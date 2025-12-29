अंग्रेजों के जमाने में किस नाम से जाना जाता था CBSE? जानें भारत के सबसे पॉपुलर स्कूल बोर्ड की कहानी

8 . दुनिया के सबसे बड़े स्कूल बोर्डों में से एक है CBSE

8

आज CBSE दुनिया के सबसे बड़े स्कूल बोर्डों में से एक है. भारत और विदेशों में इसके 27,000 से ज्यादा संबद्ध स्कूल हैं. यह बोर्ड कक्षा 10 और 12 की परीक्षाओं का संचालन करता है और इसका पाठ्यक्रम विशेष रूप से उन छात्रों के बीच लोकप्रिय है जो JEE, NEET और अन्य राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.