जब IITians ने चुनी सिविल सर्विसेज की राह, 8 ब्रिलियंट माइंड्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बने IAS अधिकारी

3 . गौरव अग्रवाल

गौरव अग्रवाल आईआईी कानपुर के पूर्व स्टूडेंट हैं. उन्होंने साल 2001 में आईआईटी जेईई 45वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी के रूप में चयनित हुए लेकिन आईएएस बनने के इरादे से उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और पहली रैंक लाकर टॉप किया.