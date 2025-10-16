कितनी है हरियाणा के DGP OP Singh की सैलरी? जानें IPS बनने के बाद कितने प्रमोशन से बनते हैं Director General of Police

3 . डीजीपी का पद क्या है?

डीजीपी का पूरा नाम डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है और इस पद को हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं. राज्यों में डीजीपी पुलिस विभाग का सर्वोच्च पद होता है, जिसे तीन स्टार रैंक दी जाती है. आईपीएस अधिकारी कई प्रमोशन के बाद इस रैंक पर पहुंचते थे. डीजीपी का कार्यकाल आमतौर पर दो साल का होता है लेकिन सरकार चाहे तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है.