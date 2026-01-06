दुनिया का सबसे पुराना लिखित धर्मग्रंथ कौन सा है? हिंदुओं से है इसका कनेक्शन

1 . प्राचीन समय से ही खोजी प्रकृत्ति का रहा है इंसान

मनुष्य ने प्राचीन काल से ही अपने अस्तित्व, जीवन के उद्देश्य और ब्रह्मांड की संरचना को समझने का कोशिश की है. इसी खोज की वजह से नैतिकता, ईश्वर, प्रकृति और जीवन के नियमों पर आधारित ग्रंथों की रचना हुई. इन प्राचीन ग्रंथों को धर्मग्रंथ कहा जाता है जो प्रारंभिक मानव समाज की नींव माने जाते हैं. इन ग्रंथों ने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि सामाजिक नियमों को व्यवस्थित करने और ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभाई.