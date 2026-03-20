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PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने रवि मित्तल की UPSC में कितनी रैंक? जानें MBBS, JNU और फिर IAS अधिकारी बनने तक का सफर

छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को पीएमओ में चार साल के लिए डिप्टी सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है, ऐसे में जानिए उनका एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन और अबतक का प्रशासनिक करियर...

Jaya Pandey | Mar 20, 2026, 04:32 PM IST

1.PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने IAS रवि मित्तल

PMO में डिप्टी सेक्रेटरी बने IAS रवि मित्तल
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छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी रवि मित्तल को हाल ही में पीएमओ (प्रधानमंत्री कार्यालय) में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर चार साल के लिए नियुक्त किया गया है. इस अहम भूमिका में वह प्रधानमंत्री के कामकाज से जुड़े नीतिगत मामलों, विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय और प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन में योगदान देंगे. यह जिम्मेदारी आमतौर पर अनुभवी अधिकारियों को दी जाती है, ऐसे में कम उम्र में इस पद पर उनकी नियुक्ति को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.
(Image Credit: X)

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2.IAS रवि मित्तल का एजुकेशनल बैकग्राउंड

IAS रवि मित्तल का एजुकेशनल बैकग्राउंड
2

रवि मित्तल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. उनकी स्कूली शिक्षा आरकेपुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई है. इसके बाद उन्होंने मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की. हालांकि डॉक्टर बनने के बजाय उन्होंने पब्लिक सर्विस की राह चुनी और आगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स किया जिससे उन्हें प्रशासन और नीति निर्माण की गहरी समझ मिली.
(Image Credit: X)

3.IAS रवि मित्तल का UPSC का सफर

IAS रवि मित्तल का UPSC का सफर
3

रवि मित्तल ने महज 23 साल की उम्र में अपने एमबीबीएस के आखिरी साल की पढ़ाई करते-करते यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली जो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. बिना किसी कोचिंग के सेल्फ स्टडी के दम पर रवि अपनी पहली अटेम्प्ट में 60वीं रैंक लाए थे और इसके बाद उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ.
(Image Credit: X) 

4.IAS रवि मित्तल का प्रशासनिक काम-काज

IAS रवि मित्तल का प्रशासनिक काम-काज
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2016 बैच के इस अधिकारी ने अपने करियर में कई अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं. उन्होंने जिला प्रशासन, जनसंपर्क और राज्य स्तर पर नीति समन्वय जैसे क्षेत्रों में काम किया जिससे उन्हें जमीनी स्तर और शासन दोनों का व्यापक अनुभव मिला. पीएमओ में नियुक्ति से पहले वह छत्तीसगढ़ के जनसंपर्क विभाग में आयुक्त के रूप में कार्यरत थे और साथ ही 'संवाद' के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने, संचार रणनीति बनाने और नीति संदेशों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
(Image Credit: X)

TRENDING NOW

5.IAS रवि मित्तल का कलेक्टर के तौर पर काम

IAS रवि मित्तल का कलेक्टर के तौर पर काम
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रवि मित्तल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सचिवालय में संयुक्त सचिव के पद पर भी काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने शासन की नीतियों के क्रियान्वयन और प्रशासनिक फैसलों के समन्वय में योगदान दिया. इससे पहले वह जशपुर जिले के कलेक्टर भी रहे, जो एक आदिवासी बहुल और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है. यहां उन्होंने विकास कार्यों और प्रशासनिक सुधारों को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाई.
(Image Credit: X)

6.IAS रवि मित्तल की खासियत

IAS रवि मित्तल की खासियत
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अपने अब तक के करियर में रवि मित्तल को एक ऐसे अधिकारी के रूप में जाना जाता है जो जमीनी समस्याओं को समझकर उनका व्यावहारिक समाधान निकालते हैं. यही वजह है कि उन्हें कम समय में ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं और अब पीएमओ में उनकी नई भूमिका को भी काफी अहम माना जा रहा है.
(Image Credit: X)

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