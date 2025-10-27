FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

Lucknow News: लखनऊ में पूर्व डीजीपी के घर हाईप्रोफाइल चोरी, सोने-हीरे के जेवर समेत लाखों रुपये ले उड़े चोर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व

लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन

Poor Thinking Habits: ये 7 आदतें इंसान को बना देती हैं 'गरीब सोच' वाला, रोकती हैं तरक्की का रास्ता

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Shreyas Iyer: टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

टीम इंडिया के उप-कप्तान श्रेयस अय्यर ICU में भर्ती, रिपोर्ट्स में अंदरूनी ब्लीडिंग के संकेत, जानें ताजा अपडेट

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स 

Bihar Election 2025: QR कोड की मदद से 1 मिनट खोज लेंगे अपना वोटिंग बूथ, फॉलो करें ये आसान स्टेप्स

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी  

इस लड्डू को पूरी सर्दी खाइए, घुटने-कमर और जोड़ों का दर्द हो जाएगा छूमंतर, यहां पढ़ें रेसेपी

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? बेटे के जन्म के बाद चर्चा में आईं, CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

HomePhotos

एजुकेशन

नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का परिवार मेधावी सदस्यों से भरा हुआ है. उनकी एक बेटी मेधा रूपम नोएडा की डीएम हैं तो दूसरी बेटी अभिश्री एक आईआरएस अधिकारी हैं. अभिश्री बेटे को जन्म देकर चर्चा में आ गई हैं, जानें उनका यूपीएससी का सफर

जया पाण्डेय | Oct 27, 2025, 10:41 AM IST

1.बेटे को जन्म देकर चर्चा में आईं नोएडा डीएम की छोटी बहन

बेटे को जन्म देकर चर्चा में आईं नोएडा डीएम की छोटी बहन
1

नोएडा की ज़िलाधिकारी मेधा रूपम की छोटी बहन अभिश्री बेटे को जन्म देकर चर्चा में आ गई हैं. वह मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की छोटी बेटी हैं और पेशे से भारतीय राजस्व सेवा की अधिकारी हैं. 

Advertisement

2.आईआरएस अधिकारी अभिश्री कौन हैं?

आईआरएस अधिकारी अभिश्री कौन हैं?
2

अभिश्री अपनी बहन मेधा की तरह एक कुशल सिविल सेवक हैं. वह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) में कार्यरत हैं और 2018 बैच की अधिकारी हैं. उन्होंने साल 2017 में 297वीं रैंक के साथ यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास की थी.

3.कितनी पढ़ी-लिखी हैं IRS अभिश्री?

कितनी पढ़ी-लिखी हैं IRS अभिश्री?
3

अगर पढ़ाई लिखाई की बात करें तो उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज से फिजिक्स में बीएससी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की है.

4.कौन हैं अभिश्रि के पति?

कौन हैं अभिश्रि के पति?
4

अभिश्री का विवाह आईएएस अधिकारी अक्षय लाबरू से हुआ है और दोनों ने 2020 में लव मैरेज किया था. अक्षय त्रिपुरा कैडर के 2018 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर उपराज्यपाल सचिवालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं. 
 

TRENDING NOW

5.कितने पढ़े-लिखे हैं आईएएस अक्षय लाबरू?

कितने पढ़े-लिखे हैं आईएएस अक्षय लाबरू?
5

मूल रूप से जम्मू के रहने वाले अक्षय ने अपनी स्कूली शिक्षा वहीं पूरी की और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया.

6.फिलहाल चर्चा में क्यों हैं आईआरएस अभिश्री?

फिलहाल चर्चा में क्यों हैं आईआरएस अभिश्री?
6

अभिश्री हाल ही में एक बेटे की मां बनी हैं, जिसका नाम अगस्त्य है. यह खबर उनकी बहन मेधा रूपम ने सोशल मीडिया पर शेयर की. उनके परिवार का काफी हाई प्रोफाइल बैकग्राउंड है जिसमें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त, डीएम और आईआरएस अधिकारी हैं, इस वजह से इस खबर ने तुरंत लोगों का ध्यान आकर्षित किया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dev Uthani Ekadashi 2025: देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
देवउठनी एकादशी पर इस जगह जलाएं दीपक, कभी महसूस नहीं होगी धन धान्य की कमी
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
प्राइवेट थिएटर, लाउंज, लग्ज़री सब कुछ... लेकिन मुकेश अंबानी के एंटीलिया के आगे फीका है पाकिस्तान का सबसे महंगा घर
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
नोएडा की DM मेधा रूपम की बहन को UPSC में मिली थी कितनी रैंक? बेटे के जन्म के बाद चर्चा में आईं, CEC ज्ञानेश कुमार से है खास रिश्ता
Pradosh Vrat 2025: इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
इस दिन है नवंबर माह का पहला प्रदोष व्रत, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि और महत्व
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
लोन लेने का प्लान है तो अभी कर लें ये 5 काम, मिनटों में अप्रूव हो जाएगा बड़े से बड़ा लोन
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE