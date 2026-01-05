CBSE का पहला एग्जाम कब हुआ था? जानें इसकी अनसुनी कहानी

4 . संयुक्त बोर्ड का गठन क्यों हुआ?

1927-28 तक उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भारत सरकार को सूचित किया कि वह प्रांत से बाहर के छात्रों और संस्थानों का संचालन नहीं कर सकता. इसके बाद सरकार ने दो विकल्प सुझाए. पहला अलग-अलग क्षेत्रीय बोर्ड बनाए जाएं. दूसरा एक संयुक्त बोर्ड का गठन किया जाए. लागत और प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए संयुक्त बोर्ड का विकल्प चुना गया. इसके बाद 1929 में एक नए बोर्ड का गठन हुआ, जिसका नाम रखा गया- राजपुताना, अजमेर-मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर सहित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड. इस बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया.