्टस हेनरी लुटियंस सैनिक होने के साथ चित्रकार भी थे और उनकी मां मैरी थेरेसा गैलवे आयरलैंड के किलार्नी से थीं. बचपन में रूमेटिक बुखार से पीड़ित रहने के कारण उनकी स्कूलिंग नहीं हो पाई लेकिन उनकी ड्रॉइंग और गणित में गहरी रुचि थी, जिसने आगे चलकर उन्हें आर्किटेक्चर की ओर प्रेरित किया.

(Image: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.एडविन लुटयंस ने कहां से की आर्किटेक्चर की पढ़ाई?

एडविन लुटयंस ने कहां से की आर्किटेक्चर की पढ़ाई?
5

उन्होंने 1885 से 1887 के बीच साउथ केंसिंग्टन स्कूल ऑफ आर्ट में आर्किटेक्चर की पढ़ाई की जिसे आज रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के नाम से जाना जाता है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रसिद्ध आर्किटेक्ट अर्नेस्ट जॉर्ज और हेरोल्ड पेटो की फर्म में ट्रेनी के रूप में काम शुरू किया, जहां उन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण मिला और इसी दौर में उनकी मुलाकात हर्बर्ट बेकर से हुई जो बाद में नई दिल्ली परियोजना में उनके सहयोगी बने.

(Image: Wikimedia Commons)

6.एडविन लुटयंस ने यूं बनाई अपनी अलग पहचान

एडविन लुटयंस ने यूं बनाई अपनी अलग पहचान
6

कुछ समय बाद लुटियंस ने अपनी स्वतंत्र प्रैक्टिस शुरू कर दी और 1890 के दशक में इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों खासकर सरे में कई कंट्री हाउस डिजाइन किए, जिनमें स्थानीय पारंपरिक वास्तुकला का प्रभाव साफ दिखाई देता है. धीरे-धीरे उनकी पहचान एक इनोवेटिव और प्रतिभाशाली आर्किटेक्ट के रूप में बनने लगी और 20वीं सदी की शुरुआत तक वे ब्रिटेन के अग्रणी आर्किटेक्ट्स में गिने जाने लगे. 

(Image: Social Media X)

7.आज भी दिल्ली की पहचान का हिस्सा हैं उनकी बनाई इमारतें

आज भी दिल्ली की पहचान का हिस्सा हैं उनकी बनाई इमारतें
7

बाद में नई दिल्ली की योजना और प्रमुख सरकारी इमारतों के डिजाइन ने उन्हें अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई. उनकी बनाई इमारतें आज भी भारत की राजधानी की प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा हैं और वास्तुकला के इतिहास में उनका नाम प्रमुख रूप से दर्ज है.

(Image: Social Media X)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
Rashmika Mandanna की 16 साल छोटी बहन निभाएंगी जूता-चुराई की रस्म, जानिए कौन हैं Vijay Deverakonda की साली साहिबा
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
किस कॉलेज से पढ़ाई कर भारत की सत्ता के शिल्पकार बने थे एडविन लुटयंस? जानें आर्किटेक्ट के एजुकेशन से लेकर दिल्ली डिजाइन तक का सफर
जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज
जब इस मशहूर एक्ट्रेस ने खुद कराई थी पति की दूसरी शादी, फिर भी नहीं टिक पाया 'ये रिश्ता...' के इस कपल का मैरिज
65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर
65 साल पुराना ये गाना बना था Mohammad Rafi और लता मंगेशकर के झगड़े की वजह, 4Yr तक दोनों ने नहीं मिलाए थे सुर
Shukra Gochar 2026: शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
शुक्र मार्च में चार बार बदलेंगे चाल, इन 2 राशियों को कमाई में होगा सबसे ज्यादा फायदा
MORE
Advertisement
धर्म
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
ये 5 सुगंधें ईश्वर की आराधना में इत्र की तरह काम करती हैं, जानिए क्यों हैं ये पूजा में जरूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग गिफ्ट में कभी न लें ये चीजें, उपहार देने से पहले आप भी दें ध्यान
Panchgrahi Yog 2026: आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
आज होलाष्टक पर कुंभ राशि में बन रहा पंचग्रही योग, इन 3 राशियों के जातकों की बढ़ जाएगी मुश्किलें
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए सपने क्या सच में फ्यूचर का एक संकेत होते हैं? यहां पढ़ें धर्म, ज्योतिष और विज्ञान का बड़ा खुलासा
Holashtak 2026: आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
आज से हो गई होलाष्टक की शुरुआत, जानें इन 8 दिनों में क्या करें और क्या न करें
MORE
Advertisement