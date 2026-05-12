दुनिया की किस भाषा को कहा जाता है 'लैंग्वेज ऑफ बिजनेस'? इसके पीछे छिपा है इतिहास और ताकत का खेल

6 . कॉरपोरेट इंडस्ट्री में इंग्लिश की भूमिका

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आज की आधुनिक कॉरपोरेट इंडस्ट्री में भी इंग्लिश की भूमिका काफी अहम है. अधिकतर इंटरनेशनल कंपनियों में ईमेल, मीटिंग, सेमिनार, बिजनेस रिपोर्ट और ऑनलाइन समिट में इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता है. यहां तक की गैर अंग्रेजी भाषी देश भी वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए अपने कर्मचारियों को अंग्रेजी सिखाने और कंपनी के कामकाज में इसका इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर देते हैं.

(Image Credit: Canva)



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