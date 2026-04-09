ईरान की करेंसी को कौन-सा बैंक छापता है? जानें मिडिल ईस्ट के इस देश की मुद्रा क्या है

6 . ईरान की इकोनॉमी की चुनौतियां

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आज ईरान की अर्थव्यवस्था कई चुनौतियों का सामना कर रही है. इजरायल-अमेरिका से युद्ध और मुद्रास्फीति के कारण वहां चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा हो गई हैं और हजारों या लाखों रियाल में सामान मिलता है. इसी वजह से वहां लोग तोमान का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं जो रियाल का अनौपचारिक रूप है. 1 तोमान 10 रियाल के बराबर होता है. ईरानी रियाल सिर्फ एक मुद्रा ही नहीं, बल्कि देश के आर्थिक इतिहास, राजनीतिक बदलाव और वर्तमान चुनौतियों की कहानी भी बयां करता है.

(Image Credit: Canva)

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