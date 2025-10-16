जब खाकी की शेरनी बनी 'कश्मीर की कली', डेनिम स्कर्ट में दिखा IPS नवजोत सिमी का ग्लैमरस अंदाज

'तेजस्वी यादव बेवफा हैं', बिहार चुनाव के बीच 20 रुपये का नोट हुआ वायरल, लोगों ने मौज ले ली
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 02:19 PM IST
1.बिहार कैडर की तेजतर्रार पुलिस अधिकारी हैं नवजोत सिमी
आईपीएस नवजोत सिमी बिहार कैडर की तेजतर्रार पुलिस अधिकारी मानी जाती है. वह अपने करियर को लेकर जितनी सुर्खियों में रहती है, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी खूबसूरती और फैशनेबल स्टाइल से लोगों का दिल चुरा लेती हैं.
2.कश्मीर वैकेशन की तस्वीरें कीं शेयर
हाल ही में आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने कश्मीर वैकेशन की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की है. उनकी तस्वीरों को लोग काफी पसंद कर रहे हैं और जमकर अपना प्यार लुटा रहे हैं.
3.मॉडर्न के साथ-साथ देसी लुक में आईं नजर
कश्मीर वेकेशन में आईपीएस नवजोत सिमी व्हाइट टॉप के साथ ब्लू डेनिम स्कर्ट पहनकर लाइमलाइट लूटती नजर आ रही हैं. इसके अलावा उन्होंने कश्मीरी कुर्ते में भी अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और मॉर्डन के साथ-साथ देसी लुक में भी अपने प्रशंसकों का दिल जीत लिया है.
4.कश्मीरी कुर्ते में लगीं कमाल
मार्डन लुक के साथ अपने देसी लुक में आईपीएस नवजोत सिमी कमाल की लग रही हैं. कश्मीरी कुर्ती और वाइड लेग जींस को पहन वह झील में शिकारा का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. कश्मीर की वादियों में ग्रीन कुर्ती पहन वह कश्मीर की कली से कम नजर नहीं आ रही हैं.
5.2018 में पहले प्रयास में यूपीएससी क्रैक कर बनी थीं आईपीएस
आईपीएस नवजोत सिमी ने अपने पहले ही प्रयास में साल 2018 में यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी. कभी पेशे से डेंटिस्ट रहीं नवजोत ने बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी तुषार सिंगला से शादी रचाई है और इस कपल का एक प्यारा सा बेटा भी है.
