इंजीनियरिंग की किस ब्रांच को कहते हैं Factory Engineering? सैलरी जानकर चौंक जाएंगे आप

2 . फैक्ट्री एक जटिल सिस्टम

यहीं पर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की भूमिका आती है. यह इंजीनियरिंग की वह शाखा है जो किसी एक मशीन या पुर्जे पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पूरे सिस्टम को समझती है. इस ब्रांच में इस बात पर फोकस किया जाता है कि फैक्ट्री और प्रोडक्शन सिस्टम कैसे काम करते हैं. इसमें कच्चे माल के प्रवाह से लेकर श्रमिकों की उत्पादकता, गुणवत्ता नियंत्रण और लागत में कमी जैसे पहलुओं पर काम किया जाता है. इसी कारण इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग को Factory Engineering भी कहा जाता है.