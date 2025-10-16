कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

Bihar Election 2025: JDU ने जारी की 44 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, जानें किसे कहां से मिला टिकट
एजुकेशन
जया पाण्डेय | Oct 16, 2025, 12:14 PM IST
1.IPS वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद हरियाणा के डीजीपी बनाए गए ओपी सिंह
हरियाणा में आईपीएस अधिकारी वाई. पूरन कुमार की आत्महत्या से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया हैं. आईपीएस अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में डीजीपी समेत कई अफसरों के नाम लिए थे. इसके बाद डीजीपी शत्रुघ्न कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया है और ओपी सिंह को हरियाणा का नया डीजीपी नियुक्त किया.
2.डीजीपी के पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी?
आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के डीजीपी के पद पर आईपीएस ओपी सिंह को कितनी सैलरी मिलेगी और आईपीएस बनने के बाद कितने प्रमोशन के बाद कोई पुलिस अधिकारी डीजीपी बन सकता है?
3.डीजीपी का पद क्या है?
डीजीपी का पूरा नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है और इस पद को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं. राज्यों में डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है, जिसे तीन स्टार रैंक दी जाती है. आईपीएस अधिकारी कई प्रमोशन के बाद इस रैंक पर पहुंचते थे. डीजीपी का कार्यकाल आमतौर पर दो साल का होता है लेकिन सरकार चाहे तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है.
4.डीजीपी के पद पर कैसे नियुक्ति होती है?
डीजीपी की नियुक्ति प्रक्रिया संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के माध्यम से होती है. राज्य सरकार आयोग को अधिकारियों के नाम भेजती है जिनमें से वरिष्ठता के आधार पर तीन नामों का चयन किया जाता है. इसके बाद राज्य सरकार अपनी पसंद का अधिकारी चुन सकती है. उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले साल इस नियम में बदलाव किया था.
5.कितना वेतन मिलता है?
हरियाणा में डीजीपी का वेतन लेवल 17 के तहत 2,25,000 रुपये है. इसके अलावा उन्हें घर, गाड़ी, सुरक्षाकर्मी और कई दूसरे भत्ते भी दिए जाते हैं. डीजीपी की सैलरी और भत्तों से जुड़ी जानकारी haryanapolice.gov.in पर उपलब्ध है.
