नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

6 . फिलहाल चर्चा में क्यों हैं आईआरएस अभिश्री?

6

अभिश्री हाल ही में एक बेटे की मां बनी हैं, जिसका नाम अगस्त्य है. यह खबर उनकी बहन मेधा रूपम ने सोशल मीडिया पर शेयर की. उनके परिवार का काफी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, डीएम और आईआरएस अधिकारी हैं, इस वजह से इस खबर ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.