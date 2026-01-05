FacebookTwitterYoutubeInstagram
HomePhotos

एजुकेशन

CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

आज हम आपको बताएंगे कि सीबीएसई ने अपनी बोर्ड परीक्षाएं कब आयोजित करवाई थीं और देश की आजादी से पहले से लेकर अब तक इस संस्था में कितने बदलाव आए हैं...

जया पाण्डेय | Jan 05, 2026, 05:46 PM IST

1.आजादी से पहले का CBSE

आजादी से पहले का CBSE
1

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE के पुराने रिकॉर्ड बताते हैं कि यह बोर्ड आजादी से काफी पहले ही आकार लेने लगा था. साल 1930 से 1947 के बीच CBSE से जुड़ी संस्थाओं और परीक्षाओं में लगातार विस्तार हुआ. इस दौर में यह एक छोटे परीक्षा निकाय से धीरे-धीरे एक मजबूत शैक्षणिक संस्था के रूप में उभरा.

2.कब हुई थी CBSE की पहली परीक्षा?

कब हुई थी CBSE की पहली परीक्षा?
2

CBSE ने अपनी पहली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा साल 1930 में आयोजित की थी. उस समय बोर्ड का दायरा काफी सीमित था. इसके अंतर्गत केवल 70 मान्यता प्राप्त हाई स्कूल और 12 इंटरमीडिएट कॉलेज आते थे. उस दौर में औपचारिक स्कूली शिक्षा मुख्य रूप से शहरी इलाकों तक ही सीमित थी और बहुत कम छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता था.

3.CBSE की शुरुआत कैसे हुई?

CBSE की शुरुआत कैसे हुई?
3

CBSE की शुरुआत उसके मौजूदा नाम से नहीं हुई थी. इसकी नींव एक प्रशासनिक जरूरत के कारण पड़ी. सैडलर आयोग (1917-19) की सिफारिशों के बाद भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के गठन को बढ़ावा मिला. इसी के तहत उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड अस्तित्व में आया जो देश के शुरुआती शिक्षा बोर्डों में से एक था. हालांकि जल्द ही इस बोर्ड का कार्यक्षेत्र उत्तर प्रदेश से बाहर तक फैल गया. इसमें राजपुताना, मध्य भारत और ग्वालियर जैसे क्षेत्र भी शामिल हो गए जिससे प्रशासनिक दबाव बढ़ने लगा.

4.संयुक्त बोर्ड का गठन क्यों हुआ?

संयुक्त बोर्ड का गठन क्यों हुआ?
4

1927-28 तक उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह प्रांत से बाहर के छात्रों और संस्थानों का संचालन नहीं कर सकता. इसके बाद सरकार ने दो विकल्प सुझाए. पहला अलग-अलग क्षेत्रीय बोर्ड बनाए जाएं. दूसरा एक संयुक्त बोर्ड का गठन किया जाए. लागत और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए संयुक्त बोर्ड का विकल्प चुना गया. इसके बाद 1929 में एक नए बोर्ड का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया- राजपुताना, अजमेर-मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर सहित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड. इस बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया.

5.आज के CBSE की नींव

आज के CBSE की नींव
5

अजमेर स्थित यही बोर्ड आगे चलकर उस व्यवस्था की बुनियाद बना जिसे आज हम CBSE के रूप में जानते हैं. यह संस्था धीरे-धीरे अपने कार्यक्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाती गई. 1947 यानी भारत की आजादी तक इस बोर्ड से 201 हाई स्कूल और 42 इंटरमीडिएट कॉलेज मान्यता प्राप्त कर चुके थे. वहीं इसमें छात्रों की संख्या में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई.
 

6.क्या कहते हैं आंकड़े?

क्या कहते हैं आंकड़े?
6

जहां 1930 में केवल 3,091 छात्र हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वहीं 1947 तक यह संख्या बढ़कर 13,770 हो गई थी. यह आंकड़े दिखाते हैं कि CBSE धीरे-धीरे देश की शिक्षा व्यवस्था में एक अहम भूमिका निभाने लगा था.

