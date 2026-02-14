धरती का सबसे लंबा-चौड़ा पेड़ कौन सा है? जानें 2200 साल से कहां खड़ा है यह 'प्राकृतिक दानव'

4 . दुनिया का सबसे पुराना पेड़ नहीं है जनरल शेरमन

इतने बड़े पैमाने को समझना आसान नहीं होता. इसके पास खड़े होने पर आंकड़े छोटे लगने लगते हैं और असली एहसास इसकी विशाल उपस्थिति से होता है. ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरल शेरमन दुनिया का सबसे पुराना पेड़ नहीं है. इसकी खासियत इसकी निरंतर वृद्धि और भारी द्रव्यमान है, जिसने इसे आयतन के हिसाब से सबसे बड़ा बना दिया. विशाल सिकोइया पेड़ हर साल काफी मात्रा में नई लकड़ी जोड़ते हैं, जिससे सदियों में उनका तना बेहद मोटा हो जाता है. इसकी पहली बड़ी शाखा जमीन से लगभग 130 फीट ऊपर शुरू होती है और इसका मुकुट 100 फीट से ज्यादा चौड़ाई में फैल सकता है, हालांकि पेड़ का अधिकांश द्रव्यमान तने में ही रहता है.