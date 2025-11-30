दुनिया का पहला शहर कहां बसा था? यहीं से शुरू हुई सभ्यताओं की कहानी

5 . यहां मौजूद है विकसित शहरी जीवन की एक प्रमुख आधारशिला

इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के अनुसार लगभग 3200-3100 ईसा पूर्व तक उरुक में मिट्टी-ईंटों से बनी विशाल वास्तुकला, विशाल मंदिर और लेखन के प्रारंभिक साक्ष्य मौजूद थे. ये सभी विकास शहरी जीवन की एक प्रमुख आधारशिला हैं. विद्वान सामाजिक पदानुक्रम, धार्मिक संस्थाओं , प्रशासनिक प्रणालियों और शहरी जीवन के लिए महत्वपूर्ण सभी घटकों की नींव रखने का श्रेय भी उरुक को देते हैं.