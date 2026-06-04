न ट्रक थे, न टैंकर... ऊंटों के जरिए पहुंचा था डीजल, जानें भारत में कहां खुला था इंडियन ऑयल का पहला पेट्रोल पंप

एजुकेशन
Jaya Pandey | Jun 04, 2026, 02:13 PM IST
1.इंडियन ऑयल का पहला पेट्रोल पंप
भारत में पेट्रोलियम सेक्टर के विकास की कहानी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का नाम सबसे पहले आता है. यह देश की सबसे बड़ी ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी है जो आज हजारों पेट्रोल पंप चला रही है. लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत एक छोटे से शहर से हुई थी. दरअसल भारत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पहले पेट्रोल पंप को गुजरात के कच्छ जिले के अंजार में खोलागया था. इस आउटलेट को कंपनी के इतिहास में मील का पत्थर माना जाता है.
(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)
2.साल 1961 में खुला था इंडियन ऑयल का पहला आउटलेट
यह पेट्रोल पंप साल 1961 में खोला गया था और इंडियन ऑयल का पहला रिटेल आउटलेट था. इसे पंप नंबर IND-0001 के नाम से जाना जाता है. उस समय देश में ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन का नेटवर्क आज जितना विकसित नहीं था और दूरदराज के इलाकों तक ईंधन पहुंचाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी. इसके बावजूद इंडियन ऑयल ने अंजार से अपने रिटेल कारोबार की शुरुआत की और धीरे-धीरे देशभर में अपना नेटवर्क फैलाया.
(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)
3.इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पहले डीलर कौन?
इंडियन ऑयल के इस ऐतिहासिक आउटलेट के पहले डीलर भोगिलाल गांधी थे. उन्होंने उस दौर में इंडियन ऑयल के साथ जुड़कर इस सफर की नींव रखी थी. बाद में यह आउटलेट कंपनी की विरासत का प्रतीक बन गया. इंडियन ऑयल ने अंजार के इस पेट्रोल पंप को अब संरक्षित कर इसे 'हेरिटेज रिटेल आउटलेट' के रूप में विकसित किया है.
(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)
4.जब ऊंटों पर लादकर पहुंचाया गया था 3,600 लीटर डीजल
इस पेट्रोल पंप से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है. साल 1961 में जब यहां ईंधन की पहली खेप पहुंचाई गई थी, तब देश में परिवहन की सुविधाएं सीमित थीं. उस समय कांडला इंस्टॉलेशन से करीब 3,600 लीटर डीजल अंजार तक पहुंचाया गया था. स्थानीय परिस्थितियों और सीमित संसाधनों की वजह से डीजल की इस खेप को ऊंटगाड़ियों पर लादकर पेट्रोल पंप तक लाया गया था. आज के आधुनिक टैंकरों और हाईवे नेटवर्क के दौर में यह कहानी आपको भले ही हैरान करे लेकिन उस समय ईंधन आपूर्ति का यह तरीका सबसे ज्यादा व्यावहारिक था.
(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)
5.आज देश के कोने-कोने तक फैला हुआ है इंडियन ऑयल का नेटवर्क
इंडियन ऑयल के इस पुराने आउटलेट ने भारत के एनर्जी सेक्टर में हुए बदलावों को बेहद करीब से देखा है. जहां कभी ऊंटगाड़ियों के सहारे ईंधन पहुंचता था, वहीं आज इंडियन ऑयल का नेटवर्क देश के लगभग हर कोने तक फैला हुआ है. अंजार का यह पहला पेट्रोल पंप सिर्फ एक रिटेल आउटलेट नहीं, बल्कि भारत में आधुनिक फ्यूल डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम की शुरुआत का प्रतीक है.
(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)
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