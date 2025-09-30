जब मजदूर का बेटा पहुंचा मनरेगा का इंस्पेक्शन करने तो भावुक हो गए लोग, हर युवा को हौसला देगी रुबू बोरा की संघर्षगाथा

6 . बचपन से साइंटिस्ट बनने की थी चाहत

कॉटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें सिविल सेवा की प्रतिष्ठा के बारे में पता चला और दसवीं कक्षा के बाद वैज्ञानिक बनने की चाहत रखने वाले रुबू के करियर की दिशा बदल गई. उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी लेकिन किसी कोचिंग की जगह उन्होंने पूरी तरह से ऑनलाइन संसाधनों और समाचार पत्रों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई.