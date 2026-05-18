भारत की सबसे लंबी रेल टनल कौन-सी है? इन 6 सुरंगों का सफर बन जाएगा यादगार

6 . टनल टी-49 का एस्केप टनल (Escape Tunnel of Tunnel T-49)

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जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में सुंबर स्टेशन और खारी स्टेशनों के बीच मौजूद है. टनल टी-49 का एस्केप टनल की लंबाई करीब 12.75 किलोमीटर है. टनल को इमरजेंसी स्थिति में राहत और बचाव कार्य के लिए मुख्य टनल के रूप में बनाया गया है.

