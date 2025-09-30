जब मजदूर का बेटा पहुंचा मनरेगा का इंस्पेक्शन करने तो भावुक हो गए लोग, हर युवा को हौसला देगी रुबू बोरा की संघर्षगाथा

स्मृति ईरानी से लेकर अमर उपाध्याय तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी है Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2 की स्टारकास्ट
जया पाण्डेय | Sep 30, 2025, 11:49 AM IST
1.कौन हैं ACS रुबू बोरा?
असम के एक सिविल सेवक ने मनरेगा के मजदूरों के एक ग्रुप का इंस्पेक्शन करते हुए अपनी तस्वीर शेयर की. कभी इस अधिकारी के पिता भी मनरेगा में मजदूरी करते थे. उनकी तस्वीर वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी खूब वाहवाही हुई. आज हम आपको उसी अधिकारी रुबू बोरा से मिलवाने जा रहे हैं.
2.बीपीएल परिवार से आते हैं रुबू बोरा
रुबू बोरा एक बीपीएल परिवार से हैं और उनके पिता अपना गुज़ारा चलाने के लिए एक छोटी सी दुकान चलाते हैं. विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने अपनी योग्यता साबित करने की ठानी और असम लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 14वीं रैंक हासिल की.
3.ट्यूशन पढ़ाकर करते थे गुजारा
बचपन से ही रुबू को सिविल सेवक बनने के अपने सपने को पूरा करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा. आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी. उन्होंने गुवाहाटी के कॉटन यूनिवर्सिटी में अपनी पढ़ाई के दौरान ट्यूशन पढ़ाकर और अपना यूट्यूब चैनल चलाकर अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया.
4.10वीं बोर्ड में लाए 88 प्रतिशत मार्क्स
परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैट्रिक पास करने के बाद उन्हें लगा कि उनके आगे की पढ़ाई रुक जाएगी. लेकिन जब उन्होंने 88 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए तो लखीमपुर का एक प्राइवेट स्कूल उनकी बारहवीं तक की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए आगे आया.
5.कॉटन यूनिवर्सिटी से केमेस्ट्री में किया ग्रेजुएशन
उन्होंने 12वीं में 93.6 प्रतिशत मार्क्स हासिल किए तो गोहपुर के एक बिजनेसमैन ने कॉटन यूनिवर्सिटी में केमेस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई के लिए उनकी आर्थिक मदद की. उन्होंने अपना खर्च चलाने के लिए प्रोफेसरों के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया.
6.बचपन से साइंटिस्ट बनने की थी चाहत
कॉटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्हें सिविल सेवा की प्रतिष्ठा के बारे में पता चला और दसवीं कक्षा के बाद वैज्ञानिक बनने की चाहत रखने वाले रुबू के करियर की दिशा बदल गई. उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी लेकिन किसी कोचिंग की जगह उन्होंने पूरी तरह से ऑनलाइन संसाधनों और समाचार पत्रों पर अपनी निर्भरता बढ़ाई.
7.सोशियोलॉजी में किया है पीजी
उन्होंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सोशियोलॉजी में पोस्टग्रेजुएशन भी किया है. रुबु ने बचपन से ही आई बाधाओं और सीमाओं को अपनी सफलता का राज बताया क्योंकि इन्हीं शक्तियों ने उन्हें निरंतर प्रयास करने के लिए प्रेरित किया.
8.प्रेरणादायी है सफलता की कहानी
रुबू की सफलता ने साबित कर दिया है कि कड़ी मेहनत हमेशा रंग लाती है. उनकी उपलब्धि दर्शाती है कि समर्पण और दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त की जा सकती है, चाहे आपकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो.
