भारत में कहां-कहां हैं मैंगो म्यूजियम? आम प्रेमियों के लिए ये जगहें किसी खजाने से कम नहीं

6 . कन्नपुरम, केरल

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केरल के कन्नूर जिले का कन्नपुरम इलाका भी आम की पारंपरिक और दुर्लभ किस्मों के संरक्षण के लिए जाना जाता है. यहां स्थानीय समुदाय और किसान लंबे समय से कई देसी और हेरिटेज किस्मों को संरक्षित करने में जुटे हैं. यह इलाका किसी सामुदायिक लाइव मैंगो म्यूजियम की तरह काम करता है. लोग यहां की स्थानीय बागों का भ्रमण कर सकते हैं और आम की दुर्लभ प्रजातियों को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को करीब से देख सकते हैं.

(Image Credit: Social Media)



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