नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 10:41 AM IST
1.बेटे को जन्म देकर चर्चा में आईं नोएडा डीएम की छोटी बहन
नोएडा की ज़िलाधिकारी मेधा रूपम की छोटी बहन अभिश्री बेटे को जन्म देकर चर्चा में आ गई हैं. वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की छोटी बेटी हैं और पेशे से भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं.
2.आईआरएस अधिकारी अभिश्री कौन हैं?
अभिश्री अपनी बहन मेधा की तरह एक कुशल सिविल सेवक हैं. वह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में कार्यरत हैं और 2018 बैच की अधिकारी हैं. उन्होंने साल 2017 में 297वीं रैंक के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी.
3.कितनी पढ़ी-लिखी हैं IRS अभिश्री?
अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है.
4.कौन हैं अभिश्रि के पति?
अभिश्री का विवाह आईएएस अधिकारी अक्षय लाबरू से हुआ है और दोनों ने 2020 में लव मैरेज किया था. अक्षय त्रिपुरा कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं.
5.कितने पढ़े-लिखे हैं आईएएस अक्षय लाबरू?
मूल रूप से जम्मू के रहने वाले अक्षय ने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.
6.फिलहाल चर्चा में क्यों हैं आईआरएस अभिश्री?
अभिश्री हाल ही में एक बेटे की मां बनी हैं, जिसका नाम अगस्त्य है. यह खबर उनकी बहन मेधा रूपम ने सोशल मीडिया पर शेयर की. उनके परिवार का काफी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, डीएम और आईआरएस अधिकारी हैं, इस वजह से इस खबर ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया.
