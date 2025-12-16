इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को King of Engineering कहा जाता है, वजह जानकर समझ जाएंगे क्यों है राजा

जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबलों को कामयाबी, LoC के पास से पाकिस्तानी महिला गिरफ्तार, संदिग्ध पाकिस्तानी महिला से पूछताछ जारी | नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद नीतीश ने दो विभागों का प्रभार बांटा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को सड़क निर्माण और दिलीप जायसवाल को नगर विकास की जिम्मेदारी | J&K- श्रीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुख्यात ड्रग तस्कर की 1 करोड़ की संपत्ति जब्त
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 16, 2025, 04:28 PM IST
1.किंग ऑफ इंजीनियरिंग किसे कहते हैं?
इंजीनियरिंग का कोर्स देश में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले कोर्स में से एक है. हर साल लाखों छात्र इस फील्ड में करियर बनाने के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम देते हैं. इंजीनियरिंग की कई ब्रांच हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि किस ब्रांच को आम तौर पर किंग ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है और इसके पीछे क्या कारण है.
2.मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्यों है इंजीनियरिंग का राजा?
रोबोटिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग और एयरक्राफ्ट जैसे क्षेत्रों को देखें तो इन सभी में एक बात समान नजर आती है. इन सभी क्षेत्रों की नींव मशीनों की संरचना, गति और ऊर्जा के सिद्धांतों पर आधारित है. इन मूलभूत सिद्धांतों को समझने का काम मैकेनिकल इंजीनियरिंग करती है.
3.दूसरी इंजीनियरिंग ब्रांच की है आधारशिला
इंजीनियरिंग की जिस ब्रांच को अनौपचारिक रूप से किंग ऑफ इंजीनियरिंग कहा जाता है, वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. इसे यह पहचान इसलिए मिली है क्योंकि यह कई अन्य इंजीनियरिंग ब्रांच की आधारशिला मानी जाती है.
4.मैकेनिक्स पर निर्भर रही है मानव सभ्यता
कोडिंग लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास से बहुत पहले ही मानव सभ्यता मशीनों की मूलभूत मैकेनिक्स पर निर्भर रही है. पहिया, लीवर, पंप और इंजन जैसे आविष्कारों ने दुनिया को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई और इन सभी का आधार मैकेनिकल सिद्धांत ही रहा है.
5.कहां-कहां होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का इस्तेमाल?
आज के समय में मैकेनिकल इंजीनियरिंग का उपयोग बिजली उत्पादन, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, रोबोटिक्स, एयरोस्पेस और हेल्थकेयर जैसे कई उद्योगों में किया जा रहा है. यह ब्रांच गतिशील प्रणालियों और ऊर्जा से जुड़े कार्यों पर केंद्रित होती है.
6.मैकेनिकल को क्यों कहा जाता है सदाबहार ब्रांच?
अपनी व्यापकता और अनुकूलनशीलता के कारण मैकेनिकल इंजीनियरिंग को सदाबहार क्षेत्र भी कहा जाता है. तकनीक चाहे जितनी बदल जाए, मशीनों और भौतिक प्रणालियों की आवश्यकता हमेशा बनी रहती है. इसी वजह से मैकेनिकल इंजीनियरों की मांग लंबे समय तक बनी रहने की संभावना रहती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.