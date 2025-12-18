FacebookTwitterYoutubeInstagram
Photos

एजुकेशन

एजुकेशन

इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

क्या आप जानते हैं कि इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को फैक्ट्री इंजीनियरिंग कहा जाता है और इसे ऐसा क्यों कहा जाता है?

जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 04:25 PM IST

1.किस ब्रांच को कहते हैं फैक्ट्री इंजीनियरिंग?

किस ब्रांच को कहते हैं फैक्ट्री इंजीनियरिंग?
1

जब कोई शख्स फैक्ट्री की कल्पना करता है तो उसके मन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बनाए हुए इलेक्ट्रिकल सामान या मैकेनिकल इंजीनियर के बनाए हुए मशीनों की छवि बनती है. लेकिन फैक्ट्री सिर्फ उपकरणों का संग्रह नहीं बल्कि एक जटिल सिस्टम है जिसमें लोग, पैसा, समय, सामग्री और फैसले शामिल होते हैं.

2.फैक्ट्री एक जटिल सिस्टम

फैक्ट्री एक जटिल सिस्टम
2

यहीं पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भूमिका आती है. यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो किसी एक मशीन या पुर्जे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे सिस्टम को समझती है. इस ब्रांच में इस बात पर फोकस किया जाता है कि फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं. इसमें कच्चे माल के प्रवाह से लेकर श्रमिकों की उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत में कमी जैसे पहलुओं पर काम किया जाता है. इसी कारण इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को Factory Engineering भी कहा जाता है.

3.Industrial Engineering की भूमिका

Industrial Engineering की भूमिका
3

फैक्ट्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो वस्तुओं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया की योजना बनाने, उसे अनुकूलित करने और मशीनरी से लेकर संपूर्ण सिस्टम की दक्षता को नियंत्रित करने से संबंधित है. यह एक व्यापक विषय है, जिसे अक्सर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जाता है.

4.Manufacturing और Production Engineering से संबंध

Manufacturing और Production Engineering से संबंध
4

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जुड़े विषय संसाधनों के प्रभावी उपयोग, बेहतर गुणवत्ता, सुचारू कारखाना संचालन और किफायती उत्पादन सुनिश्चित करने पर केंद्रित होते हैं. यह ब्रांच लोगों, सूचना, उपकरण, सामग्री और ऊर्जा को एकीकृत करके जटिल प्रणालियों, संगठनों और प्रक्रियाओं में होने वाले अपव्यय को कम करने और उत्पादकता, गुणवत्ता व दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है.

5.संसाधन प्रबंधन और दक्षता

संसाधन प्रबंधन और दक्षता
5

इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फैक्ट्री इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए विभिन्न उद्योगों में करियर के व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियर वास्तविक औद्योगिक परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उनमें तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल का भी समावेश होता है.

6.करियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर की भूमिका

करियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर की भूमिका
6

अगर सैलरी की बात करें तो यह अनुभव, शहर, उद्योग और कंपनी पर निर्भर करती है. भारत में इस क्षेत्र में शुरुआती वेतन आमतौर पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो सकता है. 5 से 6 साल के अनुभव के बाद यह 6 लाख से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक हो सकता है. सीनियर पदों पर काम करने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियर 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना सैलरी भी हासिल कर सकते हैं.

