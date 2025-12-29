अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Dec 29, 2025, 06:18 PM IST
1.ब्रिटिश काल में सीबीएसई
भारत का सबसे बड़ा स्कूल बोर्ड सीबीएसई हमेशा से इसी नाम से नहीं जाना जाता था. इसकी जड़ें ब्रिटिश काल तक जाती हैं, जब देश में शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य और ढांचा आज से काफी अलग था. साल 1929 में ब्रिटिश शासन के दौरान इस बोर्ड की स्थापना हुई थी और उस समय इसका नाम, दायरा और भूमिका आज के सीबीएसई से बिल्कुल अलग थी.
2.पहले किस नाम से जाना जाता था CBSE?
CBSE की शुरुआत Board of High School and Intermediate Education, Rajputana के रूप में हुई थी. यह बोर्ड तत्कालीन राजपुताना क्षेत्र के लिए बनाया गया था जिसमें वर्तमान राजस्थान के साथ-साथ मध्य भारत और ग्वालियर जैसे इलाके शामिल थे. उस दौर में यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता था.
3.किस उद्देश्य से किया गया था CBSE का गठन?
इस बोर्ड के गठन का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करना था. ब्रिटिश अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों के तबादले अक्सर अलग-अलग रियासतों और क्षेत्रों में होते रहते थे, जिससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती थी. अलग-अलग पाठ्यक्रम और परीक्षा प्रणाली के कारण छात्रों को बार-बार एडजस्ट करना पड़ता था.
4.बार-बार स्कूल बदलने पर ब्रिटेश अफसरों के बच्चों की पढ़ाई होती थी बाधित
शुरुआती वर्षों में यह बोर्ड अजमेर, मेरवाड़ा, मध्य भारत और ग्वालियर जैसे क्षेत्रों में कार्यरत था. इन इलाकों में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते थे. बोर्ड का उद्देश्य इन परिवारों के बच्चों के लिए एक समान पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली और सर्टिफिकेशन उपलब्ध कराना था ताकि बार-बार स्कूल बदलने पर उनकी पढ़ाई बाधित न हो.
5.राजपुताना बोर्ड ने किए ये काम
राजपुताना बोर्ड ने अपने संबद्ध स्कूलों के लिए एक समान नियम, पाठ्यक्रम और परीक्षा मानक तय किए. इससे छात्रों को शिक्षा में निरंतरता मिली और स्कूलों के बीच ट्रांजिशन आसान हुआ. यह उस समय के लिए एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम माना जाता है.
6.1952 में CBSE पड़ा नाम
भारत की आजादी के बाद देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव किए गए. बढ़ती आबादी और राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इस बोर्ड का पुनर्गठन किया. साल 1952 में इसका नाम बदलकर Central Board of Secondary Education (CBSE) कर दिया गया और इसे केंद्र सरकार के अधीन लाया गया.
7.जब सीबीएसई बना राष्ट्रीय बोर्ड
इसके बाद 1962 में एक और बड़े पुनर्गठन के जरिए सीबीएसई को एक अखिल भारतीय बोर्ड का स्वरूप दिया गया. इसके बाद यह केवल सीमित क्षेत्रों तक नहीं रहा, बल्कि पूरे देश के स्कूलों को संबद्ध करने वाला राष्ट्रीय बोर्ड बन गया. समय के साथ इसमें नए विषय जोड़े गए, पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाया गया और राष्ट्रीय शिक्षा लक्ष्यों के अनुरूप ढाला गया.
8.दुनिया के सबसे बड़े स्कूल बोर्डों में से एक है CBSE
आज CBSE दुनिया के सबसे बड़े स्कूल बोर्डों में से एक है. भारत और विदेशों में इसके 27,000 से ज्यादा संबद्ध स्कूल हैं. यह बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का संचालन करता है और इसका पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के बीच लोकप्रिय है जो JEE, NEET और अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.
