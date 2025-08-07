जब IITians ने चुनी सिविल सर्विसेज की राह, 8 ब्रिलियंट माइंड्स जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद बने IAS अधिकारी

Raksha Bandhan 2025 Mehndi Designs: रक्षाबंधन पर मेहंदी से सजाने हैं हाथ तो ट्राई करें ये मॉडर्न और ट्रेंडी डिजाइन, हर कोई करेगा तारीफ
मिल गया पीले दांतों को साफ करने का जबरदस्त उपाय, इस एक चीज से होगी सफाई, जानें इस्तेमाल का तरीका
Raksha Bandhan 2025: भारत की इस जगह को कहा जाता है राखियों का गढ़
AUS vs SA 1st T20 Dream11 Prediction: हेड या मार्करम किसे चुनें कप्तान? इस मैच के लिए यहां से बनाएं परफेक्ट ड्रीम 11
Most Runs in T20I: टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, संन्यास के 14 महीनों बाद भी विराट-रोहित का दबदबा
UP कैबिनेट में योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, इन छात्रों को मिलेगा UK में पढ़ाई का मौका
1000 रुपये में शुरू किया था बिजनेस, अब छाप रहे हैं करोड़ों रुपये; आप भी कर सकते हैं ये काम
Rashifal 08 August 2025: तुला और कन्या वालों को निवेश में होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
ED की कार्रवाई के बाद जब्त पैसे किसके पास जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में SG ने खोला राज
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Aug 07, 2025, 04:29 PM IST
1.IItian आईएएस अधिकारी
आज हम आपको भारत के उन 8 मेधावी लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने आईआईटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद सिविल सेवा में आने के लिए यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस अधिकारी बने...
2.कनिष्क कटारिया
आईआईटी बॉम्बे के पूर्व स्टूडेंट कनिष्क कटारिया ने साल 2018 में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में पहली रैंक हासिल की थी. उन्होंने साल 2010 में आईआईटी जेईई में 44वीं रैंक हासिल की थी. वह फिलहाल राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं.
3.गौरव अग्रवाल
गौरव अग्रवाल आईआईी कानपुर के पूर्व स्टूडेंट हैं. उन्होंने साल 2001 में आईआईटी जेईई 45वीं रैंक हासिल की थी. उन्होंने अपने पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी की परीक्षा पास की और आईपीएस अधिकारी के रूप में चयनित हुए लेकिन आईएएस बनने के इरादे से उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और पहली रैंक लाकर टॉप किया.
4.प्रवीण कुमार
बिहार के जमुई के एक साधारण से परिवार से आने वाले प्रवीण कुमार ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है. वह साल 2020 में आईएएस अधिकारी बने. रामकृष्ण मंदिर से आईआईटी होते हुए यूपीएससी क्रैक करने की उनकी यात्रा समर्पण और दृढ़ता को दिखाती है.
5.अजय कुमार
यूपीएससी के वर्तमान चेयरमैन डॉ. अजय कुमार भी आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं.वह 1985 बैच के केरल कैडर के अधिकारी रहे हैं और उन्होंने भारत के डिफेंस सेक्रेटरी के तौर पर भी काम किया है.
6.राज कुमार
1987 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी राज कुमार उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के मूल निवासी हैं. वे आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र हैं. वह गुजरात के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं.
7.नागेन्द्र नाथ सिन्हा
नागेन्द्र नाथ सिन्हा ने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया था इसके बाद उन्होंने यूपीएससी क्रैक करके एक आईएएस अधिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई. उन्हें इस्पात, ग्रामीण विकास, सीमा प्रबंधन और परिवहन अवसंरचना सहित प्रमुख मंत्रालयों में दशकों का नेतृत्व अनुभव है.
8.अजय भूषण पांडे
अजय भूषण पांडे 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी हैं. वे भारत के पूर्व वित्त सचिव हैं. उन्होंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनयरिंग की पढ़ाई की है.
9.आदित्य श्रीवास्तव
2023 यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने वाले आदित्य श्रीवास्तव ने भी आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. पहले उनका सिलेक्शन आईपीएस के तौर पर हुआ था लेकिन आईएएस बनने की चाहत में उन्होंने दोबारा परीक्षा की और पहली रैंक लाकर इतिहास रच दिया.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.