IND vs PAK: T20 World Cup में एक बार फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान, यहां समझें पूरा गणित

AI समिट में प्रधानमंत्री मोदी से गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने की मुलाकात, PM को कहा थैंक यू

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बड़ा मामला, अल्पसंख्यक दर्जा देने में इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि अफसर ही हट गया?

AI के दौर में कैसे टिकेंगे युवा? गूगल डीपमाइंड के CEO ने खुद बताया भविष्य में सफलता का 'सक्सेस मंत्र'

Highway और Expressway में क्या अंतर होता है? जानें दोनों में से किस सड़क पर ज्यादा तेज चलती है गाड़ी

Epstein Files की रूहानी गहराई को समझने के लिए देखें ये 5 शोज, जानें कैसे बुना गया था गुनाहों का जाल

एजुकेशन

दुनिया के 10 सबसे धार्मिक देश कौन से हैं? जानें इन आस्थावान देशों की लिस्ट में किस नंबर पर आता है भारत

क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा धार्मिक देश कौन से हैं और इस लिस्ट में भारत का नंबर कहां आता है. हाल ही में इससे जुड़ा एक ग्लोबल सर्वे किया गया जिससे लोग यह समझ सकें कि किस देश के लोग सबसे ज्यादा धर्म से जुड़ाव महसूस करते हैं.

जया पाण्डेय | Feb 18, 2026, 02:50 PM IST

1.दुनिया के सबसे ज्यादा धार्मिक देश

दुनिया के सबसे ज्यादा धार्मिक देश
1

कहा जाता है कि धर्म किसी इंसान की पर्सनल चॉइस होती है लेकिन अलग-अलग देशों में लोगों का धार्मिक जुड़ाव अलग स्तर पर दिखाई देता है. इसी को समझने के लिए समय-समय पर अंतरराष्ट्रीय सर्वे किए जाते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि लोग खुद को कितना धार्मिक मानते हैं और उनके जीवन में आस्था की क्या भूमिका है.

2.धार्मिक देशों की लिस्ट में किस नंबर पर है भारत?

धार्मिक देशों की लिस्ट में किस नंबर पर है भारत?
2

ऐसे ही एक वैश्विक आकलन के अनुसार दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जहां धर्म सामाजिक जीवन, परंपराओं और पहचान का बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है. इस रिपोर्ट के नतीजे कई लोगों को चौंका सकते हैं. भारत इस सूची में टॉप धार्मिक देशों में शामिल तो है लेकिन पहले स्थान पर नहीं आता. रिपोर्ट के अनुसार मध्य-पूर्व का एक देश सबसे अधिक धार्मिक माना गया है, जहां समाज और सार्वजनिक जीवन दोनों में धर्म का प्रभाव बहुत मजबूत है.

3.सऊदी अरब है दुनिया का सबसे धार्मिक देश

सऊदी अरब है दुनिया का सबसे धार्मिक देश
3

अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठन U.S. News & World Report द्वारा वैश्विक स्तर पर हजारों लोगों से राय लेकर तैयार की गई रैंकिंग में सऊदी अरब को सबसे धार्मिक देश बताया गया. यह देश इस्लाम के दो सबसे पवित्र शहर मक्का और मदीना का घर है, इसलिए यहां धार्मिक परंपराएं सामाजिक और राजनीतिक जीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं.

4.दुनिया के टॉप 10 धार्मिक देश

दुनिया के टॉप 10 धार्मिक देश
4

यह निष्कर्ष 2024 की बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग से जुड़े डेटा पर आधारित हैं जिसे वैश्विक शोध साझेदारियों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे Wharton School के सहयोग से तैयार किया गया है. इस सूची में पहले स्थान पर सऊदी अरब, दूसरे स्थान पर इज़राइल, तीसरे पर ईरान, चौथे पर भारत और पांचवें पर संयुक्त अरब अमीरात, छठे पर मिस्र, सातवें पर कतर, आठवें पर जॉर्डन, नौंवे पर तुर्की, दसवें पर ओमान का नाम रखा गया है.

5.इन देशों में नहीं है एक भी अमेरिकी या यूरोपीय देश

इन देशों में नहीं है एक भी अमेरिकी या यूरोपीय देश
5

ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इस सूची में टॉप देशों में कोई प्रमुख अमेरिकी या पश्चिमी यूरोपीय देश नहीं दिखता. भारत और इजराइल जैसे देशों के अलावा टॉप-10 में अधिकतर वे देश हैं जहां धार्मिक पहचान राष्ट्रीय संस्कृति का मुख्य हिस्सा है. दूसरी ओर कई पश्चिमी समाजों में 21वीं सदी में धर्मनिरपेक्षता और व्यक्तिगत आस्था का निजीकरण तेजी से बढ़ा है.

6.इन देशों में गहराई से डूबी हुई है धार्मिक आस्था

इन देशों में गहराई से डूबी हुई है धार्मिक आस्था
6

सर्वे का संकेत है कि इन टॉप धार्मिक देशों में धर्म केवल पूजा-पद्धति तक सीमित नहीं बल्कि दैनिक जीवन, त्योहारों, कानून, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक पहचान का केंद्रीय तत्व बना हुआ है. यही कारण है कि इन समाजों में सार्वजनिक जीवन और व्यक्तिगत मान्यताओं पर धर्म का प्रभाव पश्चिमी दुनिया के कई हिस्सों की तुलना में कहीं अधिक गहराई से दिखाई देता है.

