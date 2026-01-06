FacebookTwitterYoutubeInstagram
गोल्ड का कैरेट क्या होता है और यह कितने तरह का होता है? जानें कैसी मापी जाती है सोने की शुद्धता

SIR: जिनका नाम ड्राफ्ट में नहीं उनका क्या होगा, क्या नहीं कर पाएंगे वोट? जानें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस

MPESB Exam Calendar 2026: मध्य प्रदेश में कब होगी कौन सी सरकारी परीक्षा? MPESB ने जारी किया कैलेंडर

दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

वेनेजुएला में सबसे ज्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं? जानिए कितनी है हिंदुओं की जनसंख्या

डोनाल्ड ट्रंप की तरह खतरों के खिलाड़ी होते हैं इस मूलांक के लोग, हर किसी पर जमाते हैं अपना रौब

Photos

एजुकेशन

दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है और इसे यह उपाधि क्यों मिली हुई?

जया पाण्डेय | Jan 06, 2026, 05:04 PM IST

1.प्राचीन समय से ही खोजी प्रकृत्ति का रहा है इंसान

प्राचीन समय से ही खोजी प्रकृत्ति का रहा है इंसान
1

मनुष्य ने प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की संरचना को समझने का कोशिश की है. इसी खोज की वजह से नैतिकता, ईश्वर, प्रकृति और जीवन के नियमों पर आधारित ग्रंथों की रचना हुई. इन प्राचीन ग्रंथों को धर्मग्रंथ कहा जाता है जो प्रारंभिक मानव समाज की नींव माने जाते हैं. इन ग्रंथों ने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि सामाजिक नियमों को व्यवस्थित करने और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाई.

2.दुनिया की सबसे प्राचीन लिखित धर्मग्रंथ

दुनिया की सबसे प्राचीन लिखित धर्मग्रंथ
2

आज भी दुनिया में कई प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ मौजूद हैं. हिंदू धर्म के वेद, पारसी धर्म के अवेस्ता और प्राचीन मिस्र के धार्मिक ग्रंथ इतिहास और संस्कृति की गहरी झलक देते हैं. हालांकि यह तय करना कि सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है, एक जटिल प्रक्रिया है. इसके लिए भाषा, पांडुलिपियों की उम्र, ऐतिहासिक संदर्भ और वैज्ञानिक तिथि निर्धारण जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है.

3.दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ की उपाधि किसे मिली है?

दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ की उपाधि किसे मिली है?
3

क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मग्रंथ की उपाधि किसे दी जाती है? यह कोई साधारण पुस्तक नहीं बल्कि भजनों का एक विशाल संग्रह है, जिसे पहले सदियों तक मौखिक रूप से याद रखा गया और बाद में लिखित रूप में दर्ज किया गया.

4.ऋग्वेद है दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्मग्रंथ

ऋग्वेद है दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्मग्रंथ
4

ऋग्वेद को दुनिया का सबसे प्राचीन जीवित धर्मग्रंथ माना जाता है. भाषावैज्ञानिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसकी रचना का समय लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है. इसकी रचना भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में हुई थी. ऋग्वेद में कुल 1,028 सूक्त हैं जो वैदिक संस्कृत भाषा में रचे गए हैं.
 

5.पहले कैसे याद रखा जाता था ऋग्वेद?

पहले कैसे याद रखा जाता था ऋग्वेद?
5

लिखित रूप में आने से पहले ऋग्वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक परंपरा के माध्यम से अत्यंत सटीकता के साथ संरक्षित किया गया. वैदिक ऋषियों ने विशेष स्मरण तकनीकों का उपयोग किया जिससे शब्दों और उच्चारण में कोई बदलाव न हो. यही वजह है कि इसे मानव इतिहास की सबसे मजबूत मौखिक परंपराओं में से एक माना जाता है.

6.कहां है ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपियां?

कहां है ऋग्वेद की सबसे पुरानी पांडुलिपियां?
6

ऋग्वेद की जो सबसे पुरानी पांडुलिपियां आज उपलब्ध हैं, वे उत्तर मध्यकाल की हैं. ये पांडुलिपियां विभिन्न संग्रहालयों और शोध संस्थानों में सुरक्षित रखी गई हैं. भारत के पुणे स्थित भंडारकर प्राच्य अनुसंधान संस्थान में भी ऋग्वेद की महत्वपूर्ण पांडुलिपियां संरक्षित हैं. इनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए साल 2007 में यूनेस्को ने ऋग्वेद की चुनिंदा पांडुलिपियों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया था.

7.क्या ऋग्वेद है सिर्फ एक धर्मग्रंथ?

क्या ऋग्वेद है सिर्फ एक धर्मग्रंथ?
7

ऋग्वेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह प्राचीन समाज, भाषा, प्रकृति, देवताओं और ब्रह्मांड की सोच को समझने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है. इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण और सोम जैसे देवताओं की स्तुति के भजन शामिल हैं. अपने अद्वितीय मौखिक संरक्षण, ऐतिहासिक महत्व और दार्शनिक गहराई के कारण ऋग्वेद को आज भी दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली धार्मिक कृतियों में गिना जाता है.

