न ट्रक थे, न टैंकर... ऊंटों के जरिए पहुंचा था डीजल, जानें भारत में कहां खुला था इंडियन ऑयल का पहला पेट्रोल पंप

4 . जब ऊंटों पर लादकर पहुंचाया गया था 3,600 लीटर डीजल

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इस पेट्रोल पंप से जुड़ा एक बेहद ही दिलचस्प किस्सा है. साल 1961 में जब यहां ईंधन की पहली खेप पहुंचाई गई थी, तब देश में परिवहन की सुविधाएं सीमित थीं. उस समय कांडला इंस्टॉलेशन से करीब 3,600 लीटर डीजल अंजार तक पहुंचाया गया था. स्थानीय परिस्थितियों और सीमित संसाधनों की वजह से डीजल की इस खेप को ऊंटगाड़ियों पर लादकर पेट्रोल पंप तक लाया गया था. आज के आधुनिक टैंकरों और हाईवे नेटवर्क के दौर में यह कहानी आपको भले ही हैरान करे लेकिन उस समय ईंधन आपूर्ति का यह तरीका सबसे ज्यादा व्यावहारिक था.

(Image Credit: Indian Oil Corporation Ltd)