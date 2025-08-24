भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 24, 2025, 01:32 PM IST
1.भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?
भारत तेजी से AI ऐप्स के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया है. ये ऐप्स इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के कामों को तेज और आसान बनाते हैं. आज हम भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के बारे में आपको बताने वाले हैं.
2.चैटजीपीटी
ओपनएआई का चैटजीपीटी भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एआई ऐप है. यह सवालों के जवाब देने, निबंध लिखने, कोडिंग और कंटेंट बनाने के लिए भी लोकप्रिय है. इसकी टेक्स्ट और इमेज की क्षमता इसे लोगों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है.
3.गूगल जेमिनी
गूगल जेमिनी चैटजीपीटी को कड़ी टक्कर दे रहा है. एंड्रॉइड यूजर्स के बीच यह काफी लोकप्रिय है. जेमिनी कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और वॉइस असिस्टेंस, मल्टीमॉडल आंसर और इमेज एनालिसिस जैसी सुविधाएं प्रदान करता है.
4.Perplexity AI
Perplexity AI गूगल सर्च का AI विपल्प के रूप में भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह किसी भी सवाल का उसके सोर्स के साथ जवाब देता है जिससे इसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स काफी पसंद करते हैं. Airtel के साथ इसकी पार्टनरशिप के बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है क्योंकि यह अपने प्रो वर्जन की एक साल की पेशकश कर रहा है.
5.AI Fiesta
YouTuber ध्रुव राठी ने AI Fiesta नाम से एक प्लैटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें आपको ChatGPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet और Grok जैसे कई चैटबॉट्स एकसाथ उपलब्ध हो पाएंगे. फिलहाल यह अभी Android के लिए उपलब्ध है और जल्द ही iOS और वेब पर भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.
6.HealthifyMe
स्वास्थ्य और फिटनेस ऐप्स में HealthifyMe भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इसमें AI कोच रिया डाइट प्लान, कैलोरी ट्रैकिंग और कसरत के सुझाव देती हैं. इस ऐप ने फिटनेस से आगे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य तक भी अपनी पहुंच बनाई है जिससे यह भारत के बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में एक विश्वसनीय AI ऐप बन गया है.
