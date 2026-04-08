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दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

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दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के टॉप रेगिस्तानी देश कौन से हैं और इस लिस्ट में भारत कहां आता है?

Jaya Pandey | Apr 08, 2026, 04:51 PM IST

1.दुनिया के रेगिस्तानी देशों की रैंकिंग

दुनिया के रेगिस्तानी देशों की रैंकिंग
1

पृथ्वी की लगभग एक तिहाई जमीन शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से घिरी हुई है जिन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं. ये सिर्फ बंजर जमीन नहीं होते, बल्कि अपने आप में अनोखे इकोसिस्टम होते हैं जो कई देशों के मौसम, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं. अफ्रीका के विशाल सहारा रेगिस्तान से लेकर एशिया के ठंडे गोबी रेगिस्तान तक, रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे चरम लेकिन आकर्षक प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल हैं. वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन (WAD) के मुताबिक आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के टॉप रेगिस्तानी देश कौन से हैं और इस लिस्ट में भारत कहां आता है?
(Image AI Generated)

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2.अल्जीरिया

अल्जीरिया
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अल्जीरिया दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र पाया जाता है. इसकी लगभग 80% जमीन सहारा रेगिस्तान से ढकी हुई है. हालांकि सहारा का कुल क्षेत्रफल करीब 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा अल्जीरिया में आता है. यहां का रेगिस्तानी वातावरण देश की जलवायु, प्राकृतिक संसाधनों और खासतौर पर तेल और गैस उद्योग को प्रभावित करता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.सऊदी अरब

सऊदी अरब
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सऊदी अरब में फैला अरब रेगिस्तान दुनिया के सबसे बड़े रेगिस्तानी क्षेत्रों में से एक है. यहां स्थित रुब अल खली दुनिया का सबसे बड़ा निरंतर फैला हुआ रेत का रेगिस्तान है. इसे Empty Quarter के नाम से जाना जाता है. यहां तापमान बेहद ज्यादा होता है और विशाल रेत के टीले इस इलाके की पहचान हैं. यह क्षेत्र तेल उत्पादन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.लीबिया और मिस्र

लीबिया और मिस्र
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लीबिया और मिस्र दोनों ही देशों का बड़ा हिस्सा सहारा रेगिस्तान में आता है. इन देशों में विशाल रेत के मैदान, चट्टानी पठार और सूखे इलाके देखने को मिलते हैं. यहां का जीवन काफी हद तक रेगिस्तान की परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ है और तेल उद्योग भी इनकी अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.चीन

चीन
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चीन में गोबी रेगिस्तान और तक्लामाकान रेगिस्तान जैसे बड़े रेगिस्तान मौजूद हैं. गोबी एक कोल्ड डेजर्ट है, जहां सर्दियां बहुत ठंडी और गर्मियां काफी गर्म होती हैं. ये रेगिस्तान ऐतिहासिक सिल्क रोड के रास्तों को भी प्रभावित करते रहे हैं और आज भी इस क्षेत्र के मौसम और जीवनशैली पर असर डालते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
 

6.मंगोलिया

मंगोलिया
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मंगोलिया का बड़ा हिस्सा भी गोबी रेगिस्तान में आता है. यह रेगिस्तान पारंपरिक गर्म रेगिस्तानों से अलग है क्योंकि यहां तापमान में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव होता है. सर्दियों में तापमान बेहद नीचे चला जाता है. इसके बावजूद यहां खास तरह के जीव-जंतु और वनस्पतियां पाई जाती हैं, जो इस कठोर वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूलित हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.भारत की स्थिति क्या है?

भारत की स्थिति क्या है?
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अब अगर भारत की बात करें तो हारा देश इस लिस्ट में टॉप देशों में तो नहीं है लेकिन इसका भी एक अहम हिस्सा रेगिस्तानी है. भारत में थार रेगिस्तान स्थित है, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है. इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 200,000 से 205,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें करीब 85% हिस्सा भारत (मुख्य रूप से राजस्थान) में और बाकी पाकिस्तान में फैला हुआ है. थार दुनिया का 9वां सबसे बड़ा उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तान माना जाता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

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