पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

3 . दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर

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यह पार्क आर्कटिक के कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर है. यहां ध्रुवीय भालू, मस्क ऑक्स, आर्कटिक भेड़िये और लोमड़ियां पाई जाती हैं. खास बात यह है कि दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत मस्क ऑक्स आबादी यहीं रहती है. इसके अलावा तटीय इलाकों में वालरस, सील, नारव्हेल और बेलुगा व्हेल भी देखी जा सकती हैं. पक्षियों में स्नोई उल्लू और आर्कटिक टर्न जैसे कई खूबसूरत प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जो इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास बनाती हैं.

(Image Credit: Wikimedia Commons)