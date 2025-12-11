FacebookTwitterYoutubeInstagram
खाने में नशे की दवाई मिलाकर प्यार से परोसा... शादी के पांचवे दिन ही जेवर-कैश लेकर दुल्हन फरार

एमपी पुलिस ASI और सूबेदार भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Delhi Air Pollution: राजधानी दिल्ली की हवा में थोड़ा सुधार, कई इलाकों में अब भी 300 पार है AQI

देश के हीरो मेजर मोहित शर्मा की जीवनसंगिनी रिशमा सरीन से मिलिए, जानें Indian Army में किस पद पर हैं तैनात

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

IPL में रिलीज हुए तो इन 5 दिग्गजों ने ले लिया संन्यास, लिस्ट में सभी महान खिलाड़ी

एजुकेशन

कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

आज हम आपको बताएंगे कि किस बिजनेस स्कूल ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के करियर को आकार दिया और उन्होंने किन-किन इंस्टीस्टूट से पढ़ाई की है...

जया पाण्डेय | Dec 11, 2025, 08:27 AM IST

1.सत्य नडेला का सफर

सत्य नडेला का सफर
1

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला सिर्फ तकनीकी के दिग्गज नहीं हैं बल्कि वे इस बात का शानदार उदाहरण हैं कि कैसे शिक्षा, जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प एक ग्लोबल लीडर को बना सकती है. इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में मजबूत आधार, स्ट्रैटजिक बिजनेस ज्ञान के साथ मिलकर उन्हें भारत के हैदराबाद में अपने शुरुआती जीवन से दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों में से एक के नेतृत्व तक ले गया.

2.आईएएस पिता और लेक्चरर मां के घर हुआ जन्म

आईएएस पिता और लेक्चरर मां के घर हुआ जन्म
2

19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में जन्मे सत्य नडेला एक तेलुगु हिंदू परिवार में पले-बढ़े. उनके पिता एक आईएएस अधिकारी थे और उनकी माता संस्कृत की लेक्चरर थीं. उनके पैरेंट्स ने कम उम्र से ही उनमें शिक्षा और जिज्ञासा के मूल्यों को विकसित किया.

3.किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं सत्य नडेला?

किस स्कूल-कॉलेज से पढ़े हैं सत्य नडेला?
3

सत्य नडेला ने बेगमपेट के हैदराबाद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. टेक्नोलॉजी के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर वह अमेरिका चले गए और 1990 में विस्कॉन्सिन-मिल्वौकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की.

4.करियर का लॉन्चपैड साबित हुआ ये बिजनेस स्कूल

करियर का लॉन्चपैड साबित हुआ ये बिजनेस स्कूल
4

नडेला ने 1997 में शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया जिससे उन्हें नेतृत्व और बिजनेस स्किल्स हासिल हुए जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट में उनके लिए काफी अहम साबित हुए. उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू किया और जल्द ही टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच सेतु बनाने की अपनी क्षमता के लिए ख्याति अर्जित की.

5.सत्य नडेला का शुरुआती करियर

सत्य नडेला का शुरुआती करियर
5

अपने करियर की शुरुआत में सत्य नडेला बिजनेस यूजर्स के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एनटी के विकास में योगदान दिया. वर्षों से उन्होंने क्लाउड और एंटरप्राइज समूह सहित कई प्रमुख विभागों का नेतृत्व किया जहां उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाओं को बाजार में प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया.

6.'हिट रिफ्रेश' नाम की किताब लिख बयां किया सफर

'हिट रिफ्रेश' नाम की किताब लिख बयां किया सफर
6

फरवरी 2014 में माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनने से पहले सत्य नडेला ने ऑनलाइन सर्विसेज डिवीजन के लिए रिसर्च एंड डेवलेपमेंट में और माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में भी नेतृत्व की भूमिकाएं निभाई थीं. उन्होंने 'हिट रिफ्रेश' नाम की किताब लिखी जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत सफर और व्यावसायिक परिवर्तन के बारे में काफी कुछ लिखा.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

