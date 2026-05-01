भारत में कहां दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन जिसकी पहली तस्वीर आई सामने? न धुआं, न प्रदूषण... छोड़ेगी सिर्फ पानी की भाप

3 . कहां से कहां तक चलेगी हाइड्रोजन ट्रेन?

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भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच चलाई जाएगी. यह ट्रेन खास डिजाइन के साथ तैयार की गई है, जिसमें नीले रंग के साथ सफेद धारियां दी गई हैं. इसका ट्रायल जिंद जंक्शन पर सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है. इससे यह साफ संकेत मिलता है कि भारत अब पारंपरिक डीजल ट्रेनों से आगे बढ़कर आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों की ओर बढ़ रहा है.

(Image Credit: Social Media)