भारत की 5 सबसे प्रदूषित नदियां कौन सी हैं? जानें किस नंबर पर आती हैं गंगा और यमुना

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 29, 2025, 10:29 AM IST
1.2025 तक भारत की सबसे प्रदूषित नदियां
भारत में नदियां पूजनीय हैं जो राज्यों की जीवनरेखा भी हैं. हालांकि आज देशभर की अधिकतर नदियां जल प्रदूषण की समस्याओं से जूझ रहीं हैं जिससे स्वास्थ्य, आजीविका और जन सुरक्षा को नुकसान पहुंच रहा है. नदियों की सफाई और पुनरुद्धार के प्रयासों के बावजूद 2025 तक भारत की कई नदियां दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बनी हुई हैं.
2.क्या का प्रदूषण का मुख्य कारण?
औद्योगिक अपशिष्ट जल, अनुपचारित मलजल, प्लास्टिक कचरा और कृषि अपशिष्ट नदियों के प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं. मिशन यमुना सफाई जैसे हालिया उपायों ने गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है, जो सफलताओं और वर्तमान चुनौतियों दोनों को दर्शाता है.
3.भारत की ये 5 नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों की लिस्ट में भारत की ये पांच नदियां शामिल हैं- गंगा, यमुना, मिठी, मूसी, साबरमती. भारत में नदियों का गंभीर प्रदूषण जल सुरक्षा, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरा है.
4.गंगा के प्रदूषित होने से कितने लोग प्रभावित
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में बहने वाली गंगा नदी के प्रदूषण के कारण मानव अपशिष्ट, बैक्टीरिया, औद्योगिक अपशिष्ट हैं. इसकी वजह से 500 मिलियन से अधिक इंसान और जलीय जैव विविधता प्रभावित हो रही है.
5.यमुना के प्रदूषण से कितने लोग प्रभावित?
वहीं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली यमुना नदी का प्रदूषण सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट और प्लास्टिक कचरे की वजह से बढ़ रहा है. इस प्रदूषण की वजह से 57 मिलियन से अधिक जलीय जीवन खतरे में है.
6.कैसे सुधरेगी नदियों की स्थिति?
राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सफाई के प्रयासों से खासकर यमुना जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में, कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन लंबे समय के बदलाव के लिए निरंतर जागरूकता, तकनीकी हस्तक्षेप और कड़े नीतिगत क्रियान्वयन की जरूरत है. नागरिक समाज की जागरूकता से लेकर सरकारी कार्रवाई तक भारत की नदियों को भावी पीढ़ियों के लिए पुनर्जीवित करने के प्रयास के लिए जरूरी है.
