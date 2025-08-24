भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

4 . Perplexity AI

4

Perplexity AI गूगल सर्च का AI विपल्प के रूप में भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह किसी भी सवाल का उसके सोर्स के साथ जवाब देता है जिससे इसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स काफी पसंद करते हैं. Airtel के साथ इसकी पार्टनरशिप के बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है क्योंकि यह अपने प्रो वर्जन की एक साल की पेशकश कर रहा है.