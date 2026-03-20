PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर

4 . IAS रवि मित्तल का प्रशासनिक काम-काज

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2016 बैच के इस अधिकारी ने अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. उन्होंने जिला प्रशासन, जनसंपर्क और राज्य स्तर पर नीति समन्वय जैसे क्षेत्रों में काम किया जिससे उन्हें जमीनी स्तर और शासन दोनों का व्यापक अनुभव मिला. पीएमओ में नियुक्ति से पहले वह छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में आयुक्त के रूप में कार्यरत थे और साथ ही 'संवाद' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने, संचार रणनीति बनाने और नीति संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

(Image Credit: X)