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ईरान की करेंसी को कौन-सा बैंक छापता है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की मुद्रा क्या है

दुनिया के हर देश की अपनी मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और ब्रिटेन में पाउंड इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान की मुद्रा क्या है?

Jaya Pandey | Apr 09, 2026, 11:22 AM IST

1.ईरान की मुद्रा क्या है?

ईरान की मुद्रा क्या है?
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रोजमर्रा की जिंदगी में पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के जरिए हम खाना, कपड़े, किताबें और यात्रा जैसी जरूरतों को पूरा करते हैं. दुनिया के हर देश की अपनी मुद्रा होती है, जैसे भारत में रुपया, अमेरिका में डॉलर और ब्रिटेन में पाउंड इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान की मुद्रा क्या है?
(Image: AI Generated)

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2.ईरानी रियाल का चिह्म

ईरानी रियाल का चिह्म
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ईरान की आधिकारिक मुद्रा ईरानी रियाल है. ईरान में लोग रोजमर्रा की चीजें जैसे भोजन, परिवहन, कपड़े और पढ़ाई का सामान खरीदने के लिए इसी मुद्रा का उपयोग करते हैं. रियाल का चिह्न ﷼ है और इसका इंटरनेशनल कोड IRR है. 1932 में रियाल को आधिकारिक रूप से लागू किया गया था, जिसने पुरानी मुद्रा किरान की जगह ली.
(Image Credit: Canva)

3.रियाल का इतिहास

रियाल का इतिहास
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इतिहास की बात करें तो रियाल शब्द का इस्तेमाल पहले भी होता था. इसे पहली बार 18वीं सदी के अंत में एक सिक्के के रूप में जारी किया गया था, जिसकी कीमत 1,250 दीनार या एक तोमान के आठवें हिस्से के बराबर थी. बाद में इसे बंद कर दिया गया और फिर 1932 में इसे आधुनिक रूप में दोबारा लागू किया गया.
(Image Credit: Canva)

4.कौन सा बैंक छापता है ईरान की मुद्रा?

कौन सा बैंक छापता है ईरान की मुद्रा?
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ईरान में मुद्रा जारी करने और उसे नियंत्रित करने का काम सेंट्रल बैंक ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान करता है. यही संस्था देश में चलने वाले सभी नोट और सिक्के जारी करती है. 1979 की ईरानी क्रांति के बाद देश की अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव आए और इसी दौरान रियाल की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिला.
(Image Credit: Canva)

TRENDING NOW

5.ईरानी क्रांति और रियाल

ईरानी क्रांति और रियाल
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ईरानी क्रांति से पहले के नोटों पर मोहम्मद रजा पहलवी की तस्वीर छपी होती थी, जो ईरान के अंतिम शाह थे. उदाहरण के तौर पर 1974 का 200 रियाल का नोट काफी प्रसिद्ध है, जिसमें उनके चित्र के साथ तेहरान के आजादी चौक की झलक भी दिखाई देती थी. क्रांति के बाद नए नोटों में इस्लामिक गणराज्य से जुड़े प्रतीकों और नेताओं की तस्वीरें आने लगीं.
(Image Credit: Canva)

6.ईरान की इकोनॉमी की चुनौतियां

ईरान की इकोनॉमी की चुनौतियां
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आज ईरान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. इजरायल-अमेरिका से युद्ध और मुद्रास्फीति के कारण वहां चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और हजारों या लाखों रियाल में सामान मिलता है. इसी वजह से वहां लोग तोमान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो रियाल का अनौपचारिक रूप है. 1 तोमान 10 रियाल के बराबर होता है. ईरानी रियाल सिर्फ एक मुद्रा ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक इतिहास, राजनीतिक बदलाव और वर्तमान चुनौतियों की कहानी भी बयां करता है.
(Image Credit: Canva)

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