पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

एजुकेशन
Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 10:29 AM IST
1.धरती का सबसे विशाल नेशनल पार्क कहां है?
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है. यह ग्रीनलैंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है. यह लगभग 9,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान बनाता है. आकार की तुलना करें तो यह वेटिकन सिटी जैसे दुनिया के 166 देशों से भी बड़ा है. इस पार्क की स्थापना 1974 में हुई थी और 1988 में इसे और विस्तारित किया गया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
2.प्राकृतिक सुंदरता और नाजुक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है यह पार्क
यह नेशनल पार्क अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता और आर्कटिक क्षेत्र के बेहद नाजुक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है. यहां स्थायी रूप से कोई इंसान नहीं रहता क्योंकि यहां की जलवायु बहुत कठोर है. केवल कुछ वैज्ञानिक और सिरियस पेट्रोल(डेनमार्क की आर्मी यूनिट जो इस इलाके की निगरानी करती है) के सदस्य यहां अस्थायी रूप से रहते हैं.
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3.दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर
यह पार्क आर्कटिक के कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर है. यहां ध्रुवीय भालू, मस्क ऑक्स, आर्कटिक भेड़िये और लोमड़ियां पाई जाती हैं. खास बात यह है कि दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत मस्क ऑक्स आबादी यहीं रहती है. इसके अलावा तटीय इलाकों में वालरस, सील, नारव्हेल और बेलुगा व्हेल भी देखी जा सकती हैं. पक्षियों में स्नोई उल्लू और आर्कटिक टर्न जैसे कई खूबसूरत प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जो इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास बनाती हैं.
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4.यहां है दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा फियोर्ड सिस्टम
इस पार्क के दक्षिणी भाग के पास Scoresby Sund स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा फियोर्ड सिस्टम(Fjord System) माना जाता है. यह लगभग 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहां ऊंचे-ऊंचे बर्फीले पहाड़, साफ पानी और शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं. यहां आने वाले लोग अक्सर इन नजारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.
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5.क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए महत्वपूर्ण
यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. 1977 में इसे UNESCO ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था. इस पार्क के लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो वैज्ञानिकों को ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ के तेजी से पिघलने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है.
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6.ग्रीनलैंड सरकार की परमिशन के बिना नो एंट्री
यह जगह बेहद सुंदर है लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं है. यहां कोई सड़कें, बंदरगाह या नियमित हवाई अड्डे नहीं हैं. आमतौर पर लोग कैंपेन शिप या स्पेशल फ्लाइट के जरिए यहां के पास स्थित Nerlerit Inaat हवाई पट्टी तक पहुंचते हैं. यह भी पार्क से करीब 80 किलोमीटर दूर है. यहां आने के लिए ग्रीनलैंड सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है.
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7.दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क की खास बातें
यहां का प्राकृतिक वातावरण बेहद अनोखा है. विशाल ग्लेशियर, गहरे फियोर्ड और प्राचीन चट्टानें इस जगह को खास बनाती हैं. गर्मियों के महीनों में यहां मिडनाइट सन देखने का अनुभव मिलता है, जबकि सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. साफ आसमान और प्रदूषण रहित वातावरण इस अनुभव को और भी जादुई बना देता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)
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