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भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप

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भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप

भारत हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में स्वच्छ और एडवांस ट्रांसपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा है. इसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग भी हो चुकी है. क्या आप जानते हैं कि यह अनोखा ट्रेन भारत में कहां संचालित होगा?

Jaya Pandey | May 01, 2026, 01:28 PM IST

1.भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन
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भारत स्वच्छ और एडवांस ट्रांसपोर्ट की ओर आगे बढ़ रहा है. इस कड़ी में अब देश ने एक नई उपलब्धि हासिल की है. यह है भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन. भारत ने इसका सफलतापूर्वक ट्रायल भी कर लिया है और जल्द ही यह आपको देश में दौड़ती नजर आएगी. 
(Image Credit: Social Media)

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2.हरियाणा में हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण

हरियाणा में हुआ हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण
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भारतीय रेलवे हाइड्रोजन ट्रेन के रूप में ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाकर प्रदूषण कम करने और टिकाऊ विकास की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है. हरियाणा में इस ट्रेन की पहली झलक सामने आ चुकी है और इसके शुरुआती परीक्षण भी सफल रहे हैं.
(Image: Social Media)

3.कहां से कहां तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन?

कहां से कहां तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन?
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भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन खास डिजाइन के साथ तैयार की गई है, जिसमें नीले रंग के साथ सफेद धारियां दी गई हैं. इसका ट्रायल जिंद जंक्शन पर सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत अब पारंपरिक डीजल ट्रेनों से आगे बढ़कर आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ रहा है.
(Image Credit: Social Media)

4.किस तकनीक पर काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?

किस तकनीक पर काम करती है हाइड्रोजन ट्रेन?
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इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसकी तकनीक है. यह हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आधारित है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक संयोजन से बिजली पैदा होती है. इस प्रक्रिया में धुआं या कार्बन उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि केवल पानी का भाप निकलता है. 
 

TRENDING NOW

5.भारत की जीरो-एमिशन ट्रेन

भारत की जीरो-एमिशन ट्रेन
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प्रदूषण न फैलाने के कारण ही इसे जीरो-एमिशन ट्रेन कहा जा रहा है. भारतीय रेलवे की यह पहल न केवल पर्यावरण संरक्षण में मदद करेगी, बल्कि भविष्य में यात्रियों को एक स्वच्छ और टिकाऊ यात्रा अनुभव भी देगी.

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