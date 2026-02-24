रेलवे के लोको पायलट की कितनी होती है सैलरी? जानें मिलती हैं कौन-कौन सी सुविधाएं

1 . क्या होता है लोको पायलट का काम?

भारत में प्रतिदिन लाखों यात्री रेलवे की ट्रेनों से यात्रा करते हैं और इन ट्रेनों को सुरक्षित चलाने की बड़ी जिम्मेदारी लोको पायलटों पर होती है. लोको पायलट को आम बोलचाल में ट्रेन ड्राइवर कहा जाता है लेकिन उनका काम सिर्फ इंजन चलाना नहीं होता. उन्हें सिग्नल पर नजर रखना, ट्रैक की स्थिति समझना, स्पीड कंट्रोल करना, कंट्रोल रूम के निर्देशों का पालन करना और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत फैसला लेना पड़ता है. ट्रेन चलाते समय एक छोटी गलती भी बड़ी दुर्घटना बन सकती है इसलिए यह पद अत्यंत जिम्मेदारी वाला माना जाता है.

(Photo: AI Generated)