दुनिया के किन 5 देशों में सबसे ज्यादा होता है जूते-चप्पलों का उत्पादन? जानें किस नंबर पर आता है भारत

1 . दुनिया में कहां होता है सबसे ज्यादा जूतों का उत्पादन?

दुनिया भर में हर साल करीब 22 से 24 बिलियन जोड़ी जूते-चप्पलों का उत्पादन होता है. सैंडल, चप्पल, बूट, स्नीकर्स और स्पोर्ट्स शूज तक फुटवियर आज केवल जरूरत नहीं बल्कि फैशन और लाइफस्टाइल का अहम हिस्सा बन चुके हैं. बढ़ती आमदनी, शहरीकरण, खेलों के प्रति रुचि और प्रीमियम ब्रांड्स की बढ़ती मांग ने ग्लोबल फुटवियर इंडस्ट्री को तेजी से आगे बढ़ाया है. आइए जानते हैं कि दुनिया में जूते बनाने वाले टॉप 5 देश कौन-से हैं.