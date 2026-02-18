दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

2 . धार्मिक देशों की लिस्ट में किस नंबर पर है भारत?

2

ऐसे ही एक वैश्विक आकलन के अनुसार दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां धर्म सामाजिक जीवन, परंपराओं और पहचान का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. इस रिपोर्ट के नतीजे कई लोगों को चौंका सकते हैं. भारत इस सूची में टॉप धार्मिक देशों में शामिल तो है लेकिन पहले स्थान पर नहीं आता. रिपोर्ट के अनुसार मध्य-पूर्व का एक देश सबसे अधिक धार्मिक माना गया है, जहां समाज और सार्वजनिक जीवन दोनों में धर्म का प्रभाव बहुत मजबूत है.