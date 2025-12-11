कौन सा बिजनेस स्कूल बना सत्य नडेला का लॉन्चपैड? जानें Microsoft CEO ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई

4 . करियर का लॉन्चपैड साबित हुआ ये बिजनेस स्कूल

4

नडेला ने 1997 में शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से एमबीए करके अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाया जिससे उन्हें नेतृत्व और बिजनेस स्किल्स हासिल हुए जो बाद में माइक्रोसॉफ्ट में उनके लिए काफी अहम साबित हुए. उन्होंने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में काम शुरू किया और जल्द ही टेक्नोलॉजी और बिजनेस के बीच सेतु बनाने की अपनी क्षमता के लिए ख्याति अर्जित की.