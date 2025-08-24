Twitter
Advertisement
Headlines

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

 बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

बैंक धोखाधड़ी मामले में CBI के रेड पर अनिल अंबानी का आया रिएक्शन, बोले- 'मुझे निशाना बनाया जा रहा...'

Low Platelets: ब्लड में प्लेटले्टस कम होने का संकेत हैं ये शारीरिक दिक्कतें, जान लें कितना कम होने पर जा सकती है जान?

Varaha Jayanti 2025: 25 या 26 अगस्त कब है वराह जयंती? जानें सटीक तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

ऑनलाइन मनी गेम्स भारत में बंद, लेकिन यूजर्स के फंसे फैसे मिलेंगे? वॉलेट मनी को लेकर कंपनियों ने क्या कहा?

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

प्रेमानंद महाराज की बातों में छिपा है सफलता का राज, यहां पढ़ें Premanand Maharaj Motivational Quotes

 बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

बारिश के बाद लेप्टोस्पायरोसिस का बढ़ा खतरा, तेज बुखार और आंखें लाल होने जैसे दिखते हैं शुरुआती लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 

मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी

HomePhotos

एजुकेशन

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT

आज हम भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के बारे में आपको बताने वाले हैं. जानें इस लिस्ट में किस नंबर पर आता है चैटजीपीटी...

जया पाण्डेय | Aug 24, 2025, 01:32 PM IST

1.भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?

भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप होता है इस्तेमाल?
1

भारत तेजी से AI ऐप्स के सबसे बड़े बाजारों में से एक बन गया है. ये ऐप्स इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि ये रोजमर्रा के कामों को तेज और आसान बनाते हैं. आज हम भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप्स के बारे में आपको बताने वाले हैं.

Advertisement

2.चैटजीपीटी

चैटजीपीटी
2

ओपनएआई का चैटजीपीटी भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला एआई ऐप है. यह सवालों के जवाब देने, निबंध लिखने, कोडिंग और कंटेंट बनाने के लिए भी लोकप्रिय है. इसकी टेक्स्ट और इमेज की क्षमता इसे लोगों के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है. 

3.गूगल जेमिनी

गूगल जेमिनी
3

गूगल जेमिनी चैटजीपीटी को कड़ी टक्कर दे रहा है. एंड्रॉइड यूजर्स के बीच यह काफी लोकप्रिय है. जेमिनी कई भारतीय भाषाओं को सपोर्ट करता है और वॉइस असिस्टेंस, मल्टीमॉडल आंसर और इमेज एनालिसिस जैसी सुविधाएं प्रदान करता है.

4.Perplexity AI

Perplexity AI
4

Perplexity AI गूगल सर्च का AI विपल्प के रूप में भारत में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. यह किसी भी सवाल का उसके सोर्स के साथ जवाब देता है जिससे इसे स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स काफी पसंद करते हैं. Airtel के साथ इसकी पार्टनरशिप के बाद इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है क्योंकि यह अपने प्रो वर्जन की एक साल की पेशकश कर रहा है.

TRENDING NOW

5.AI Fiesta

AI Fiesta
5

YouTuber ध्रुव राठी ने AI Fiesta नाम से एक प्लैटफॉर्म लॉन्च किया है जिसमें आपको  ChatGPT-5, Gemini 2.5 Pro, Claude Sonnet और Grok जैसे कई चैटबॉट्स एकसाथ उपलब्ध हो पाएंगे. फिलहाल यह अभी Android के लिए उपलब्ध है और जल्द ही iOS और वेब पर भी उपलब्ध होने की उम्मीद है.

6.HealthifyMe

HealthifyMe
6

स्वास्थ्य और फिटनेस ऐप्स में HealthifyMe भारत में सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है. इसमें AI कोच रिया डाइट प्लान, कैलोरी ट्रैकिंग और कसरत के सुझाव देती हैं. इस ऐप ने फिटनेस से आगे बढ़कर मानसिक स्वास्थ्य तक भी अपनी पहुंच बनाई है जिससे यह भारत के बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र में एक विश्वसनीय AI ऐप बन गया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
शख्स ने बनाया ऐसा जूता कि चुटकियों में हुआ Video viral, लोग बोले-इसमें थोड़ा छोटा साइज है क्या भइया?
IND vs NZ 3rd Test: रवींद्र जडेजा ने फिर खोला पंजा, वानखेड़े में टीम इंडिया को मिला ये मुश्किल टारगेट
रवींद्र जडेजा ने फिर खोला पंजा, वानखेड़े में टीम इंडिया को मिला ये मुश्किल टारगेट
UP Road Accident: संभल जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान
UP Road Accident: संभल जिले में दर्दनाक सड़क हादसा, एक ही परिवार के तीन लोगों की गई जान
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
US Elections 2024: अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का काउंट डाउन हुआ शुरू! कमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप, सर्वे में कौन आगे?
गले में जमे कफ से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय
गले में जमे कफ से हैं परेशान? छुटकारा पाने के लिए आजमाएं ये घरेलू उपाय
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
भारत में सबसे ज्यादा कौन सा AI App इस्तेमाल करते हैं लोग? जानें किस पायदान पर आता है ChatGPT
Numerology: मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित 
मोबाइल नंबर इस अंक पर खत्म हो रहा तो लड़कियां होंगी आप पर लट्टू, आपकी पर्सनालिटी और बातें करेंगे सम्मोहित
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
भिखारियों के बीच बैठे मथुरा के DM की तस्वीर वायरल, जानें कितने पढ़े-लिखे हैं CP Singh जो PCS से बने थे IAS अधिकारी
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
ये हैं भारत के 5 सबसे अमीर जिले, जानें किस नंबर पर है आपका District
'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?
'मुझे अगले जन्म में ऐसा पति नहीं चाहिए...', गोविंदा को लेकर पत्नी सुनीता का चौंकाने वाला खुलासा, आखिर क्यों कहा ऐसा?
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE