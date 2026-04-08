दुनिया के टॉप 5 रेगिस्तानी देश कौन से हैं? जानें किस पायदान पर आता है भारत

1 . दुनिया के रेगिस्तानी देशों की रैंकिंग

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पृथ्वी की लगभग एक तिहाई जमीन शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों से घिरी हुई है जिन्हें हम रेगिस्तान कहते हैं. ये सिर्फ बंजर जमीन नहीं होते, बल्कि अपने आप में अनोखे इकोसिस्टम होते हैं जो कई देशों के मौसम, संस्कृति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं. अफ्रीका के विशाल सहारा रेगिस्तान से लेकर एशिया के ठंडे गोबी रेगिस्तान तक, रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे चरम लेकिन आकर्षक प्राकृतिक क्षेत्रों में शामिल हैं. वर्ल्ड एटलस ऑफ डिजर्टिफिकेशन (WAD) के मुताबिक आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया के टॉप रेगिस्तानी देश कौन से हैं और इस लिस्ट में भारत कहां आता है?

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