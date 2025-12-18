इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

मुस्लिम आबादी ज्यादा होने के गिरिराज सिंह के बयान पर कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की सलाह- तुम अपने बच्चे ज्यादा पैदा करो | हरियाणा विधानसभा में कांग्रेस ने नायब सिंह सैनी सरकार के खिलाफ पेश किया अविश्वास प्रस्ताव, शुक्रवार को होगी चर्चा | दिल्ली ब्लास्ट केस में 9वीं गिरफ्तारी, NIA ने यासिर अहमद डार को गिरफ्तार किया, यासिर ने सुसाइड बॉम्बर बनने की ली थी शपथ
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 18, 2025, 04:25 PM IST
1.किस ब्रांच को कहते हैं फैक्ट्री इंजीनियरिंग?
जब कोई शख्स फैक्ट्री की कल्पना करता है तो उसके मन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बनाए हुए इलेक्ट्रिकल सामान या मैकेनिकल इंजीनियर के बनाए हुए मशीनों की छवि बनती है. लेकिन फैक्ट्री सिर्फ उपकरणों का संग्रह नहीं बल्कि एक जटिल सिस्टम है जिसमें लोग, पैसा, समय, सामग्री और फैसले शामिल होते हैं.
2.फैक्ट्री एक जटिल सिस्टम
यहीं पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भूमिका आती है. यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो किसी एक मशीन या पुर्जे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे सिस्टम को समझती है. इस ब्रांच में इस बात पर फोकस किया जाता है कि फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं. इसमें कच्चे माल के प्रवाह से लेकर श्रमिकों की उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत में कमी जैसे पहलुओं पर काम किया जाता है. इसी कारण इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को Factory Engineering भी कहा जाता है.
3.Industrial Engineering की भूमिका
फैक्ट्री इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो वस्तुओं के निर्माण की पूरी प्रक्रिया की योजना बनाने, उसे अनुकूलित करने और मशीनरी से लेकर संपूर्ण सिस्टम की दक्षता को नियंत्रित करने से संबंधित है. यह एक व्यापक विषय है, जिसे अक्सर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के साथ जोड़ा जाता है.
4.Manufacturing और Production Engineering से संबंध
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से जुड़े विषय संसाधनों के प्रभावी उपयोग, बेहतर गुणवत्ता, सुचारू कारखाना संचालन और किफायती उत्पादन सुनिश्चित करने पर केंद्रित होते हैं. यह ब्रांच लोगों, सूचना, उपकरण, सामग्री और ऊर्जा को एकीकृत करके जटिल प्रणालियों, संगठनों और प्रक्रियाओं में होने वाले अपव्यय को कम करने और उत्पादकता, गुणवत्ता व दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य रखती है.
5.संसाधन प्रबंधन और दक्षता
इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या फैक्ट्री इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए विभिन्न उद्योगों में करियर के व्यापक अवसर उपलब्ध होते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियर वास्तविक औद्योगिक परिवेश में अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि उनमें तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ प्रशासनिक और प्रबंधन कौशल का भी समावेश होता है.
6.करियर और इंडस्ट्रियल इंजीनियर की भूमिका
अगर सैलरी की बात करें तो यह अनुभव, शहर, उद्योग और कंपनी पर निर्भर करती है. भारत में इस क्षेत्र में शुरुआती वेतन आमतौर पर 2.5 लाख से 7 लाख रुपये प्रति वर्ष तक हो सकता है. 5 से 6 साल के अनुभव के बाद यह 6 लाख से 10 लाख रुपये प्रति वर्ष या उससे अधिक हो सकता है. सीनियर पदों पर काम करने वाले इंडस्ट्रियल इंजीनियर 10 लाख रुपये से ज्यादा सालाना सैलरी भी हासिल कर सकते हैं.
