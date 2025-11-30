दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Nov 30, 2025, 02:43 PM IST
1.दुनिया का पहला शहर
क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का पहला शहर कहां जन्मा था? पुरातत्वविद दक्षिणी मेसोपोटामिया जिसे अब आधुनिक इराक कहा जाता है, यहां स्थित एक शहर को व्यापक रूप से पहचानते हैं. इसे मानव इतिहास का पहला सच्चा शहर माना जाता है.
(ALL Image AI Generated)
2.पूर्ण विकसित महानगर था उरुक
यह कोई साधारण बस्ती नहीं थी बल्कि एक पूर्ण विकसित महानगर था, जहां हजारों लोग रहते थे, स्मारकीय वास्तुकला थी और सबसे पहली लेखन प्रणाली थी. उरुक को प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थित दुनिया के पहले शहर के रूप में जाना जाता है. यह अब आधुनिक इराक में स्थित है.
3.क्या असल में उरुक दुनिया का पहला शहर था?
इसे पहला शहर कहे जाने का एक प्रमुख कारण प्रारंभिक शहरीकरण, एक स्तरीकृत समाज और लेखन (क्यूनिफॉर्म) का आविष्कार है. इसके अलावा यह लगभग 4000 ईसा पूर्व एक बड़े शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ. हालांकि जेरिको और कैटलहोयुक जैसी दूसरी प्रारंभिक बस्तियां मौजूद थीं लेकिन उरुक को इसके सांस्कृतिक प्रभाव के कारण पहला शहर माना जाता है.
4.उरुक को पहला शहर क्यों माना जाता है?
विश्व इतिहास विश्वकोश जैसे स्रोतों के अनुसार उरुक की स्थापना लगभग 4500 ईसा पूर्व में हुई थी और उरुक काल (लगभग 4100-2900 ईसा पूर्व) के दौरान यह एक उन्नत शहरी केंद्र के रूप में विकसित हुआ.
5.यहां मौजूद है विकसित शहरी जीवन की एक प्रमुख आधारशिला
इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अनुसार लगभग 3200-3100 ईसा पूर्व तक उरुक में मिट्टी-ईंटों से बनी विशाल वास्तुकला, विशाल मंदिर और लेखन के प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद थे. ये सभी विकास शहरी जीवन की एक प्रमुख आधारशिला हैं. विद्वान सामाजिक पदानुक्रम, धार्मिक संस्थाओं , प्रशासनिक प्रणालियों और शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण सभी घटकों की नींव रखने का श्रेय भी उरुक को देते हैं.
6.लेकिन क्या यह सचमुच पहला था?
सुमेरियन मिथक और कुछ पुरातात्विक व्याख्याओं के अनुसार एरिडु एक और प्राचीन मेसोपोटामिया शहर है जिसकी स्थापना संभवतः इससे भी पहले लगभग 5400 ईसा पूर्व में हुई थी. हालांकि कई इतिहासकारों का तर्क है कि एरिडु आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण तो था, लेकिन इसमें उस पैमाने और राजनीतिक संरचना का अभाव था जो आधुनिक परिभाषाओं के अनुसार उरुक को एक शहर बनाता है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से