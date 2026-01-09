दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Jan 09, 2026, 10:39 AM IST
1.दुनिया में कहां होता है सबसे ज्यादा जूतों का उत्पादन?
दुनिया भर में हर साल करीब 22 से 24 बिलियन जोड़ी जूते-चप्पलों का उत्पादन होता है. सैंडल, चप्पल, बूट, स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज तक फुटवियर आज केवल जरूरत नहीं बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुके हैं. बढ़ती आमदनी, शहरीकरण, खेलों के प्रति रुचि और प्रीमियम ब्रांड्स की बढ़ती मांग ने ग्लोबल फुटवियर इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाया है. आइए जानते हैं कि दुनिया में जूते बनाने वाले टॉप 5 देश कौन-से हैं.
2.चीन
चीन दुनिया का सबसे बड़ा फुटवियर मैन्युफैक्चरिंग हब है. चीनी सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल जोन और सप्लाई चेन नेटवर्क विकसित किया है. चीन दुनियाभर के बड़े-बड़े ब्रांड्स के लिए जूते बनाता है. रिपोर्ट्स के अनुसार चीन हर साल करीब 12 से 13 बिलियन जोड़ी जूते बनाता है जो वैश्विक उत्पादन का आधे से भी ज्यादा है.
3.भारत
भारत फुटवियर उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है. देश की बड़ी आबादी इसे एक विशाल घरेलू बाजार बनाती है, वहीं भारत यूरोप, अमेरिका और मिडिल ईस्ट के लिए लेदर फुटवियर का बड़ा एक्सपोर्टर भी है. कम लागत में कच्चा माल, स्किल्ड लेबर और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत हैं. भारत हर साल लगभग 2 से 2.5 बिलियन जोड़ी जूते बनाता है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.
4.ब्राजील
ब्राजील लैटिन अमेरिका का सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक देश है. यहां जूतों का उत्पादन मुख्य रूप से घरेलू बाजार के साथ-साथ अमेरिका और यूरोप के लिए किया जाता है. ब्राजील में फुटवियर इंडस्ट्री मजबूत है और यह दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है. यहां हर साल लगभग 850 से 900 मिलियन जोड़ी जूते बनाए जाते हैं.
5.वियतनाम
वियतनाम पिछले कुछ साल में तेजी से ग्लोबल फुटवियर मैप पर उभरा है. यह देश एथलेटिक, स्पोर्ट्स और प्रीमियम फुटवियर के लिए जाना जाता है. नाइकी, एडिडास और प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड्स वियतनाम में बड़े पैमाने पर उत्पादन करते हैं. वियतनाम की फैक्ट्रियां हर साल करीब 750 से 800 मिलियन जोड़ी जूते बनाती हैं.
6.इंडोनेशिया
इंडोनेशिया खासतौर पर स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस फुटवियर के लिए मशहूर है. यहां सस्ती लेकिन कुशल वर्कफोर्स और मजबूत मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है. नाइकी, एडिडास और कन्वर्स जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडोनेशिया में अपने जूते बनवाते हैं. देश हर साल लगभग 700 से 760 मिलियन जोड़ी जूते तैयार करता है.
