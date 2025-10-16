जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज

5 . 2018 में पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर बनी थीं आईपीएस

5

आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने पहले ही प्रयास में साल 2018 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. कभी पेशे से डेंटिस्ट रहीं नवजोत ने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी तुषार सिंगला से शादी रचाई है और इस कपल का एक प्यारा सा बेटा भी है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.