FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

HIV से लेकर कैंसर तक की कब आएगी वैक्सीन? अभी कितना और करना होगा इंतजार?

Masik Krishna Janmashtami 2026: वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

वैशाख माह में इस दिन रखा जाएगा मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, जानें तारीख और शुभ मुहूर्त

World Health Day: सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

सिर्फ 21 मिनट का 7-7-7 रूल आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कर सकता है रीसेट, जानिए कैसे

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी

11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी

दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?

दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

HomePhotos

एजुकेशन

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार

धरती पर कई अद्भुत चीजें हैं. यहां सहारा रेगिस्तान जैसा विशाल रेगिस्तान है तो नील नदी जैसी दुनिया की सबसे लंबी नदी भी बहती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है और यह कहां स्थित है...

Jaya Pandey | Apr 07, 2026, 10:29 AM IST

1.धरती का सबसे विशाल नेशनल पार्क कहां है?

धरती का सबसे विशाल नेशनल पार्क कहां है?
1

पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क नॉर्थईस्ट ग्रीनलैंड नेशनल पार्क है. यह ग्रीनलैंड के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित है. यह लगभग 9,72,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षित स्थलीय राष्ट्रीय उद्यान बनाता है. आकार की तुलना करें तो यह वेटिकन सिटी जैसे दुनिया के 166 देशों से भी बड़ा है. इस पार्क की स्थापना 1974 में हुई थी और 1988 में इसे और विस्तारित किया गया.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

Advertisement

2.प्राकृतिक सुंदरता और नाजुक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है यह पार्क

प्राकृतिक सुंदरता और नाजुक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है यह पार्क
2

यह नेशनल पार्क अपनी अनछुई प्राकृतिक सुंदरता और आर्कटिक क्षेत्र के बेहद नाजुक इकोसिस्टम के लिए जाना जाता है. यहां स्थायी रूप से कोई इंसान नहीं रहता क्योंकि यहां की जलवायु बहुत कठोर है. केवल कुछ वैज्ञानिक और सिरियस पेट्रोल(डेनमार्क की आर्मी यूनिट जो इस इलाके की निगरानी करती है) के सदस्य यहां अस्थायी रूप से रहते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

3.दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर

दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर
3

यह पार्क आर्कटिक के कई दुर्लभ और प्रसिद्ध वन्यजीवों का घर है. यहां ध्रुवीय भालू, मस्क ऑक्स, आर्कटिक भेड़िये और लोमड़ियां पाई जाती हैं. खास बात यह है कि दुनिया की लगभग 40 प्रतिशत मस्क ऑक्स आबादी यहीं रहती है. इसके अलावा तटीय इलाकों में वालरस, सील, नारव्हेल और बेलुगा व्हेल भी देखी जा सकती हैं. पक्षियों में स्नोई उल्लू और आर्कटिक टर्न जैसे कई खूबसूरत प्रजातियां यहां पाई जाती हैं, जो इसे वन्यजीव प्रेमियों के लिए बेहद खास बनाती हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

4.यहां है दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा फियोर्ड सिस्टम

यहां है दुनिया का सबसे बड़ा और गहरा फियोर्ड सिस्टम
4

इस पार्क के दक्षिणी भाग के पास Scoresby Sund स्थित है, जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा फियोर्ड सिस्टम(Fjord System) माना जाता है. यह लगभग 350 किलोमीटर तक फैला हुआ है और यहां ऊंचे-ऊंचे बर्फीले पहाड़, साफ पानी और शानदार प्राकृतिक दृश्य देखने को मिलते हैं. यहां आने वाले लोग अक्सर इन नजारों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

TRENDING NOW

5.क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए महत्वपूर्ण

क्लाइमेट चेंज की स्टडी के लिए महत्वपूर्ण
5

यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है. 1977 में इसे UNESCO ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया था. इस पार्क के लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा बर्फ की चादर से ढका हुआ है, जो वैज्ञानिकों को ग्लोबल वार्मिंग और बर्फ के तेजी से पिघलने के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

6.ग्रीनलैंड सरकार की परमिशन के बिना नो एंट्री

ग्रीनलैंड सरकार की परमिशन के बिना नो एंट्री
6

यह जगह बेहद सुंदर है लेकिन यहां पहुंचना आसान नहीं है. यहां कोई सड़कें, बंदरगाह या नियमित हवाई अड्डे नहीं हैं. आमतौर पर लोग कैंपेन शिप या स्पेशल फ्लाइट के जरिए यहां के पास स्थित Nerlerit Inaat हवाई पट्टी तक पहुंचते हैं. यह भी पार्क से करीब 80 किलोमीटर दूर है. यहां आने के लिए ग्रीनलैंड सरकार से विशेष अनुमति लेनी पड़ती है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

7.दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क की खास बातें

दुनिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क की खास बातें
7

यहां का प्राकृतिक वातावरण बेहद अनोखा है. विशाल ग्लेशियर, गहरे फियोर्ड और प्राचीन चट्टानें इस जगह को खास बनाती हैं. गर्मियों के महीनों में यहां मिडनाइट सन देखने का अनुभव मिलता है, जबकि सर्दियों में नॉर्दर्न लाइट्स का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है. साफ आसमान और प्रदूषण रहित वातावरण इस अनुभव को और भी जादुई बना देता है.
(Image Credit: Wikimedia Commons)

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Budh Gochar 2026: 11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी
11 अप्रैल को ग्रहों के राजकुमार बुध करेंगे राशि परिवर्तन, इन 3 राशियों की लगेगी लॉटरी, दूर होगी आर्थिक तंगी
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?
दुनिया की सबसे बड़ी बिजली कंपनियां, कई देशों को करती हैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जानें टॉप 5 में कौन-कौन?
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
पृथ्वी का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कहां है? दुनिया के 166 देशों से विशाल है आकार
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
उस जंग की कहानी जिसमें एक देश ने 80 सैनिक भेजे, न गोली चली-न लड़ाई हुई, वापस आए थे 81 जवान
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
World Health Day: आपकी जेब हेल्दी है या बीमार? इन 5 सवालों में छुपा है जवाब, तुरंत करें चेक
MORE
Advertisement
धर्म
Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का नहीं है बजट तो चलेगा, लेकिन गलती से भी न खरीदें ये चीजें, हो जाएंगे कंगाल
Numerology: मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो 
मोबाइल नंबर के आखिरी में है ये 4 डिजीट तो किस्मत बिगड़ना तय, जो भी करेंगे उसका रिजल्ट होगा जीरो
April 2026 Vivah Muhurat: अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
अप्रैल माह में इस दिन से बजनी शुरू होगी शहनाई, ये हैं शादी-विवाह के 9 शुभ मुहूर्त
Surya-Shukra Yuti:सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ  
सूर्य-शुक्र युति इन 5 राशियों के लिए ला रही कॉम्बो ऑफर, पैसा-सक्सेस और नई जॉब का तैयार हो गया गोल्डन पाथ
Chandra Gochar 2026: चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
चंद्रमा के 30 दिनों में 19 बार चाल बदलने से चमकेगी इन 5 राशियों की किस्मत, सफलता के साथ मिलेगा बेशुमार धन
MORE
Advertisement